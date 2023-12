[コクヨ株式会社]

HIGH FIVE CHRISTMASプロジェクトに寄付しました



コクヨ株式会社(本社:大阪市/社長:黒田英邦)は、一般社団法人ハートフルファミリーが主催する「HIGH FIVE CHRISTMAS2023#ひとり親家庭のサンタになろう」プロジェクト(*1)に賛同し、文房具約7万個を寄付しました。







昨今の生活必需品を始めとする物価高騰は、特に経済状況が厳しい状況にあるシングルファミリー世帯の家計を圧迫し続けています。





このたびコクヨは、子供たちの学習に欠かせない文房具をクリスマスプレゼントとしてお届けすることでシングルファミリーの親御様やお子様に笑顔をお届けしたい、日々の頑張り後押ししたいという思いから、同プロジェクトに文房具を寄付することにしました。





コクヨグループは今後もこのような活動を通して社会課題を解決し、全ての人々が活き活きと暮らせる社会の実現を目指していきます。





<寄付の内容>

・寄付先 :一般社団法人ハートフルファミリー(東京都新宿区)(*2)

・寄付商品:ノート、ペンケース、蛍光マーカーなど







(*1)HIGH FIVE CHRISTMASプロジェクトとは

一般社団法人ハートフルファミリーが、クリスマス当日に生活困窮を克服しようと頑張っているひとり親家庭10,000世帯の子どもたち15,000人に向けてギフトを配布し、サプライズとエールを送る取り組みです。

https://www.hf-f.com/charity-for-christmas2023/





(*2)一般社団法人ハートフルファミリーとは

シングルマザー及びシングルファーザーの総合的な自立支援活動を行い、シングルファミリーの親子が活力ある社会生活を送れるようにサポートするための様々な支援活動を行っています。







【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/



※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-13:46)