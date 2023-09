[株式会社ドワンゴ ニコニコ事業本部]

峰倉かずやの大人気コミック『最遊記』『最遊記RELOAD』『最遊記異聞』(一迅社刊)を原作としたミュージカル。



2008年に初演『最遊記歌劇伝-Go to the West-』を上演、続く2009年に『最遊記歌劇伝-Dead or Alive-』、その後、2014年に『最遊記歌劇伝-God Child-』、2015年1月に『最遊記歌劇伝-Burial-』、同年9月に『最遊記歌劇伝-Reload-』、2018年9月に『最遊記歌劇伝-異聞-』、そして、「ヘイゼル編」として、2019年6月から2021年2月にかけて『最遊記歌劇伝-Darkness-』『最遊記歌劇伝-Oasis-』『最遊記歌劇伝-Sunrise-』の三部作を上演してきました。



そして、満を持して『最遊記外伝』(一迅社刊)を原作としたシリーズ最新作『最遊記歌劇伝-外伝-』が上演されます。



ぜひこの機会に過去作をご覧ください。









<上映会スケジュール>

放送日時:2023年9月22日(金)21時~

配信作品:『最遊記歌劇伝-Darkness-』

番組ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342668800



放送日時:2023年9月23日(土)21時~

配信作品:『最遊記歌劇伝-Oasis-』

番組ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342668806



放送日時:2023年9月24日(日)21時~

配信作品:『最遊記歌劇伝-Sunrise-』

番組ページ:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342668817





<新作情報>

▼『最遊記歌劇伝-外伝-』



(C)峰倉かずや・一迅社/『最遊記歌劇伝』製作委員会2023



【東京公演】

期間:2023年9月29日(金)~10月12日(木)

会場:品川ステラボール



【大阪公演】

期間:2023年10月16日(月)~10月23日(月)

会場:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール



◆原作:峰倉かずや『最遊記外伝』(一迅社刊)

◆脚本・演出:三浦 香 ◆音楽:浅井さやか

◆キャスト:

金蟬童子 役:鈴木拡樹、悟空 役:椎名鯛造、捲簾大将 役:平井雄基、天蓬元帥 役:藤原祐規

西海竜王 敖潤 役:佐奈宏紀、李塔天 役:山崎雅志(劇団ホチキス)、

観世音菩薩 役:高崎俊吾、二郎神 役:うじすけ

哪吒太子 役:北村諒 ほか



◆特別協力 : 峰倉かずや/一迅社

◆企画・プロデュース:4cu

◆主催 : 『最遊記歌劇伝』製作委員会2023



オフィシャルサイト:https://saiyukikagekiden.jp/sb/

X(旧Twitter):https://twitter.com/saiyuki_kgkdn



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-20:46)