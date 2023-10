[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、‘23 WINTER COLLECTION~BOOTS FAIR~&POP UP STOREを開催いたします。







‘23 WINTER COLLECTION~BOOTS FAIR~&POP UP STOREでは、冬の新作アイテムをバリエーション豊富に展開。



新作発売に伴い、イベント店限定アイテムもご用意いたします。ホリデーシーズンに活躍する煌びやかなシューズや、トレンド感あるスタイリッシュなデザイン、これから寒くなる中で持っておきたいインボアブーツなど、

個性溢れる限定アイテムを、ぜひこのイベント期間にお楽しみください。

-EVENT LIMITED ITEM-





また、‘23 WINTER COLLECTION~BOOTS FAIR~&POP UP STOREでは、

イベント期間、それぞれの店舗にて、先着でノベルティの配布もいたします。

各イベント日程・詳細はイベント情報をご覧ください。



イベント情報





【BOOTS FAIR】

DAY:10.25(WED) ~ 11.7(TUE)

新宿伊勢丹店・梅田阪急店・名古屋高島屋店・

福岡岩田屋店・銀座三越店(本館2階 GINZA ステージ)・新潟伊勢丹店

NOVELTY:※1 ※2 ※4



神戸大丸店

NOVELTY:※1



DAY:11.15(WED) ~28(TUE)

名古屋三越店

NOVELTY:※1 ※2 ※4



DAY:11.22(WED) ~30(THU)

熊本鶴屋店 (本館2F 中央エスカレーター前イベントスペース)

NOVELTY:※3



【POP UP】

DAY:11.8(WED) ~21(TUE)

小倉井筒屋店 (本館2F 婦人靴イベントスペース)

NOVELTY:※1



-NOVELTY-

各会期日より、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

内容は店舗によって異なります

※無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。





※1:¥22,000以上お買いあげのお客さまに先着で“ミニキャンバストートバッグ”をプレゼント。





※2:¥35,000以上お買いあげのお客様に先着で“バニティポーチ”をプレゼント。





※3:¥25,000以上お買いあげのお客様に先着で“2/set ソックスBOX”をプレゼント。



※4:どちらか一つをお選びいただけます。



詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

【STACCATO OFFICIAL】

◆HP:https://www.staccato.jp/

◆ON LINE STORE:https://www.ec-store.net/category/STACCATO

◆Instagram:https://www.instagram.com/staccatojapan_official/?hl=ja

<会社概要>

・名称:(株)バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000年3月

・代表者:代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地:〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:46)