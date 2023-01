[パイオニア株式会社]

~スマートフォンの画面を本体ディスプレイに映して直接操作できる「WebLink(R) Cast」にも対応~





2023年1月19日

パイオニアは、「Apple CarPlay」「Android Auto」に加え、iPhoneやスマートフォンの画面を本体ディスプレイに映して直接操作できる「WebLink」にも対応した、フローティングタイプのカロッツェリア 9インチディスプレイオーディオ「DMH-SF500」を発売します。

近年、ディスプレイオーディオは、音楽・映像再生などのエンタテインメント機能に加え、「Apple CarPlay」「Android Auto」といったiPhoneやスマートフォンとの連携アプリケーション(以下「アプリ」)に対応するなど、車内での使い方、楽しみ方が広がっています。9インチの大画面ディスプレイを搭載した本機は、1DINスペースに取り付けられるため、幅広い車種で迫力のある映像やコンテンツを楽しめます。iPhoneやスマートフォンを接続するだけで、「Apple CarPlay」「Android Auto」対応アプリを本体ディスプレイに表示し、タッチパネルで直感的に操作できる※1、2ほか、国内市販ディスプレイオーディオとして初めて「WebLink」に対応※3。iPhoneやスマートフォンの画面を本体ディスプレイに映して直接操作できる「WebLink Cast」※4や「YouTubeTM」などの「WebLink」対応アプリを本機で使用できます※5。





【主な特長】

1) iPhoneやスマートフォンを車で快適に操作できる 「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応

iPhoneやスマートフォンを接続するだけで、「Apple CarPlay」や「Android Auto」対応アプリを本体ディスプレイに表示し、タッチパネルで直感的に操作できます※1、2。ナビアプリを大画面に表示しカーナビとして使用できるほか、SiriまたはGoogleアシスタントによる音声制御もサポートしており、走行中でも画面を注視せずに目的地の検索や音楽再生、ハンズフリー通話、テキストメッセージ送信などを行えます。また、「Apple CarPlay」「Android Auto」使用時に、画面を切り換えることなくオーディオソースをコントロールできる「分割画面表示」にも対応しています。





2) さまざまな対応アプリを本体ディスプレイ上で楽しめる 「WebLink」に対応

「WebLink Host」アプリをインストールしたiPhoneやスマートフォンをUSBとBluetooth(R)で同時接続すれば、「YouTube」や「WebLink Cast」などの「WebLink」対応アプリを本体ディスプレイに映して操作できます。「WebLink Cast」アプリ使用時には、iPhoneやスマートフォンの画面を本体ディスプレイに映して直接操作できるため、普段使っているスマートフォンアプリをいつもと同じ感覚で操作し、大画面で楽しめます※5。





3) 幅広い車種に装着できる9インチ大画面のフローティングタイプ

1DINサイズのフローティング構造なので、9インチの大画面モデルを幅広い車種に取り付けることができます。また、取り付けの際に、シフトレバーやハザードボタンなどの位置や、好みに合わせて、ディスプレイの位置を上下、前後、左右に調整することができます。フルフラットモニター部にブラックとダークシルバーの塗装を施し、ディスプレイと一体化するフラットキーを採用するなど、洗練されたデザインに仕上げています。



4) 昼と夜それぞれの環境で見やすい2種類の画面モードを採用

背景や文字の色を変えることで、昼夜それぞれの環境での視認性を向上させた2種類の画面モードを採用。日中の画面への映り込みを軽減する「ライトモード」と、夜間の眩しさを軽減する「ダークモード」の切り換えは、手動のほか、イルミネーションや時刻に連動した自動切換えも可能です。







5) 充実したオーディオ能力

「フルカスタム高性能48 bitデュアルコアDSP」など、厳選された高音質パーツを採用し、独自の音質チューニングを施すとともに、車室内で最適な音場を創り出す「タイムアライメント」や「ネットワークモード」、音質を細かく調整できる「13バンドグラフィックイコライザー」などの機能で高音質な音楽を楽しめます。また、圧縮音源をCDに迫る高音質で再生する「アドバンスド・サウンドレトリバー」など多彩なオーディオ機能も搭載しています。



6) その他の特長

・ バックカメラ接続に対応し、駐車をアシストするガイド線表示も可能

・ リアモニター出力端子(RCA)を装備





※1 「Apple CarPlay」「Android Auto」を利用するには別売のケーブルが必要です。

※2 車のディスプレイで「Android Auto」を使用するには、AndroidTM OS 8以降を搭載したAndroidスマートフォン、有効なデータプラン、およびAndroid Autoアプリが必要です。

※3 2023年1月時点、Abalta社調べ。

※4 有料ストリーミング動画サービスなど、著作権で保護された映像コンテンツの再生はできません。

※5 走行中に、「WebLink Cast」アプリを使ってiPhone、スマートフォンの画面を本体ディスプレイに表示・操作することはできません。



* Apple CarPlay、iPhone、および iTunes は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

日本における iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

* Google、Android、YouTube、Android Auto、およびその他のマークはGoogle LLC.の商標です。

* Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

パイオニア株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

* WebLink(R) は、Abalta Technologies, Inc. の登録商標です。WebLink(R) Cast は、

Abalta Technologies, Inc. の商標です。

* Windows Media は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

* その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。





