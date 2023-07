[パーソルHD]

2023年7月26日(水)オンライン開催決定!



「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:和田 孝雄)は、パシフィックリーグマーケティング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役 CEO:根岸 友喜)が主催し、パーソルキャリア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀬野尾 裕)の転職サービス「doda」が運営を行う、スポーツビジネスについて知り、キャリアの可能性を広げるイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 夏 by doda」を2023年7月26日(水)にオンライン上で開催することをお知らせいたします。





「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 夏 by doda」 https://doda.jp/sportlight/event/jobfair2023/



■「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 夏 by doda」開催背景

これまでのスポーツ業界は、異業界からの転職希望者にはあまり門戸が開かれていないという傾向にありましたが、ここ数年で少しずつ門戸が広がりつつあります。これにより、異業種からの転職および副業・兼業でのはたらき方をも受け入れる企業が増加傾向にあり、キャリアとしてスポーツビジネスに興味・関心を持つ個人も増えています。

その変化をさらに後押しすべく、ビジネスの知見を持ちスポーツビジネスに興味関心が高い個人と、スポーツビジネスの発展を目指す企業との出会いを提供するイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 by 夏 doda」を開催する運びとなりました。第6回目となる今回は、パ・リーグ6球団をはじめとする運営団体や野球に関する事業を展開する企業の説明会や野球業界の“今”を知るトークセッションを実施します。

また、スポーツビジネスに興味を持つすべての方にご参加いただけるようオンラインで開催し、より多くの個人と企業の出会いの創出を目指します。

※昨年の様子 https://doda.jp/sportlight/event/jobfair2022/



■「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 by doda」について

本イベントは、パ・リーグ6球団をはじめとするスポーツビジネス関連企業の説明会にオンライン上で参加することができる転職フェアです。今年度は夏・秋の2回開催させて頂く運びとなりました。

今回開催する「パ・リーグ スポーツ転職フェア 2023 夏 by doda」では、パ・リーグ6球団はじめ、より野球業界に特化した転職フェアを開催いたします。

【主な特徴】

・パ・リーグ6球団をはじめとするスポーツ運営団体やスポーツビジネス関連企業が一堂に会する転職フェア

・スポーツビジネスに興味のある個人、転職を検討している個人にフォーカスしたフェア

・オンライン開催のため、自宅など場所にとらわれず参加可能

・通常の転職活動では応募前に聞けない質問などを気軽に企業へ聞ける雰囲気

・スポーツ業界に転職した社員同士のトークセッション





本イベントの他に「doda」では、スポーツ業界の発展を支援する施策として、知られざるスポーツビジネスの実態を伝え、スポーツ業界に転職するきっかけを作り出すサービス「SPORT LIGHT(スポーツライト)」< https://doda.jp/sportlight/ >を2018年11月に立ち上げました。「SPORT LIGHT」では、スポーツビジネスの第一線で活躍する方のインタビュー記事掲載、仕事の実態や求められるスキルの紹介、スポーツ業界の求人情報特集などの情報発信を行っています。

なお、パーソルグループは引き続き2023年度もパシフィック・リーグ タイトルパートナーとして本イベントの開催に加え、今後もさまざまな施策を通じて、スポーツビジネスの発展に寄与してまいります。

パ・リーグ応援特設ページ:https://www.persol-group.co.jp/special/pacificleague/



■「パ・リーグ スポーツ転職フェア2023 夏 by doda」開催概要

【日時】2023年7月26日(水) 13:00-19:30 ※時間は変更となる可能性があります

【対象】社会人経験をお持ちの方 ※特に以下のような方にはおすすめです。

スポーツ業界ではたらくことに興味関心のある方、スポーツ業界への転職を検討されている方

【応募方法】特設ページ https://doda.jp/sportlight/event/jobfair2023/ から参加応募

※応募多数の場合には抽選となる可能性があります。

【参加募集】6月27日(火)~7月23日(日)



■出展企業一覧(順不同)

・株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント

・株式会社楽天野球団

・株式会社西武ライオンズ

・株式会社千葉ロッテマリーンズ

・オリックス野球クラブ株式会社

・福岡ソフトバンクホークス株式会社

・パシフィックリーグマーケティング株式会社

・ファナティクス・ジャパン合同会社

・株式会社ventus

・株式会社LIVE SPORTS MEDIA



主催:パシフィックリーグマーケティング株式会社

協力:パーソルホールディングス株式会社、パーソルキャリア株式会社



■パシフィックリーグマーケティング株式会社について< https://www.pacificleague.jp/ >

パ・リーグ6球団の共同出資会社として2007年に設立。「6球団でまとまったらよいこと」「1球団ではできないこと」を考え方の軸として、ビジョンに「プロ野球界、スポーツ界の発展を通して、日本の社会全体を明るく元気にしていくこと」、ミッションに「プロ野球の新しいファンを増やすこと」を掲げ、社会におけるスポーツの新たな価値を提供できるよう、時代の環境変化に適応しながら、ビジョン・ミッションの実現のため事業を推進しています。



■「doda」について< https://doda.jp/ >

「doda」は、「はたらく今日が、いい日に。」をスローガンに、転職サイトや転職エージェント、日本最大級のdoda転職フェアなど、各種コンテンツで転職希望者と求人企業の最適なマッチングを提供しています。





■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/





■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、再就職支援など総合人材サービスを展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名を変更。

東京証券取引所プライム市場上場(証券コード:2181)。2023年3月期売上高1兆2,239億円。





■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-12:16)