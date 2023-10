[The Orchard Japan]

国内外を問わず多方面で評価が高まる、次世代型ロックバンド”クレナズム、5枚目のミニ・アルバム『Whisper of the heart』配信スタート、台湾で撮影された、リード曲『再去見尓』のMVも本日23時からプレミア公開される。







精力的なリリースを展開するクレナズムの5thミニ・アルバム『Whisper of the heart』が本日より配信スタート。

”心のささやき”を意味しジブリ作品『耳をすませば』の英語タイトルでもある『Whisper of the heart』は五感のうちの聴覚をイメージしている。

季節感や風景、物語を鮮明に感じ取ってほしいという願いを込めて命名されたという。

ジャケットはVo萌映が好きな音楽を聴いた時に感じるキラキラした気持ちを可視化したようなグラフィックに仕上がっている。

台湾にて撮影されたRobert Kirsch & Yohei Haga監督による台湾モデルのSleepy Bibiが過ぎ去った忘れ得ぬ恋心を憂う役を演じシネマティックに仕上がったリード曲『再去見尓』のMVが10月18日の23時からプレミア公開される。

7月に行われた台北、高雄ツアーをソールドアウトさせ台湾ツアーを大成功させたクレナズムは今秋より始まるワンマンツアー”クレナズム 秋のバリよかワンマンツアー 2023”が開催される。





クレナズム『Whisper of the heart』

収録曲

1. さよならを言えたかな

2. 夏日狂想

3. ナツメクル

4. 8月31日

5. 夕凪詠草

6. ふたりの傷跡

7. 再去見尓

8. ずっと変わらない愛を

品番: MMMMA-006

価格:1,800 円 (税込)



クレナズム『Whisper of the heart』 配信プリアド・プリセーブリンク

https://orcd.co/whisper_of_the_heart





クレナズム『再去見尓』 MV

https://youtu.be/e_Q6tTav1oM



秋のワンマンツアー クレナズム秋のバリよかワンマンツアー 2023

10/21(土) 仙台 enn 2nd

10/28(土) 広島SECOUND CRUTCH

10/29(日) 大阪 Live House ANIMA

11/3(金・祝) 高松TOONICE

11/5(日) 福岡BEATSTATION

11/11(土) 名古屋 ell FITS ALL

11/12(日) 渋谷WWWX

11/18(土) 札幌PLANET





開場 16:15 / 開演 17:00

TICKET

スタンディング ¥3,500 (税込・ドリンク代別・整理番号付)

発売中

https://eplus.jp/culenasm/

ーー

The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-19:46)