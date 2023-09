[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

『最遊記歌劇伝-外伝-』を 10月12日(木)品川ステラボールでの東京2公演の最速上映会と、10月22日(日)、10月23日(月)COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールでの大阪3公演の生中継が、ニコニコ生放送にて独占配信が決定いたしました。







『最遊記歌劇伝』とは

峰倉かずやの大人気コミック『最遊記』『最遊記RELOAD』『最遊記異聞』(一迅社刊)を原作としたミュージカル。

2008年に初演『最遊記歌劇伝-Go to the West-』を上演、続く2009年に『最遊記歌劇伝-Dead or Alive-』、その後、2014年に『最遊記歌劇伝-God Child-』、2015年1月に『最遊記歌劇伝-Burial-』、同年9月に『最遊記歌劇伝-Reload-』、2018年9月に『最遊記歌劇伝-異聞-』、そして、「ヘイゼル編」として、2019年6月から2021年2月にかけて『最遊記歌劇伝-Darkness-』『最遊記歌劇伝-Oasis-』『最遊記歌劇伝-Sunrise-』の三部作を上演してきました。

そして、満を持して『最遊記外伝』(一迅社刊)を原作としたシリーズ最新作『最遊記歌劇伝-外伝-』を2023年に上演されます。



配信でも是非お楽しみください。





<日程>

1.10/15(日)12:30放送:【東京】『最遊記歌劇伝-外伝-』 10/12(木)12:30公演 ニコ生最速上映会

⇒視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342633891



2.10/15(日)18:00放送:【東京】『最遊記歌劇伝-外伝-』 東京千穐楽 10/12(木)18:00公演 ニコ生最速上映会

⇒視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342633896



3.10/22(日)12:30放送:【大阪】『最遊記歌劇伝-外伝-』 10/22(日)12:30公演 ニコ生独占生中継

⇒視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342633908



4.10/22(日)18:00放送:【大阪】『最遊記歌劇伝-外伝-』 10/22(日)18:00公演 ニコ生独占生中継

⇒視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342633910



5.10/23(月)18:00放送:【大阪】『最遊記歌劇伝-外伝-』 大阪大千穐楽 10/23(月)18:00公演 ニコ生独占生中継

⇒視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342633922





<チケット価格>

チケット販売ページ:https://dwango-ticket.jp/project/hMvrkaiLH1



3,100円(税込)

※サービス手数料 310円(税込)





<チケット販売期間>

1.2.2023/09/22日(金)18:00 ~ 2023/10/29(日)20:00

3.4.2023/09/22日(金)18:00 ~ 2023/11/5(日)20:00

5.2023/09/22日(金)18:00 ~ 2023/11/6(月)20:00





<タイムシフト視聴期間>

各公演配信日 ~ 14日後 23:59まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。





オフィシャルサイト:https://saiyukikagekiden.jp/sb/

X(旧Twitter):https://twitter.com/saiyuki_kgkdn



