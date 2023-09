[株式会社パルグループホールディングス]

2023年10月2日(月)~10月31日(火)開催



「ポケユニ/ポケットユニバサール」は、2023年10月2日(月)より、ユニバーサル・キャラクターたちと特別なハロウィーンが過ごせるイベントやキャンペーンを多数開催いたします。









株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役 松尾勇)が手掛けるNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の新たなマルチ・キャラクターブランド「ポケユニ/ポケットユニバーサル」では、10月31日(月)のハロウィーンに向けて様々なイベントやキャンペーンを開催します。

今年公開35周年を迎えた「チャイルド・プレイ」に登場する映画でお馴染みのGood Guys人形ボックスに入ったようなフォトボックスを設置。その他にもチャッキーになりきれる傷メイク体験イベントも開催。その他さまざまな楽しいイベントやキャンペーンなど新情報を解禁します。



▼イベント詳細はこちらをご覧ください

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=2310102pok&b=pokeuni



チャッキ―になれる?!Good Guys人形ボックスのフォトスポットが登場!







ポケユニハラジュクでは「チャイルド・プレイ」に登場する映画でお馴染みのGood Guys人形ボックスに入って写真が撮れるSNS映えなフォトスポットを設置。ポケユニアベノではストア内のミラーに映ると同じような写真が撮れるスポットが登場します。#ポケユニチャッキ― をつけてSNS投稿を促します。













チャッキ―になりきれる!?傷メイク体験イベント







ポケユニハラジュクにてハロウィーンが盛り上げるチャッキ―風の傷メイクが体験できるイベントを開催します。アートメイクタイプは3種類。お子様向けポケユニカラーのハートメイクも。



【日付・時間】10月13日(金)14時~19時/10月28日(土)12時~17時/10月29日(日)12時~17時

【場所】ポケユニハラジュク店内

【体験条件】チャッキー/ユニバーサル・モンスターズグッズを1点以上お買い上げ+ポケユニストア公式X(旧Twitter)フォロー+リポスト





韓国プリPhotoismとポケユニがコラボ!ハロウィーン限定フレームも登場!







令和最新トレンドの韓国プリ「Photoism」と「ポケユニ」がコラボ。ポケユニハラジュクにて10月2日(日)より運営開始します。ポケユニデザインの通常フレームに加え、「チャッキー」と「ユニバーサル・モンスターズ」のハロウィーン時期限定フレームが登場。今年公開30周年を迎える「ジュラシック・パーク」の限定フレームも合わせて登場します。限定フレームは1か月毎に変更予定。ご来店事に新たなフレームをお楽しみ頂けます。

価格:1PLAY 600円







「ハロウィーン・ホラー・ナイト開催記念!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスプレゼントキャンペーン」







「ハロウィン・ホラー・ナイト開催記念!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスプレゼントキャンペーン」が全国で開催中。「ポケユニ」商品も対象です。詳細は下記URLをご覧ください。



URL:https://nbcuni.co.jp/movie/sp/halloween2023











大好評のポケユニアートキャンバスもハロウィーン仕様に







ポケユニハラジュク/アベノで大好評のポケユニアートキャンバス略してポケキャン。10月1日(日)~10月31日(火)まで、皆さんの好きなお菓子を教えてください!



















ポケユニストア公式X(旧Twitter)で開催中!限定ノベルティカードプレゼントキャンペーン!







ポケユニハラジュク/アベノ限定で「チャイルド・プレイ」公開35周年記念商品を1点以上お買い上げ+キャンペーン該当ポストをリポスト頂いた方へ期間限定のノベルティカード3枚(全3種)をプレゼントしております。なくなり次第終了です。



▽詳しくは公式X(旧Twitter)をご覧ください。

https://twitter.com/pokeuni_store















【ポケユニ/ポケットユニバーサルとは】





「ポケユニ」は、ポケットサイズになったユニバーサル・キャラクターたちが、おそろいのハートをつけて「ユニ友」として大集合。一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!がコンセプトのマルチ・キャラクター・ブランドです。



ブランドのテーマは「TOGETHER24/7~いっしょっていいね~」。作品のジャンルを超えた様々なキャラクターたちが一同に集まることで、これまでにない発見、驚き、楽しさが生まれます。そんなキャラクターたちと24時間いつでも一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!

そして「ポケユニ」キャラクターを通じてお友達といつでも一緒に繋がっていられる!そんなキャラクターたちやお友達とのつながりを提供するブランドが「ポケユニ/ポケットユニバーサル」です。











■ご取材につきまして

「ポケユニ/ポケットユニバーサル」、「ポケユニ ハラジュク」「ポケユニ アベノ」をご取材頂けるメディア様を募集しております。TV、雑誌、新聞、SNS、動画・多方面からの取材をお待ちしております。

ご取材ご希望の際は下記窓口よりぜひご連絡くださいませ。



「ポケユニ/ポケットユニバーサル」 メディア様窓口

ポケユニ SNS/PR担当:高橋 七海

Mail: takahashi_nam@palgroup.co.jp

TEL:070-1259-7609

Instagram:@pokeuni_store(https://www.instagram.com/pokeuni_store/)





■「ポケユニ」公式SNSアカウント

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式インスタグラム(@pokeuni_official)

https://www.instagram.com/pokeuni_jp



・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」ストア公式X(旧Twitter)(@pokeuni_store)

https://twitter.com/pokeuni_store



■「ポケユニ」公式通販サイト

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式通販サイト(PALCLOSET)

https://www.palcloset.jp/pokeuni/



・「ポケユニ」「チャイルド・プレイ」公開35周年記念特設サイト

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/pokeuni/2023/chucky_35th/









Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC )との商品化契約に基づき、株式会社パルが企画・制作した商品です。



POKEUNI (C) DWA LLC & UCS LLC. E.T.: The Extra Terrestrial, Jaws (C) UCS LLC. Jurassic Park, Back to the Future(C) UCS LLC & Amblin Entertainment, Inc. DreamWorks: Trolls, The Boss Baby, Felix (C) DWA LLC. Child’s Play 2,Child’s Play 3 (C) UCS LLC. Curious George (C) UCS LLC. Curious George and related characters, created byMargret and H. A. Rey, (C) & registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. Casper (C)Classic Media, LLC. Where’s Waldo (C) DreamWorks Dist. Ltd. Woody Woodpecker (C) Walter Lantz Productions LLC. All Rights Reserved.



