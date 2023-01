[エイベックス通信放送株式会社]

K-POPアイドルは、歌やパフォーマンス面はもちろん、メンバー同士の仲の良さや素顔も大きな魅力。それが楽しめるのが、韓国のバラエティ番組です。音楽コンテンツに加え、バラエティ番組も多数ラインナップを取りそろえている映像配信サービスdTVで、新たにトークバラエティ番組『K-POP IDOL talkTV ~M.S.G~』の配信がスタートいたしました。







『K-POP IDOL talkTV ~M.S.G~』は、タイトルどおり、さまざまなコーナー企画を通して、アイドルの自然体なトークが楽しめる番組。



アイドルによるアイドルのための番組というコンセプトで、司会などはおらず、進行役もすべてゲストのアイドル本人が行います。



ファンからのリアルタイムコメントを読みながら、時に思いも寄らないハプニングが起こることも。そのリアクションなども含めて、各グループ内のムードや絆をたっぷり味わえる番組になっています。





第2話には、今年EP『ODDINARY』が米ビルボードアルバムチャート1位を獲得したStray Kidsが登場。3グループに別れてさまざまな企画に挑戦します。



まずは、ハン、リノ、フィリックスによる私物紹介のコーナー。フィリックスが化粧品、ハンがアクセサリーなど、個性が伝わるアイテムを紹介していきます。メンバーがびっくりするほどの、フィリックスのスキンケアへの熱いこだわりは必見!



後半は、ウジン&ヒョンジン&スンミンによる「人生のBGM」紹介、そしてチャンビン&アイエン&バンチャンが特製マイクを使ってASMRに挑戦するコーナーも。



レアなささやき声やリアルな咀嚼音はヘッドフォン推奨?! フィリックスが乱入して自慢の低音ボイスを披露したり、メンバー本人も大興奮な様子は要チェックです。





さらに、第7話には、来年1月に来日が決定しているTHE BOYZが登場。こちらも3グループに分かれて同じ企画に挑戦していきます。



私物紹介コーナーはケビン&ヒョンジェ&ニュー&エリック。そして、ソヌ&キュー&ジュヨン&ファルによる「人生BGM」紹介コーナーでは、THE BOYZが初めて韓国のチャートで1位を獲得した『Bloom Bloom』を挙げ、思い入れを語ります。



最後は、ASMRにジェイコブ&ヨンフン&ハンニョン&サンヨンが挑戦。アイスの食べ比べをしたり、可愛さ溢れるシーンが盛りだくさんです。





メンバー同士だけで進行するからこそ、ほかでは見られない素の表情が満載の『IDOL TALK TV~MSG~』。ぜひ、dTVでお楽しみください。





■『IDOL TALK TV~MSG~』



~概要~



地域の特産物を活かして開発した新しい料理をサービスエリア、空港、鉄道駅、ターミナルなど流動人口の多い会場で、ゲストと一緒に販売するバラエティ番組。 地域の特産物を紹介し活用した新しい料理を開発・販売することで、地域特産物への消費や人々の認識を高めることを目指している。農民に希望を与え、視聴者に国産食材の力を伝える。全16話。



作品URL:https://bit.ly/3VwzCy8



コピーライト:COPYRIGHT (C) MBC PLUS. All rights reserved.





