[株式会社セルシス]

セルシスのイラスト、マンガ・Webcomic・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、2023年12月5日(火)から2024年1月16日(火)にモバイルコミックプラットフォームのTapasが開催するコンテスト「Webcomic Art Challenge」に協賛します。入賞者に「CLIP STUDIO PAINT」や、Tapasアプリで読めるウェブコミックの購入に必要なインクポイントなどの賞品が贈られます。



Webcomic Art Challenge(コンテストサイトは英語のみ)

https://www.creators.tapas.io/tapasartchallenge2023







あらゆるレベルのアーティストが参加できる「Webcomic Art Challenge」には、「ぬり絵部門」と「DTIYS(Draw This In Your Style)部門」があり、それぞれの部門に3つのテーマが用意されています。アーティストは、コンテストのハッシュタグ「#TapasArtChallenge2023」を付けて、X(旧Twitter)またはInstagramに作品を投稿することでコンテストに参加できます。「DTIYS部門」の上位3名には、ウェブコミック制作に特化した機能も備えた最上位グレードのアプリである「CLIP STUDIO PAINT EX」を進呈します。



イベント期間中、コンテスト応募者の先着300名に、初心者向けのイラスト制作に必要な基本的な機能を備えた「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」をプレゼントします。



セルシスは今後も、様々な国と地域で開催されるイベントへの協賛を通じて、クリエイターの創作活動をサポートしていきます。



▼セルシスの「海外イベント・協賛」事例はこちら

https://www.celsys.com/clipsolution/casestudies/#category33





Tapas Entertainmentについて

Tapas Entertainmentは、北米におけるウェブコミックとウェブ小説のデジタル・パブリッシング・プラットフォームのリーディングカンパニーです。Tapas Entertainmentは、フリーのクリエイターからベテラン作家までに及ぶ人材育成、出版社、プロデューサー、配信会社として、900万人以上の登録ユーザーにサービスを提供しています。



Tapas 公式サイト: https://tapas.io/

Tapas 公式 X: https://twitter.com/tapas_app

Tapas 公式 Instagram: https://www.instagram.com/tapas_app





CLIP STUDIO PAINTについて

CLIP STUDIO PAINTは、3,000万人以上が利用した(*)イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。 Windows、macOS、iPad、iPhone、Android、Chromebookといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。



CLIP STUDIO PAINT

https://www.clipstudio.net/ja/



* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます



株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」や「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

X: https://twitter.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-17:16)