[GYRO HOLDINGS]

〈東京ソラマチ最上階31階〉絶景の夜景と共にお楽しみください



国内約230店舗、海外2店舗、業態数約90の飲食店を展開するGYRO HOLDINGS株式会社(本社:新宿区西新宿、代表取締役社長:根本 寿一)の事業会社である株式会社subLime(本社:新宿区西新宿、執行役員社長:丸山 亮一)は東京ソラマチにある中華レストラン「Series the Sky」にて、11月1日(水)より忘年会&新年会コース特別プランの提供を開始いたしました。







3年連続でミシュラン一つ星を獲得し、『食べログ 中国料理 TOKYO 百名店』にも選出されている中華レストラン Series(シリーズ)の2号店である「Series the Sky(シリーズ ザ スカイ)」。一年の締めくくりや、新年のお集りに最適な忘年会&新年会コースの特別プランをご用意いたしました。



A5ランク山形牛サーロインを味わえる「山形牛サーロインのよだれ牛」を始め、スペシャリテのひとつでもある「山梨県産信玄鶏手羽先Vフォアグラ包み焼き」や、最高級品と言われる宮城県気仙沼産の吉切鮫の尾びれを使用した「気仙沼産吉切鮫フカヒレ土鍋煮込みご飯」など、厳選食材をふんだんに使った全16品を少量多皿でご用意。

さらに今回の特別プランは、中華料理との相性が抜群なワインや紹興酒が楽しめる"飲み放題"付き。

ご友人やご家族・大切な仲間とご一緒に、東京ソラマチ31階に位置する都心のパノラミックな眺望をお楽しみいただきながら、ここでしか味わうことのできない忘年会&新年会コースを心ゆくまでご堪能ください。



【お食事メニュー】(一例)

・ 本日のアミューズ

・ 前菜三種盛り合わせ

・ 山形牛サーロインのよだれ牛

・ 山梨県産信玄鶏手羽先Vフォアグラ包み焼き

・ 蒸し点心3種盛り合わせ

・ 本日の野菜炒め

・ 本日の海鮮料理

・ 本日の肉料理

・ 気仙沼産吉切鮫フカヒレ土鍋煮込みご飯

・本日の麺料理

・本日のデザートとお茶菓子

※メニューは一例です。仕入れ状況により内容が異なる場合がございます。



【お飲み物メニュー 】(一例)

・ビール

・ハイボール

・ワイン(赤 / 白)

・サワー各種

・紹興酒

・ソフトドリンク各種



◆山形牛サーロインのよだれ牛

A5ランク山形牛サーロインを使った"よだれ鶏"ならぬ"よだれ牛"。余分な脂を落とすようにお湯にさっとくぐらせ艶のある滑らかな食感に。器に残った自家製のソースはお肉を食べた後に、水餃子、香港麺と三段活用にしてお召し上がりいただきます。



◆山梨県産信玄鶏手羽先Vフォアグラ包み焼き

Seriesのスペシャリテのひとつ。一晩、自家製のタレに漬け込んだヴィーガンのフォアグラを、中国の豆腐を使った発酵調味料「南乳」で味付けした手羽先の中に詰め込み、水飴をかけ乾燥。 外はパリパリ、中は信玄鶏特有の歯応えとヴィーガンフォアグラのとろける食感が絶妙にマッチした一度は食べていただきたい一品。







◆気仙沼産吉切鮫フカヒレ土鍋煮込みご飯

最高級品と言われる宮城県気仙沼産の吉切鮫の尾びれを使用。フォアグラや鴨肉から取った、濃厚な”金湯(ガムトン)”スープでじっくりと煮込んだフカヒレを炊き立てのご飯とともに、熱々の土鍋でご提供させていただきます。





「忘年会&新年会コース特別プラン」概要





提供期間 :2023年11月1日(水)~2024年1月31日(水)

提供時間 :18:00~23:00(※2時間制、終了30分前L.O.となります)

金 額 :お一人様10,000円~

内 容 :全16品少量多皿コースに飲み放題が付いた限定プラン

利用人数 :2名様以上(最大50名様迄)

