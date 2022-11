[Z Entertainment株式会社]

視聴URL:https://yahoo.jp/wxax90







株式会社GYAOがヤフー株式会社と協力して運営する動画配信サービス「GYAO!」では、

大盛況のうちに終了した『BLAZE UP NAGASAKI 2022』のライブ&コメント映像を本日より独占無料配信することが決定しました!今回配信するのは、主宰のSHANKをはじめcoldrain、SiM、SUPER BEAVER、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、dustbox、04 Limited Sazabys、MOROHA、ロットングラフティーの計9組。SHANKならではのラインナップで開催されたイベントをぜひお楽しみください。



<番組概要>

■番組タイトル : 『BLAZE UP NAGASAKI 2022』

■視聴ページURL : https://yahoo.jp/wxax90

■配信スケジュール: 2022年11月28日(月)18:00~2022年12月27日(火)23:59

■配信アーティスト:SHANK、04 Limited Sazabys、coldrain、dustbox、MOROHA、SiM、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、SUPER BEAVER、ロットングラフティー

※予告なく内容が変わる場合がございます。ご了承ください。



<対象公演>

■イベントタイトル:BLAZE UP NAGASAKI 2022

■日時:2022年11月19日(土)、11月20日(日)

■会場:出島メッセ長崎



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-18:46)