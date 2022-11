[三栄]

開催日:2022年11月15日(火)お昼12時~11月18日(金)11時59分



株式会社三栄(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:伊藤秀伸)が発行するアウトドアファッション誌『GO OUT(ゴーアウト)』の公式通販サイト『GO OUT Online』が今回、 様々なコラボや、キャンプウエア、ギアなどで大人気を博している『GRIP SWANY(グリップスワニー )』と72時間限定のコラボ企画を行います。期間中はGO OUT OnlineのTOPページに表示されるのはすべて『GRIP SWANY』のアイテムというまさにサイトジャックともいえるスペシャル企画。ソールドアウト必至の貴重なコラボアイテムはもちろん、フィールドで存在感を放つ秋冬の新作モデルも網羅。ココでしかないスペシャル企画を展開いたします。







アウトドアファッション雑誌「GO OUT」の公式通販サイト「GOOUT Online」(www.goout.jp)。様々なアウトドア/ファッションのブランドによるウエアやアウトドアギア、ライフスタイルを演出してくれる雑貨まで販売している。

GRIPSWANY(グリップスワニー)とは?

1848年にアメリカで誕生した「グリップスワニー」。150年以上の歴史を誇る老舗ワークブランド。代表作はレザーグローブ。当時から現代に至るまで、多くのアウトドアフリークを魅了し続けています。現在ではキャンプシーンでもタウンユースでも使える機能的なウエアも続々と提案し大人気に。アウトドアでは欠かせない存在となっています。





【ジャック限定アイテム】

※こちらの商品は全て通常販売&抽選販売となります。





GRIP SWANY×asimocrafts



ユニークなロゴ使いで質実剛健としたギアをアレンジ。







GS アシモGLOVES

9900円

グリップスワニーの代名詞として知られる“G-1キャンプグローブ”に、手の甲部分にアシモクラフツのカタカナロゴをオン。





GS takibi_no_asi+asi_circle

60500円

ステンレス板を増やしたり減らしたりすることで。使うシーンや人数に合わせてカスタムできる焚き火台の第2段コラボ。





GS deck_to_asi

88000円

荒々しい木目のウォルナットによる天板とラックに加え、黒亜鉛メッキの無骨なスチール製の脚もセットに。



GRIP SWANY×TheArth



ざぁ~ッスの定番モデルが渋めのマットブラックに。





グリ次郎 第二弾

12100円

多彩なアレンジが魅力のヘキサテーブル“グリ次郎”を、グリップスワニーがマットブラックにアレンジ。本ジャック企画で登場した8つのガレージブランドのロゴが施されたスペシャル天板。

GRIP SWANY×neru design works

ネルデザインらしい質実剛健ながら繊細なデザインワークに注目。







GS Kozara ¥4400円











1. GS MAKIBIBASAMI 22000円

2. GS Ono kezuru 35200円

3. GS Nata kezuru 36300円

4. GS Hammer 25300円



GRIP SWANY×OLD MOUNTAIN



いつものキャンプを格上げする人気アイテムの別注モデル。





GS OKAMADON

13200円





GS GARAKUDA

66000円





GRIP SWANY×サンゾー工務店



焚き火周りを彩るグリップスワニー仕様のスペシャルギア。





GS RODAN

38500円





GS HANGETSU

42900円





GS IRON TABLE

36300円





【注目の最新ギア】

※こちらの商品は通常販売となります



FIRE PROOF GS MOTHER TENT

99000円





GS WOOD STOVE

143000円





*豪華プレゼントキャンペーン*



11月15日(火)お昼12時から18日(金)午前11時59分までの期間中に同ブランドの商品税込2万円以上お買上げの方に、先着でグローブロゴの新ステッカーをプレゼント。またGRIP SWANY、GO OUT Online双方のインスタアカウントをフォローした方の中から抽選でのプレゼントなど詳しくはGO OUT Online(www.goout.jp)とGO OUT WEB(web.goout.jp)をチェック!!



■株式会社三栄

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役:伊藤秀伸

創業:昭和22年10月

設立:昭和27年9月17日

資本金:9,800万円

従業員:141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26F



三栄公式ウェブ:https://san-ei-corp.co.jp/





2022年10月28日

株式会社三栄



