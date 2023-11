[株式会社バロックジャパンリミテッド]

ここでしか手に入らないホリデー限定アイテムが入ったスペシャルセット。 〈第一弾:11月23日(木) / 第二弾:12月1日(金)より全国店舗・WEBSTOREにて発売〉



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開する

“毎日に色を。私に自信を。”をキーワードに掲げた「rienda beauty(リエンダ ビューティー)」は

ホリデーコフレとして、” rienda beauty Holiday Collection2023”を11月23日(木)より2回にわたり発売し、1st コレクションを同日より、全国のrienda店舗及びWEBSTOREにて数量限定で発売。

また、発売に先駆けて10月27日(金)よりWEBSTORE、11月3日(金)より全国のrienda店舗にて予約受付を開始いたします。











この時期ならではの“きらめき”や“ワクワク”を

コスメに詰め込んで。



特別な日にも日常にも。

寄り添いながら、

さりげない変化や華やぎを叶えてくれる

7つのラインアップ。



「私らしさを大切にする人」へ贈る

スペシャルなホリデーコレクション。





11月23日(木) 発売 Holiday Collection 2023 I ¥9,900(tax in)







SET内容























◼️Palette rienda(パレット rienda)

08.オールドローズ

¥6,050(tax in)



深みのある発色とシマーな輝きで魅せるヴィンテージライクなローズ。



























◼️Tinted Matte Ink(ティンテッドマットインク)

07.ブリック

¥3,850(tax in)



口元の存在感を高めるディープなブラウンレッド。



◼️Mulch Brush(マルチブラシ)

※Holiday Collection限定アイテム



清潔に使える人工毛を採用したダブルエンドのオリジナルブラシ。

程よいコシのあるブラシは、リップやアイシャドウ、アイラインにとマルチに活躍。







◼️Original Quilting Bag(オリジナルキルティングバック)

※Holiday Collection限定アイテム



ころんとしたシルエットが可愛らしいバニティバッグ。

メイクポーチとしてはもちろん、ミニバッグとしても。



12月1日(金) 発売 Holiday Collection 2023 II ¥6,600(tax in)











SET内容





◼️Color Eyes Mono(カラーアイズモノ)

01.ダイヤモンドシルバー

¥2,420(tax in)



濡れたようなツヤ感を演出する、透明ベースの高輝度シルバー。





◼️Color Eyes Mono(カラーアイズモノ)

02.アンティークゴールド

¥2,420(tax in)



まぶたのトップコートとしても活躍する、柔らかに輝くシャンパンゴールド。



◼️Blendable Liner(ブレンダブルライナー)

04.ライラック

¥2,420(tax in)



ピュアな印象を作るマットでミルキーなライラック。



◼️Nail Polish(ネイルポリッシュ)

01.ピンクオパール

¥1,980(tax in)



密度の高いパールが手元に立体感をもたらす、グレージュピンク。





◼️Original Pouch(オリジナルポーチ)

※Holiday Collection限定アイテム



上品なシャンパンカラーにゴールドのスタッズがアクセントを添える、

マチなしタイプのシンプルポーチ。内側には便利な仕切りつき。



予約・販売について





Holiday Collection 2023 I

【WEBSTORE】

予約開始日:2023年10月27日(金)

発売日:2023年11月23日(木)

【全国rienda店舗】

予約開始日:2023年11月3日(金)

発売日:2023年11月23日(木)



Holiday Collection 2023 II

【WEBSTORE・全国店舗】

発売日:2023年12月1日(金)



【rienda beauty BRAND CONCEPT】





もっと自由にポジティブに楽しみたいすべての人へ。



目指したのは、ファッションからインスパイアされた

感度の高い色や質感と確かなメイクアップ効果の両立。



使うだけで前を向ける、自信が持てる、笑顔になれる。



今を生きる女性がコスメに求めるすべてを欲張りにかなえる、



次世代のメイクアップブランド。





rienda beauty WEBSTORE:https://www.riendabeauty.com

rienda beauty Instagram:@riendabeauty



_______________________________________



<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-14:16)