[株式会社ジュン]

2023年9月1日(金)12:00より、オンラインサイトにて発売



株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表:佐々木進)が運営するD2Cブランド「M TO R(ムウトアール)」は、イギリスマンチェスター発祥のフットボールブランド「UMBRO(アンブロ)」と、東京発のドメスティックブランド「BELPER(ベルパー)」とのトリプルコラボレーションアイテムを、9月1日(金)12:00より発売します。







1990年代~2000年代初頭に使用されていたデザインのブランドロゴを使用し、その時代のムードを踏襲しながらも、今の気分にアップデートしたアイテムをそろえています。

ジャケットやパンツといったウエアから、サッカーマフラーといった小物まで、全6アイテムをラインアップ。

3ブランドの世界観が調和した特別なコレクションをぜひお楽しみください。









ITEM LINEUP







01.TRACK JACKET Price¥20,000+tax Color:Navy Size:S/M/L

02.GAME SHIRTS MOOD POLO Price¥12,500+tax Color:Navy Size:M/L

03.TRACK PANTS Price¥17,000+tax Color:Navy Size:S/M/L

04.2WAY TURBAN/NECKWARMER Price¥4,500+tax Color:black/olive Size:F

05.SOCCER MUFFLER Price¥9,000+tax Color:Charcoal/Orange Size:F

06.LOGO SOCKS Price¥2,900+tax Color:Lt.grey/Olive Size:M/L



販売スケジュール





2023年9月1日 (金) 12:00-販売開始



特設ページ (2023年9月1日公開)

https://www.junonline.jp/special/umbro_berper_m_23aw/



展開店舗





J'aDoRe JUN ONLINE https://www.junonline.jp/muu/

ZOZOTOWN https://zozo.jp/women-brand/mtor/

Rakuten Fashion https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-M%20TO%20R/



ポップアップイベント





2023/9/8(金)-9/10日の3日間、代々木八幡のイベントスペースにてポップアップイベントを開催。

会場では、UMBRO×BELPER×M TO Rのコラボレーションアイテムをポップアップイベントで限定展開します。直接サイズ感や素材感などを体験できるこの機会をぜひお見逃しなく。



2023 AUTUMN/WINTER 「M TO R POPUP SHOP」for CONTRAST



<日時>

9/8 (Fri) 17:00-21:00

9/9 (Sat) 12:00-19:00

9/10 (Sun) 12:00-18:00



<会場>

CONTRAST 代々木八幡

東京都渋谷区富ケ谷1-49-4





【 UMBRO (アンブロ)について】

1924年、イギリスのウィルムスロウにハロルド・C・ハンフリーズとウォーレス・ハンフリーズ兄弟が「ハンフリーブラザーズ・カンパニー」を設立。「アンブロ」というブランドは、社名のHumphrey (`Umphrey) Brothersからもじって命名した。後にイギリス各地のサッカークラブやイングランド代表チームのユニフォームやサッカー用品の御用達ブランドとなり、その後も世界各国でも愛用されるようになった。



【 BELPER(ベルパー)について】

デザイナー尾崎雄一により2014-15 AUTUMN/WINTERからBELPERをスタート。「IMPULSIVE EMOTION」をブランドコンセプトに、日常にある「背伸びをする」という瞬間に携われる服を目指している。



【M TO R(ムウ ト アール)について】

「ファッションの解放」をブランドフィロソフィーに掲げ、2022年秋冬シーズンにローンチしたD2Cブランド。多様性の時代の中で、自由な感性と遊び心を大切に、ファッションの高揚感や楽しさを提供しています。

ブランドサイト:https://www.junonline.jp/muu/

Instagram:@muu____official



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-20:16)