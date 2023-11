[H&M]

ズラタン・イブラヒモヴィッチと共に開発された最新のコレクション「Selected by Zlatan」は、 H&M Move取扱店舗と公式オンラインサイトにて11月28日(火)より順次発売







H&M Move最新のトレーニングシリーズは、「Selected by(セレクテッド・バイ)」のコンセプトの中で開発されたもので、H&M Moveのアンバサダーが商品作りに積極的に参加し、H&M Moveのデザインチームと独自のスポーツウェアの知識や個人的なスタイルを共有するものです。今回のH&M Move最新コレクションでは、サッカー界のレジェンド、ズラタン・イブラヒモヴィッチと共に開発されたアイテムが登場いたします。



H&M Moveメンズの最新コレクション、「Selected by Zlatan(セレクテッド・バイ・ズラタン)」は、H&M Move取扱店舗と公式オンラインサイト(hm.com/move)にて11月28日(火)より発売中です。



キャンペーンページ

URL: https://www2.hm.com/ja_jp/sport/campaigns/7458d-selected-by-zlatan.html



コレクションについて





「Selected by Zlatan」の23年秋コレクションは、アースブラウン、オフホワイト、ライトグレー、ブラックを基調とした季節感あふれるカラーパレットです。ズラタンのシグネチャースタイルを忠実に再現したワークアウトアイテムは、マッスルフィットのストレッチスポーツショートパンツやスポーツタンクトップ、吸湿速乾性に優れたDryMove(TM)ファブリックを使用したオーバーサイズのTシャツなど、最高のパフォーマンスを発揮できるアイテムが揃います。









ズラタンの動きを主体としたライフスタイルに合わせ、DryMove(TM)の機能性を備えた本コレクションでは、ジムからストリートへのシームレスな移動を可能にする、ユーティリティにインスパイアされたムーブウェアを紹介しています。快適なオーバーサイズのシルエットにカットされた新しいロゴプリントのTシャツ、パーカ、スウェットシャツ、ジョガーパンツは、ファッション性と機能性を融合させています。









「H&M Moveとのコラボレーションを通じて、私のお気に入りのムーブウェアを誰でも手に入れられるようになりました。どこにいても、どのように動いても、パフォーマンスとスタイルの両方を実現するアイテムが揃っています。」ズラタン・イブラヒモヴィッチ(Zlatan Ibrahimović)



キャンペーンムービー公開





Youtubeリンク:

URL:https://youtu.be/FFSoUnLKm68?si=s9rrmp9u0X7C4KbF







ズラタン・イブラヒモヴィッチについて





ズラタンは、史上最高のストライカーの一人として世界中の有名クラブで活躍してきました。4カ国でリーグタイトルを獲得し、スウェーデンの歴代得点王の経歴をもつ彼は、父親であり、ハイカーであり、5カ国語を話し、また、テコンドーに情熱を注いでいるという側面を併せ持っています。2022年よりH&M Moveのアンバサダーとして、世界中のすべての人に体を動かすことの大切さをH&M Moveと共に発信しています。





H&M Moveについて





H&M Moveは、スポーツをムーブメント(体を動かすこと)として捉え直し、地球上の誰もが「ムーバー」(体を動かしている人)であり、運動が生活の一部でより身近な存在となることを提案しています。また、体を動かす全ての人が快適かつ自信を持って動けるようサポートする、スタイリッシュで機能的な「ムーブウェア」を世界中に提供することを目的としています。



H&M Move公式オンラインサイト:hm.com/move

H&M Move 公式インスタグラム:@hm_move



コレクション詳細





発売日:11月28日(火)より順次発売

商品価格帯:1,299円~5,999円(全て税込み価格)

展開店舗:全国のH&M Move取扱店舗、およびH&M公式オンラインストア(hm.com)



