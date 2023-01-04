［株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)］

2023年1月9日(月)24時よりTOKYO MX/BS11/ABEMA での放送・地上波同時配信を皮切りに、Disney+、Amazon Prime Video、dアニメストアなどでも配信。





集英社・ウルトラジャンプにて大人気連載中『もののがたり』（原作：オニグンソウ）のTVアニメ化続報！ 第1話「兵馬」が2023年1月9日(月)24時よりTOKYO MX/BS11/ABEMA にて放送・地上波同時配信（AT-X は2023年1月12日(木)23時より放送開始）がスタート。2023年1月15日(日)0時からは、各動画配信サービスでの配信が決定いたしました。









2023年1月15日(日)0時より、『もののがたり』第1話「兵馬」を一斉解禁！ 配信先となる動画配信サービスは、以下をご覧ください。今後も動画配信サービスに関する情報を随時公式サイト及び公式Twitterにて発信いたします。



・ABEMA



・Amazon Prime Video

・dアニメストア

・dアニメストア ニコニコ支店

・dアニメストア Amazon支店

・Disney+

・DMM TV

・FOD

・Hulu

・J:COMオンデマンド

・milplus

・TELASA

・auスマートパスプレミアム

・U-NEXT

・アニメ放題

・バンダイチャンネル



・ニコニコチャンネル

・Google Play・YouTube

・HAPPY!動画

・Rakuten TV

・VIDEX

・ビデオマーケット

・ビデオマーケット GYAO!ストア支店

・ビデオマーケット music.jp支店

・ムービーフルPlus



・GYAO!







2023年1月8日(日)21時からはYouTube Live・Twitter Liveにて放送直前特番の生配信も！







岐 兵馬役の大塚 剛央さん、長月 ぼたん役の高田 憂希さん、婚礼調度・薙役の小林 親弘 さん、結役の上田 麗奈さん、硯役の中島 ヨシキさん、鏡役の田中 あいみさん。超豪華キャストが登場いたします。『もののがたり』の魅力やここでしか見られないスペシャルトーク、バラエティコーナーなどたっぷりとお届けいたします。バラエティコーナーでは正解するとご褒美がもらえるクイズも…？ 是非、生配信をご覧ください！



「もののがたりTVアニメ放送直前生配信」



配信日時：2023年1月8日(日)21:00～



出演者：岐 兵馬役：大塚 剛央、長月 ぼたん役：高田 憂希、薙役：小林 親弘、結役：上田 麗奈、硯役：中島 ヨシキ、鏡役：田中 あいみ

※順不同、敬称略



配信媒体：

YouTube Live：https://youtu.be/NEQVubXNxko

Twitter Live：https://twitter.com/i/broadcasts/1BRJjZjEqVeJw





コミックス15巻発売＆無料配信キャンペーン！



2023年1月19日（木）に原作コミックス15巻が発売になるに伴い、2022年12月24日（土）よりゼブラック、ジャンプ＋にて「もののがたり」を1巻から無料配信をいたします。



ゼブラック

https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/



ジャンプ＋

https://shonenjumpplus.com/



配信期間：

・2022年12月24日（土）～2023年1月8日（日）23:59まで1～6巻 無料配信

・2023年1月9日（月）～2023年2月1日（水）23:59 まで1～2巻 無料配信





もののがたりとは



歳を経た器物は、やがて“心”を宿し、付喪神となるーー

塞神より力を授かり付喪神と対話し、常世へ還す生業ーー”塞眼”。

塞眼御三家の一つ・岐家の次期当主、岐兵馬は大切なヒトを奪われ付喪神を憎悪する。

千年の都、京都で暮らす長月家の当主、長月ぼたんは”家族”として愛する六人の付喪神と共棲する。



過去に囚われ、力ずくで付喪神を封殺し続ける兵馬に、祖父造兵は「彼らの声を聞き、導くこと」を指し示す。

祖父が出す条件は今一度、付喪神を見極めるために居候として長月家で家族と共に過ごすこと。

付喪神へ正反対の想いを抱く兵馬とぼたん。二人は出逢い、一つ屋根の下で暮らすこととなる。



人と付喪神。縁を紡ぐ付喪ノ語り。











TVアニメ「もののがたり」作品概要



■STAFF

原作：オニグンソウ（集英社「ウルトラジャンプ」連載中）

監督：木村 隆一（アイカツ！シリーズ）

シリーズ構成：大知 慶一郎（アニメ「五等分の花嫁」シリーズ）

助監督：大川 貴大

メインキャラクターデザイン：藤澤 志織

サブキャラクターデザイン：志賀 祐香

プロップ／アクションデザイン：

渡部 里美、楡木 哲郎、仰木 従士

色彩設計：木村 聡子

撮影監督：大神 洋一

編集：新居 和弘

音響監督：菊田 浩巳

音楽：神田 ジョン、XELIK

制作： BN Pictures

（「TIGER & BUNNY」シリーズ、「銀魂」シリーズ ほか）

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション



■CAST

岐 兵馬（くなと ひょうま）：大塚 剛央

長月 ぼたん（ながつき-）：高田 憂希



羽織（はおり）：沢城 みゆき

薙（なぎ）：小林 親弘

結（ゆう）：上田 麗奈

硯（すずり）：中島 ヨシキ

鏡（かがみ）：田中 あいみ

匣（くしげ）：？？？？



門守 椿（かどもり つばき）：大西 沙織

門守 大樹（かどもり たいじゅ）：金光 宣明

門守 松太（かどもり しょうた）：田渕 将平

門守 梅吉（かどもり うめきち）：高橋 伸也



岐 造兵（くなと ぞうへい）：家中 宏

岐 隼人（くなと はやと）：高橋 英則

岐 鼓吹（くなと くすい）：潘 めぐみ



挂(かい)：楠 大典

斎(いつき)：田所 あずさ



■放送情報

・2023年1月9日(月)24時よりTOKYO MX/BS11/ABEMA にて放送・地上波同時配信開始！

・2023年1月12日(木)23時よりAT-X にて放送開始！



■音楽

オープニングテーマ：「恋衣」 ARCANA PROJECT

作詞：安藤 紗々

作曲・編曲：神田 ジョン

ストリングスアレンジ：葛西 竜之介



エンディングテーマ：「rebind」 TRUE

作詞：唐沢 美帆

作曲：XELIK

編曲：h-wonder

ストリングスアレンジ：山下 洋介



公式サイト：https://www.mononogatari-pr.com/





公式Twitter：@mononogatari_pr



【書籍情報】



『ウルトラジャンプ』1月号

好評発売中。

公式サイト：https://ultra.shueisha.co.jp/

公式Twitter：@ultra_jump





『もののがたり』第14巻

著：オニグンソウ

好評発売中。



＜画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトを記載ください＞

(C)オニグンソウ/集英社, もののがたり製作委員会



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/04-14:46）