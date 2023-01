[エイベックス通信放送株式会社]

韓国初の、K-POPとK-ドラマ、K-Movieが融合したアジア最大級の授賞式として2016年にスタートした「ASIA ARTIST AWARDS」。

昨年12月に初めて日本で開催されて大きな話題となったのも記憶に新しい「AAA」の2021年版が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







第6回となる「2021 ASIA ARTIST AWARDS」は、2021年12月2日、韓国・KBSアリーナを舞台に開演。



「Time To Awaken」というテーマを掲げ、多数のアーティストや俳優陣が一堂に会しました。





第1部は、2021年にデビュ―した日韓合同ボーイズグループT1419(現在はTFNに改名)のパフォーマンスで幕を開け、2020年にデビュ―したガールズグループWeeeklyなど、フレッシュな顔ぶれが勢いのあるステージを展開。





そして、第2部では、新人賞を受賞したENHYPEN、aespaを筆頭に、大人気アーティストが続々と登場します。



2021年にリリースした2ndアルバム『All Yours』がオリコン1位を記録したASTROは2種類の衣装でバラードとEDMナンバーを巧みに歌い上げ、日本デビュー直前だったITZYはレザーの黒スーツにメガネという攻めたスタイリングでクールなパフォーマンスを披露。



日本からは、ヒストリーオブソングス賞を受賞した三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEがVTR出演。国境を越えて艶やかなR&Bナンバー「Honey」を届け、熱いダンスでその存在感を示します。



そして、約5時間に及ぶ式典を締めくくるのは、Stray KidsとSEVENTEEN。



和風テイストなトラックとハイレベルのラップが炸裂するStray Kids、包み込むような優しいミドルチューンからダンスナンバーまで多彩さを見せつけるSEVENTEENのスペシャルステージは必見です。





さらに、豪華俳優陣も登壇するのが「AAA」の大きな特徴。



『明け方の若者たち』でベスト演技賞に輝いた北村匠海のコメント出演や、『イカゲーム』で世界的に大ブレイクを果たしたばかりのイ・ジョンジェのトークなど、見逃せないシーンが目白押しです。





dTVでは、2016~2019年の「AAA」も絶賛配信中!



K-POPファンも韓国ドラマ・映画ファンも注目の「2021 ASIA ARTIST AWARDS」を、ぜひdTVでお楽しみください。





■『2021 ASIA ARTIST AWARDS』



~概要~



SEVENTEEN、Stray Kids、ASTRO、ENHYPEN、ITZY、aespa、イ・ジョンジェなど豪華アーティスト・俳優が集結!ASIA ARTIST AWARDS 第6回。韓国・ソウルのKBSアリーナにて開催。



配信URL:https://bit.ly/3kjBkp3



コピーライト: (C) STARNEWS All right reserved.





■dTVサービス概要





【ライブも見るならdTV】



人気の映画、ドラマはもちろん、K-POPをはじめ話題の音楽ライブをゾクゾク追加中!



月額550円で見放題。※1※2さらに、最新のオンラインライブも毎月配信で音楽ライブ作品数NO.1※3!





大ヒット映画や話題のドラマのほか、人気アーティストのライブ映像やミュージックビデオなど音楽コンテンツも充実。dTVでしか見られない独占作品やオリジナルドラマまで多彩な作品が月額550円で見放題※1※2の映像配信サービスです。



さらに追加料金のお支払いで、最新のオンラインライブや新作映画も視聴可能。



スマートフォンはもちろん、TVやプロジェクターにも対応しているので臨場感あふれる大画面で音楽ライブや映画を楽しめます。



そして、Wi-Fiでダウンロードしておけば、通信制限の心配もなし!



誰でもWEBやアプリからカンタンに登録&解約ができて、初めて登録される方は、初月無料でお試しいただけます。※4





※1 App Store、Google Playでの購入は650円(税込)。

※2 一部個別課金コンテンツあり

※3 GEM Partners社調べ/2021年11月時点



国内主要定額制動画配信サービスにおける定額見放題の映画・ドラマ・アニメ(音楽映画・ミュージカルなど)を除く音楽コンテンツをカウント

※4 キャンペーン期間中(2014年11月1日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の適用条件は、初回7日間無料と同様となります。ただし、31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。App Store、Google Play、dTVプリペイドカードの利用は除きます。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。





※別途パケット通信料がかかります。

※デバイスによっては一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。

※ドコモの回線契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくには、「dアカウント(R)」が必要です。「spモード(R)」契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。また利用料のお支払いはクレジットカードのみとなります。

※「dTV」「dアカウント」「spモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/19-18:46)