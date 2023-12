[株式会社ユニケース]

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:千代川 澄凛)は、Urban Sophisticationの最新iPhone15シリーズ対応ケースの販売を開始いたします。







いつもUNiCASEをご利用いただき、ありがとうございます。

株式会社ユニケースは海外セレブに人気のUrban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)の国内正規代理店として、最新iPhone15ケースなどの新作の販売を開始いたします。



ふっくらとしたカジュアルなデザインで定番人気のTHE PUFFER CASEの新色や、スニーカーモチーフのTHE KICK CASEも入荷しました。

Urban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)の正規輸入品を日本で購入できるのはUNiCASE(ユニケース)だけ。

ぜひこの機会にUNiCASEでのお買い物をお楽しみください。



┃Urban Sophistication 新作入荷



商品(カラー)一例

上段左から:NOIR・BALLERINA・ENDLESS SKY

下段左から:ROUGE・ MIRROR・GRANITE



■販売価格:¥9,000~¥11,000(税込)



■対応機種

iPhone15

iPhone15 Pr

iPhone15 Pro Max

iPhone14/13

iPhone14 Pro

iPhone14 Pro Max

iPhone13 Pro

iPhone13 Pro Max

iPhone12/12 Pro

iPhone12 Pro Max



■Urban Sophistication商品一覧

https://unicase.jp/article/6163_152020.html



┃【数量限定】大人気韓国ガールズグループaespaとUrban Sophisticationの限定コラボiPhoneケースも好評発売中!



■aespaコラボ商品一覧

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=aespa&input_order=1



┃取り扱い店舗

◇「UNiCASE」オンラインストア: https://unicase.jp

◇「UNiCASE」ZOZOTOWN: http://zozo.jp/shop/unicase/

◇「UNiCASE」楽天市場: https://www.rakuten.co.jp/unicase/

※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。



┃人気のブランドケース多数

トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか? UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。

海外セレブに大人気のUrban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、BURGA(バーガ)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも!定番人気のiFace(アイフェイス)もあります。

ブランド特集ページ

https://unicase.jp/original/brand_list.html



┃新商品ぞくぞく入荷中!

UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなどの人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。



┃UNiCASE(ユニケース)のコンセプト

多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE(ユニケース)」。

iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE(ユニケース)」では、多数のラインナップを準備しております。

これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。

私たち「UNiCASE(ユニケース)」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-14:16)