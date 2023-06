[ookami]

育成年代の地域の大会のデジタル化支援やスポーツのDX化支援



スポーツスタートアップ企業 ookami はスポーツエンターテイメントアプリ「Player!」において、一般社団法人ジャパンバスケットボールアカデミーが2023年6月17日~18日まで和歌山県で主催する2023 bjカップ U15 in WAKAYAMA において日程表やリーグ戦などのPlayer!独自のウィジェットを活用したデジタル連携を行います。







注目が集まる育成世代を応援するスポーツファンや大会関係者、現地に訪れることができない保護者のみなさんにPlayer!の仕組みをご活用いただき応援の声を届けられるようサポートして参ります。





bjカップ U15 in WAKAYAMA 公式ページ

https://www.bj-cup.com/tournament/2023-u15-wakayama



※6/17は男子9チームが3チームずつリーグ戦、上位2チームが6/18の上位リーグに進出。

女子は5チームが5チームによるリーグ戦で戦います。





bjカップ U15 in WAKAYAMA 開催概要

日程:2023年6月16日(土)~17日(日)2日間



場所:ノーリツアリーナ和歌山



参加チーム数(合計14チーム)

・男子9チーム

・女子5チーム





Player!ではジュニアからユースまで育成年代の地域の大会のデジタル化支援を継続してサポートして参ります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/17-12:46)