予約サイト:https://www.tablecheck.com/shops/series-the-sky/reserve



※金額は席の位置によって異なります。詳しくは予約サイトをご確認ください。

※金額は全て税込みです。

「Series the Sky」について







伝統的な広東料理の技法に香港、上海、シンガポール、インドネシアなど海外での研修で得たアジア各国のスパイスを加えた中華レストラン。料理とワインの「連なり」をテーマに、少量多皿のコースをメインとした中華料理とワインのペアリングをお楽しみいただけます。



店内は72席の客席がある広々とした空間で、高さ150mという非日常空間で都心のパノラミックな眺望をお楽しみいただけます。高級感あふれるシックな色調に、各所に散りばめられた古伊万里などの調度品が交わるラグジュアリーな雰囲気は、誕生日や記念日などの特別な日にピッタリ。アニバーサリープランなどもご用意しておりますので、お祝いムードも演出できます。さらに、プライベートを重視する方には2名から8名まで使用可能な個室もございます。

ソラマチの最上階という最高のロケーションで、季節の食材を使用したオリジナリティー溢れる中華料理と共に、大切な方と至福のひとときをお過ごしください。









Series総料理長 金子 優貴

大阪あべの辻調理師専門学校を卒業後、現存する日本最古の中国料理店『聘珍楼(へいちんろう)』にて中国料理の基礎を学び、マンダリンオリエンタル東京の一つ星レストラン『SENSE(センス)』にて、最先端の技術やプレゼンテーションを学ぶ。

その後、東京都内のレストラン料理長を経て、麻布台『Series』の料理長に就任。オープンからわずか8か月でミシュラン一つ星を獲得し、以降3年連続で星を獲得し続けている。

2023年4月に押上にある東京ソラマチ31階に、Seriesの2号店となる「Series the sky」をオープンし総料理長に就任。









Series the Sky料理長 伊藤 諒

京都の名店、創作中華一之船入にて18歳から基本を学ぶ。上京後、白金亭、中国飯店でモダンチャイニーズを経験。Series the Sky のオープンと共に株式会社subLimeに入社。広東料理、上海料理を基本とした華やかなヌーベルシノワを得意とする。











「Series the Sky」店舗概要





店 名 :Series the Sky(シリーズ ザ スカイ)

営業時間:ランチ11:00~15:00(最終入店14:00)/アフタヌーンティー15:00~17:00(最終入店16:00)

ディナー18:00~23:00(最終入店20:00)

定休日 :無し ※施設に準ずる

住 所 :東京都墨田区押上1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ31階

電 話 :03-6658-8444

ホームページ :https://series-the-sky.com/

公式Instagram :https://www.instagram.com/series_the_sky/

東京ソラマチHP:https://www.tokyo-solamachi.jp

ご予約はこちら▶https://www.tablecheck.com/shops/series-the-sky/reserve



会社概要





GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社subLime、株式会社パートナーズダイニング、株式会社ティーケーエス、株式会社牛の達人、株式会社イーグラント・コーポレーション、株式会社ファイブ.シー、株式会社ESOLA、株式会社OYAを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。



会社概要

商号 : GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 : 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設立 : 2006年6月

資本金 : 3,000万円

事業内容 : 食に関わるサービスの提供(1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援)

URL : https://gyro.holdings



subLime

食に関わるサービスを提供し、「世の中をより豊かにすること」を思想とするsubLime(サブライム)。

食に関する課題を解決する術を考え抜き、オリジナリティ・圧倒的付加価値のあるアイデアを真の「食のブランドバンク」として生み出すことで、「食の未来」がより豊かになるサービスを提案、提供いたします。提供するサービスの最上位概念は「顧客至上主義」。生み出したサービスは、お客様にとって最高のものか?世の中をより豊かにするものか?を常に追求し続け、お客様と共に「食」で未来をつくります。



会社概要

商号 : 株式会社subLime

代表者 : 執行役員社長 丸山 亮一

所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設立 : 2010年7月

資本金 : 1,000万円

事業内容 : 飲食店の経営、飲食店のコンサルティング業務

URL : https://32lime.com/





