[株式会社アデランス]

~スワニー by フォンテーヌでは小型で軽く使いやすさを追求したトップピース(R)も2種発売~



毛髪・美容・健康のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス(本社:東京都品川区、代表取締役社長 津村 佳宏)は、女性用レディメイド・ウィッグ(既製品)ブランド「フォンテーヌ」の姉妹ブランド「スワニー by フォンテーヌ」及び「ルネ オブ パリス by フォンテーヌ」の新たなブランド「Hair fine(ヘアファイン)」から自然なハイライトが特徴のフルウィッグ『OGW05』を6月1日(木)より発売します。また、6日15日(木)よりトップピース(R)『SAP09』と『SAP10』を「スワニー by フォンテーヌ」限定で新発売いたします。





「Hair fine」は、さまざまなライフスタイルにフィットした日常に寄り添うウィッグを提案するブランド「スワニー by フォンテーヌ」と、「WIG for Style Life」をコンセプトに、毎日のファッションをより素敵にする、デイリーユーズ商品として提案するブランド「ルネ オブ パリスbyフォンテーヌ」の新たなブランドで、ウィッグを装うことで気分転換になり、毎日がより楽しくなるようにという思いをテーマに誕生しました。



今回発売する『OGW05』は、スライシング技法※を用いることで、髪全体を明るくするのではなく、部分的な明るさを多く含ませることによる3D効果(立体感)と優しい華やかな印象を演出します。さまざまなボブスタイルにアレンジが可能で、年齢を問わず合わせやすい長さと髪色です。カラーは、ブラウンがベースの「SL7D」とレッドブラウンをベースにした「SL10」の2種類をご用意しました。

※ ハイライトやローライトを入れる際に、髪の毛束をスライス状に薄く取り、ヘアカラーを行う手法



『SAP09』『SAP10』は、部分的なボリュームアップができる新作のトップピース(R)で、ウィッグを初めてお使いになる方にも体験いただけるよう、お求めやすい価格帯の商品として導入します。金属タイプのストッパーと比べ、約2分の1の重さのプラスチックストッパーを採用し、軽量化しています。『SAP09』は、ベース素材に編み目が大きく通気性の良いチュールメッシュを採用しました。『SAP10』は、小型ながら旋毛付近までカバーでき、ボブからミディアムレングスのナチュラルスタイルまで幅広いスタイルに合わせやすく、部分ウィッグが初めての方により最適な商品です。

































新ブランド「Hair fine」 について

ウィッグを装うことで気分転換になり、毎日がより楽しくなるようにという思いが込められています。「日常にあるウィッグ」「毎日のファッションをより素敵にする」をテーマに、ウィッグでヘアカラーを楽しみたい40代からの女性をターゲットとしています。今後、「スワニー by フォンテーヌ」及び「ルネ オブ パリス by フォンテーヌ」で展開してまいります。



■『OGW05』商品特徴

▶スライシング技法※で優しく華やかな印象に

髪全体を明るくするのではなく、スライシング技法※を用いて部分的な明るさを多く含ませることにより優しく華やかな雰囲気になります。



▶ベースネットは再生繊維素材を採用

ベースネットには、抗菌・防臭加工を施した再生繊維素材を採用しているため、汗の臭いを気にせずに着用いただけます。



▶トレンドのボブスタイルにアレンジ可能

多様なボブスタイルへ対応できるよう長さと色のコントラストにこだわっています。タイトな外ハネなど、トレンドのボブスタイルにもアレンジできます。カラーは、ブラウンベースとレッドブラウンをベースにした2種類からお選びいただけます。



<商品概要>

品番 :OGW05

カテゴリー:フルウィッグ

カラー :SL7D (ブラウンベースのスライシングカラー)

SL10(レッドブラウンベースのスライシングカラー)

税込価格 :159,500円

発売日 :2023年6月1日(木)

販売店 :スワニー byフォンテーヌ、ルネ オブ パリス byフォンテーヌ





新作トップピース(R)『SAP09』、『SAP10』について

▶プラスチックストッパーで軽量化

金属タイプのストッパーと比べ、重さが約2分の1のプラスチックストッパーを採用することで、軽量化を図りました。ウィッグが初めての方や、長時間の着用にもオススメです。



▶着け心地の良いやわらかなヘア素材

しなやかな質感のモダクリルと形状保持及び耐久性が高いポリエステル毛材をミックスし、取り扱いのしやすさと着け心地を追求しました。



■『SAP09』商品特徴

ベースに通気性の良いチュールメッシュを採用



ベース素材には編み目が大きく通気性の良いチュールメッシュを採用しています。また、編み目の大きさが異なる2種類のネットを交差し重ね合わせることで、ネット編み目を見えにくくし、自然さを追求しています。



<商品概要>

品番 :SAP09

カテゴリー:トップピース

カラー :F2B(自然色、日本人の一般的な髪色)

F4(栗色)

税込価格 :22,000円

発売日 :2023年6月15日(木)

販売店 :スワニー byフォンテーヌ



■『SAP10』商品特徴

小型ながらカバー範囲が広くウィッグ初心者にもおすすめ



分け目を中心とした装着を想定して開発しました。サイズは幅5cm×奥行12.5cmの縦長ベース形状で旋毛付近までカバーが可能です。幅広いレングスに合わせやすく、部分ウィッグ初心者の方でも簡単にお使いいただけます。



<商品概要>

品番 :SAP10

カテゴリー:トップピース

カラー :F2B(自然色、日本人の一般的な髪色)

F4(栗色)

F6(マットブラウン系)

税込価格 :33,000円

発売日 :2023年6月15日(木)

販売店 :スワニー byフォンテーヌ





■キャンペーン情報

<スカルプケアキャンペーン>

これからの紫外線が気になる季節に向けて、女性向けヘアケアシリーズ「ベネファージュ」など対象商品をご購入いただいた方にオリジナルグッズをプレゼントします。



期間 :2023 年 6 月 1 日(木)~8 月 31 日(木)

対象店舗:フォンテーヌ

スワニー by フォンテーヌ

ルネ オブ パリス by フォンテーヌ

内容 :期間中、対象商品を税込7,920円以上お買い上げの方、

先着2,000名様にオリジナルスパバッグ及びシリコンブラシを進呈

対象商品:ベネファージュ スカルプケア商品

BeauStage ELEGANJET(ビューステージ エレガンジェット)など

※対象商品の詳細は販売員にお問い合わせください

※プレゼントはお 1 人 1 個限り、なくなり次第終了となります





株式会社アデランスは、おかげ様で2023年をもって創業55周年を迎えます。新時代を表す「NEXT ADERANS」として掲げ、創業当初からの理念「世界のブランド アデランス」を目指し、毛髪・美容・健康・医療・衛生のグローバルウェルネスカンパニーとして夢と感動を提供し続けていきます。



