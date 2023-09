[株式会社バロックジャパンリミテッド]

ノベルティプレゼントも!



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するシューズブランド「STACCATO〈スタッカート〉」は、10月4日(水)~17日(火)梅田大丸店にてPOP UP STOREを開催いたします。







梅田大丸店のPOP UP STOREでは、秋冬の足元を華やかにアップデートするアイテムを多数展開いたします。STACCATOオリジナルバックルを用いたコーデュロイ素材のパンプスや、上品な印象を与えるオリジナルツイードや素材のフラットパンプス、トレンド感のあるTストラップのブローグシューズなど、細部にまでこだわり詰まった個性あふれるデザインをお楽しみください。



梅田大丸店4F 婦人靴売場イベントスペースでの開催となります。

この機会にぜひ、足元から秋冬支度をはじめましょう。



-NOVELTY-

梅田大丸店ではPOP UP STORE開催を記念して、税込22,000円以上お買い上げのお客様に先着で、STACCATOロゴ入りの”ミニキャンバストート”をプレゼントいたします。

マチもしっかりあるキャンバス生地のトートバッグに、持ち手部分はフェイクレザーを使用することで実用性もさる事ながら、カジュアルすぎず上品さも相まったデザインです。

(※無くなり次第終了となります。)





【梅田大丸 概要】

■名称:梅田大丸店

■会期:10月4日(水)~17日(火)

■フロア:大丸梅田店4F 婦人靴売場 イベントスペース

■住所:大阪府大阪市北区梅田3丁目1−1

■電話番号:06-6343-1231(代表電話)

■営業時間:10:00 - 20:00

(※館営業時間が異なる場合がございます。詳しくは館HPをご確認ください。)



【STACCATO OFFICIAL】

◆HP:https://www.staccato.jp/

◆ON LINE STORE:https://www.ec-store.net/category/STACCATO

◆Instagram:https://www.instagram.com/staccatojapan_official/?hl=ja

_______________________________________

<会社概要>

・名称:(株)バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000年3月

・代表者:代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地:〒153-0042目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-00:40)