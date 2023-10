[株式会社バロックジャパンリミテッド]



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「LAGUA GEM(ラグア ジェム)」は、「PLAYBOY(プレイボーイ)」との初のコラボレーションアイテム第二弾を2023年10月6日(金)より発売いたします。



今回のコラボレーション第二弾は、今秋で5周年を迎えるLAGUA GEMと、創立70周年を迎えた長年愛され続けるPLAYBOY、また今年の干支である兎年(うさぎ年)を祝して展開。



第二弾は、PLAYBOYおなじみのロゴ「ラビットヘッド」を施したニットアイテム3型とバッグ、ストール、ビーニーの全6型を展開。’90-’00年代を彷彿とさせるデザインを今のトレンドに落とし込んだ、ポップでストリートカジュアルなアイテムを展開します。



PLAYBOY×LAGUA GEM展開商品



■PLAYBOY × LAGUA OVER KNIT



¥8,250



■PLAYBOY×LAGUA SHAGGY KNIT



¥8,250





■PLAYBOY×LAGUA SHAGGY PT



¥8,250



■PLAYBOY×LAGUA BIG STOLE





¥7,700





■PLAYBOY×LAGUA COTTON BAG



■PLAYBOY×LAGUA BEANIE



BLACK,NAVY



【取り扱い店舗】

LAGUA GEM直営店、SHEL'TTER WEB STORE



About “PLAYBOY”

プレイボーイは1953年に雑誌としてスタートしたライフスタイルブランドです。

プレイボーイのロゴであるラビットヘッドは、洗練と遊び心の象徴で、コレクション全体にあしらわれています。

半世紀以上経った今でも、このラビットヘッドは世界で最も知られているブランドロゴの1つです

Playboy is the original lifestyle brand that started in 1953 as a magazine.

Playboy's logo, the rabbit head, is a symbol of sophistication and playfulness and is featured across the collection. More than half a century later, the rabbit head logo continues to be

one of the worlds most recognized logos.



PLAYBOY Instagram @playboy



About“LAGUA GEM”



“LAGUA GEM” BRAND CONCEPT



VINTAGE/CASUAL/STREET



媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイル―

LAGUA GEMの掲げる女性像は

何ものにも縛られず自分らしいスタイルをもった女性

カジュアルなアイテムにストリート&ヴィンテージテイストをミックス

メンズライクになりすぎない

女性らしさとバランス感のある着こなしにこだわった

新しいカジュアルスタイルを提案



LAGUA GEM HP https://laguagem.jp/

LAGUA GEM Instagram @laguagem

LAGUA GEM Twitter @LAGUAGEM

LAGUA GEM Facebook @LAGUAGEM



<会社概要>

名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

創業:2000 年3 月 代表者:代表取締役社長兼最高経営責任者村井博之

所在地:〒153-0042東京都目黒区青葉台4-7-7住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



