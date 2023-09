[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2023年9月26日(火)よりゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。豊富な機能と高いゲーミング性能を備えた『MAG』シリーズよりWQHD(2,560 × 1,440)解像度、超高速なリフレッシュレート240Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、広色域表示に対応したRAPID IPSパネルを搭載し、DisplayHDR 400やKVMスイッチ等の豊富な機能を搭載したゲーミングモニター「Optix MAG274QRX」が新たにラインナップに加わります。







また、コストパフォーマンスに優れたゲーミングモニターブランド『G』シリーズより、肉眼に近い湾曲率で高い没入感を実現し、リフレッシュレート180Hz・応答速度1ms(MPRT)の高いスペックを誇る「G24C4 E2」が新たにラインナップに加わります。



「Optix MAG274QRX」はフルHDの約1.8倍の情報量で高精細な表示が可能なWQHD(2,560 × 1,440)解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用しており、超高速なリフレッシュレート240Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なDisplayHDR 400、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン、2台のPCでUSB機器を共有可能なKVMスイッチ、高精細かつ高画質な映像でよりゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。また、エルゴノミクスデザインを採用したスタンド機能で無理のないポジションで使用することができるほか、長時間の使用において目の疲労を軽減するアンチフリッカー、色味の変化を抑えつつ目の負担を軽減するハードウェアブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:97%、DCI-P3カバー率:92%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・制作用途などマルチに使用可能なハイスペックモニターです。入力端子はHDMI 2.0b ×2、DisplayPort 1.4a ×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができ、PCとモニターを付属のUSBケーブルで接続し、専用ソフトを導入する事によりPCで上から各種設定変更が可能なGaming Intelligence機能にも対応しております。また、VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。

「G24C4 E2」はプロゲーマーにも好まれる23.6インチの手頃なサイズにフルHD解像度(1,920 × 1,080)解像度、肉眼に近い1,500Rの湾曲率と高コントラストでメリハリの効いた映像表現が可能なVAパネルを採用し、リフレッシュレート180Hz・応答速度1ms(GTG)の高いスペックで残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。

同期機能としてAdaptive-Sync、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン機能を備え、手頃な価格で高い性能と機能を兼ね備え、コストパフォーマンスに優れたゲーミングモニターです。さらに、長時間の使用において目の疲労を軽減するアンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、入力端子はHDMI 2.0b ×2、DisplayPort 1.2a ×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能で、背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。また、VESA規格にも対応しており、モニターアームに取り付け、机の上のスペースを有効活用する事が可能です。



【Optix MAG274QRX】









■ Optix MAG274QRX製品ページ: https://jp.msi.com/Monitor/Optix-MAG274QRX



【G24C4 E2】







■ G24C4 E2製品ページ: https://jp.msi.com/Monitor/G24C4-E2



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

