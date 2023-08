[株式会社ジュン]

2023 AUTUMN「M TO R POPUP SHOP」for CONTRAST



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が運営するD2Cブランド「M TO R(ムウトアール)」は、2023AUTUMN新作アイテム販売会と、購入アイテムにペイント・ステンシルでのカスタムができるイベントを、9月8日(金)~10日(日)の3日間限定で東京・代々木八幡にて開催します。









M(ムウ)のAUTUMNコレクションの販売会と、その場でご購入いただいたアイテムに

ペイント・ステンシルのカスタムができるイベントを9/8(金)-10(日)の3日間で開催いたします。



AUTUMNコレクションはM(ムウ)オリジナルのトップスやアウター、スペシャルなコラボレーションアイテムなどブランドの世界観を体感していただけるラインアップです。

カスタムイベントではオリジナルなアレンジを加えることで、自分だけの特別なアイテムを作成いただけます。スペシャルトピックスとして、渋谷東にお店を構えるヴィンテージのファニチャーショップ「memo」もこの3日間in SHOPとしてご出店いただきます。また金曜日の初日はスペシャルな夜を皆様で過ごしたく、ささやかではございますがドリンクをご用意しております。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。



<M TO Rの2023AW THEME「Desperado IVY」>

90年-00年代に感じた空気感を「Desperado」と捉えたインスピレーションに、トラッドな「IVY STYLE」を融合したアイテムやスタイルを提案。シーズンムードを彩るルックもお楽しみください。





SPECIAL TOPICS





TOPICS1. ステンシル・ハンドペイント カスタムイベント

会場でご購入いただいたアイテムにその場でステンシル・ペイントを行いカスタムできるイベントを同時開催いたします。オリジナルなアレンジを加えることで、自分だけの特別なアイテムを作成いただけます。





TOPICS2. 「memo 」 SHOP in SHOP

ヴィンテージファニチャーショップ「memo」のin SHOPを三日間ご出店いただきます。オーナー堀江氏がこのPOPUPのために商品をセレクト。

「memo」・・・明治通り沿いの渋谷と恵比寿の中間にあるVintageの家具と古着のお店。オーナー堀江氏の独自のセンスで選ばれた家具や古着は他とは一味違うセレクトが魅力。







TOPICS3. UMBRO×BELPER×M TO Rトリプルコラボレーション

東京発のドメスティックブランド「BELPER」のデザイナー尾崎氏の監修によるイギリスのマンチェスター発祥のフットボールブランド「UMBRO」とM TO Rのトリプルコラボレーションが実現。尾崎氏が得意とする、シンプルながらも遊び心のあるディテールとムウトアールの世界観が調和した特別なコレクションとなっています。9月1日(金)よりオンラインで発売となるコラボレーションアイテムをポップアップイベントで限定展開します。直接サイズ感や素材感などを体験できるこの機会をぜひお見逃しなく。





TOPICS4. UPBEADS EXCLUSIVE

23SSから大好評の「UPBEADS」のウッドビーズのストラップの新作を展開。

ドイツを拠点に手作業で作られている携帯ストラップのブランド。

ストラップが1本販売されるごとに1本植林(ドネーション)される、環境にやさしいものづくりを提案しています。





イベント概要





<日時>

9/8 (Fri) 17:00-21:00

9/9 (Sat) 12:00-19:00

9/10 (Sun) 12:00-18:00



<会場>

CONTRAST 代々木八幡

東京都渋谷区富ケ谷1-49-4





【M TO R(ムウ ト アール)について】

「ファッションの解放」をブランドフィロソフィーに掲げ、2022年秋冬シーズンにローンチしたD2Cブランド。多様性の時代の中で、自由な感性と遊び心を大切に、ファッションの高揚感や楽しさを提供しています。

ブランドサイト:https://www.junonline.jp/muu/

Instagram:@muu____official



