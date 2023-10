[The Orchard Japan]

スキルで整えた「良くできた曲」ではなく、感性だけで成り立たせた「ずっと聴いていたい曲」 ほぼ無名だった天才コンポーザーによる名曲の数々が今、日の目を見る!!





J-POP というフォーマットをベースにしつつ、幼少からの音楽体験で染み付いてきたジャズやシャンソンなど幅広いジャンルのセンスをさりげなく散りばめた 2023 年のエンディングを飾るに相応しい名盤の誕生。関西を中心に活動を続けるS.S.W. のKuniyuki Natsu(くにゆきなつ)初のフルアルバム『Kotae』が2023年11月10日(金)に配信リリース。本作はこれまでリリースしたいくつかのシングルに、書き溜めてきた未発表曲を加えた作品集である。近頃の「一度聴いただけで刺さる」ヒット曲とは趣の違う、経年劣化しない普遍的な魅力に溢れた全 10 曲となっている。きっと「まだこんな才能が眠っていたのか?」という驚きをもって迎え入れてもらえるはずだ。







WOODSHOP SESSIONS 『高野寛 × 浮』 にO.A.として出演決定!

2023年10月22日(日)に東京上野YUKUIDO工房で開催されるWOODSHOP SESSIONS 『高野寛 × 浮』にKuniyuki Natsuがオープニングアクトとして出演することになった。

https://t.livepocket.jp/e/1022yukuido



楽曲情報



Kuniyuki Natsu 1st Full Album “Kotae”

1.君がいれば

2.マンション

3.The Day Cutting My Bangs

4.愛を知ったんだ(★リード曲)

5.Remember

6.29ours

7.ユメドロボウ

8.あの頃

9.私つよくなるわ

10.Kotae



アーティスト:Kuniyuki Natsu

タイトル:Kotae

品番:STYL-002

レーベル:StyleBook

2023年11月10日(金)配信リリース

Apple Music,Spotifyなど各種サブスクサービスにて



アルバム『Kotae』について by Kuniyuki Natsu

初めてのフルアルバム。ずっと書き溜めてきたオリジナル曲の中から今回の為に10曲抜粋した。前半はアコースティックを中心にした編成の5曲、後半はトラックを多く盛り込んだ5曲だ。

曲の構成はレコードを意識した。2020年、レコードバーで働きはじめレコードに魅せられた。音の臨場感はもちろんだが、あの不便な大きさ、個性豊かな紙のジャケットや帯、何よりA面B面というレコードだからこそ作れる一枚のストーリーにときめき、フルアルバムのインスパイアを得た。

1番古い曲の”Remember”は2019年に大学の卒業試験用に書いた。そこから初めての社会人生活、コロナ禍、コロナ禍でのライブ、ツアー、結婚…環境も私の心もたくさん変化したし、その道中を日記みたいに曲にした。その結果どこに辿り着いたのか?…どこにも辿り着かなかった。

(何処かにたどり着くものだと期待していた…)

分かったのはまだまだ道の途中で、その道はデコボコだらけで、先は果てしないということ。でもきっとみんな同じだと思うし、私はこの日記に何も特別なことは書いていないと思う。だから烏滸がましいかもしれないけど、私の作品は同じ時代を生きる仲間にとって日々に差し込む光、寄り添う陰になれたら嬉しい。

行き先は自分が1番知ってる。大丈夫。

この一枚は私なりに綴った今の”コタエ”だ。



Kuniyuki Natsuプロフィール

シンガーソングライター。大阪出身。

11歳からフルートを学び、15歳からミュージカルの児童劇団にて歌とダンスを経験する。

14歳の頃、自身が音楽に救われたことをきっかけに

”私も誰かの心を救えたなら嬉しい”と思い、表現者を志す。

大学でポピュラー音楽を専攻し、シンガーソングライターとして活動を開始する。

在学中に単身一ヶ月の渡米。Synthia Scott氏のレッスンを受ける。

影響を受けたジャズ/ソウル/クラシック/ミュージカル音楽のテイストが入り混じる楽曲に、

日々をドラマティックに綴った歌詞を乗せる。歌声は柔らかさと透明さを持ちながら、どこか曇ったニュアンスを持つ。

2021年には1st EP「Kaleidoscope」、2022年には1st Single「4AM」をリリース。

2023年には参加作品として「買物ブギ feat.Kuniyuki Natsu」をリリース。

2021年アコースティックツアー”Shaga Shaga!!”、2023年ワンマンライブ”Goodbye Lily”@Mister Kelly’s等公演が好評を博した他、CM音楽の制作に関わるなど活動の幅を広げている。



X

https://twitter.com/nadiwonder

Instagram

https://www.instagram.com/kuniyukinatsu/?hl=ja

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC-iYxBhupV7bm3lDkRpvuEQ



