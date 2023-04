[株式会社 日本旅行]





株式会社日本旅行(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小谷野悦光)は、国内の優れた鉄道旅行を審査・表彰する「鉄旅OF THE YEAR 2022」において、当社が企画・実施した「鉄道開業150年記念 JRグループ×日本旅行共同企画 JRでめぐる日本列島周遊の旅14日間」が、鉄道旅の頂点である『グランプリ』および『エスコート部門賞』を受賞しました。





本ツアーは、「鉄道開業150年」を記念し、JRグループと共同企画されたもので、「鉄道と人生~一生に一度の特別な旅・人と〇〇をつなぐ鉄道の旅~」をコンセプトとして、13泊14日の長期日程の中、JR6社の路線、15の列車を乗り継ぎ、鉄道の歴史や、地域の伝統文化に触れる鉄道旅行の集大成とも呼べる特別感を演出することで、一生に一度の特別な鉄道の旅を味わっていただくことを目的に創意工夫し企画されました。今回、これらの取組が評価され、「鉄旅OF THE YEAR 2022」において、鉄道旅の頂点である『グランプリ』および『エスコート部門賞』を受賞しました。表彰式が、4月19日に、埼玉県さいたま市の鉄道博物館で実施され、商品造成に携わった関係者が表彰されました。





受賞ツアーの詳細







受賞:

鉄旅OF THE YEAR 2022 『グランプリ』および『エスコート部門賞』



ツアー名:

鉄道開業150年記念 JRグループ×日本旅行共同企画 JRでめぐる日本列島周遊の旅14日間



発着地:

京都駅



旅行方面:

和倉温泉、東京、函館、松島温泉、静岡、玉造温泉、鞆の浦、道後温泉、広島、萩温泉、由布院温泉、指宿温泉



出発日:

2022年11月3日(木・祝)



旅行代金:

1,500,000円~2,000,000円(おとなおひとり様)



共同企画:

北海道旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社

四国旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

株式会社日本旅行



企画実施:

株式会社日本旅行 おとなび・ジパング商品部





日本旅行 鉄道開業150年記念ツアー 専用サイト





https://www.nta.co.jp/jr/train/railway150/

(ツアーの発売は終了しております)





鉄道150年の旅のストーリーをご体感いただけるツアーを企画しました。

一生に一度の特別な鉄道の旅を 演出したいという想いが『グランプリ』および『エスコート部門賞』の受賞につながりました。







企業プレスリリース詳細へ (2023/04/19-20:46)