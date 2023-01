[プラザスタイル]

女性の輝く未来を切り拓くモノ・コトに贈られる『女性のあした大賞』3部門7企業が受賞



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、自社が販売するオリジナルパッケージのオーガニック生理用ナプキン「The Week Sanitary Pad」(以下、「The Week」)が、2022年12月7日『第7回女性のあした大賞』フェム部門・優秀賞を受賞したことをお知らせします。







2022年3月の発売以来、Z世代をはじめ幅広い世代に好評をいただいている、PLAZAオリジナルパッケージのオーガニック生理用ナプキン「The Week」が、株式会社ハー・ストーリィ創設の『第7回女性のあした大賞』優秀賞・フェム部門を受賞いたしました。

女性のあした大賞とは、女性視点マーケティングとして1990年から一貫して、女性の社会課題を解決する企業を支援するマーケティング会社:株式会社ハー・ストーリィが運営する女性トレンド総合研究所が、その年に「女性のあしたを輝かせてくれる企業である」とエールを贈る賞です。

「The Week」の、Z世代をターゲットにして、女性の健康に寄り添いたいという願いで開発されたこと、“カワイイ”や“ワクワク”を感じられつつも、生理用品であることが伝わり、購入しやすいパッケージデザインであること、肌に触れる部分すべてがコットン100%で生理期間を心地よく過ごすことを助けてくれ、生理のタブーから女性を解放してくれるであろうことが評価され、受賞の運びとなりました。



『女性のあした大賞』とは







女性のあした大賞とは、女性のあしたが輝く社会に貢献していると考えられる商品・サービスを表彰するものです。

株式会社ハー・ストーリィのシンクタンク「女性トレンド総合研究所」が発行する「HERSTORY REVIEW」の調査員及び編集責任者、有識者が選考しています。

一時の流行に終わる商品ではなく、「女性のあしたの社会」に必要かつ残ってほしいという期待、未来へ貢献する技術や志も評価して選考しています。

2016年にはじまり、7年目を迎える2022年は「フェム部門」「商品部門」「サービス部門」の3部門が設けられ、全7企業に贈られました。



「The Week Sanitary Pad」について







Z世代のこころとからだに、あたらしい出会いを届けるプロジェクト「Nice to meet me!」の企画第一弾として2022年3月1日に発売されたPLAZA初のオリジナルパッケージのオーガニック生理用ナプキン「The Week Sanitary Pad」。現在、全国のPLAZA・MINiPLAおよびPLAZA オンラインストアで販売しています。



<受賞者コメント>

The Weekは『心と体の健康と健やかな人生を送る大切さを考えるきっかけをあたえたい』という想いのもと生まれた商品です。みなさまの生活が少しでも豊かになるお力になれたらうれしく思います。これからも自身を大切に健やかに生きるとはどういうことかを念頭に活動を続けてまいります。今後の商品にもどうぞご期待ください!

販促宣伝部 販促課課⾧ 中村優希



●「Nice to meet me!」プロジェクトと「The Week」について、詳しくはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000736.000003436.html





