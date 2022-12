[株式会社スター・チャンネル]

スターチャンネルEX で12月22日(木)より独占日本初配信BS10 スターチャンネルで2月6日(月)より独占日本初放送 決定のお知らせ







株式会社スター・チャンネル(東京都港区)が運営する動画配信サービス「スターチャンネルEX」では、新作ドラマ『リトビネンコ暗殺』を12月22日(木)より独占配信することが決定した。TV放送の「BS10 スターチャンネル」では2月6日(月)から独占日本初放送を開始。さらに2月5日(日)は第1話の先行無料放送を行う。



2006年11月、ある男の一枚の写真が世界に衝撃を与える。彼の名はアレクサンドル・リトビネンコ。イギリスに亡命した、FSB(ロシア連邦保安庁)及びKGB(ソ連国家保安委員会)の元職員だった。瀕死の床で彼は「私に毒を盛ったのは、ロシア大統領のウラジーミル・プーチンだ」と訴えた。そして彼の死後、体内から猛毒の放射性物質“ポロニウム210”が検出される―。



“ロンドン警視庁史上最も複雑、かつ危険な捜査”と言われた「リトビネンコ事件」。本作はこの未曽有の事件の真相を追求し、懸命に戦ったロンドン警視庁の捜査官たちと、夫を亡くした妻、マリーナ・リトビネンコの10年間に及ぶ苦難の捜査の全貌を、警察と遺族ら全面協力のもと、徹底的なリサーチに基づき映像化したノンフィクションドラマである。



アレクサンドル・リトビネンコを演じるのは『80日間世界一周』、『ドクター・フー』のデヴィッド・テナント。英国の国民的スターであるテナントが製作総指揮にも名を連ね、キャリア最高ともいえる迫真の演技を見せる。そして妻マリーナをロシア出身の『ブラックリスト』、『リベンジ』のマルガリータ・レヴィエヴァが演じる。脚本は『キリング・イヴ/Killing Eve』、 『Lupin/ルパン』、『クリミナル』の注目のクリエイター、ジョージ・ケイが手掛け、『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』『ピーキー・ブライダーズ』のパトリック・スペンスが製作総指揮を務める。



放送を前にジョージ・ケイから想いを綴ったメッセージが到着した。



「本作は、世界とプーチンとの関係がかつてないほど不安定になった時期に脚本が書かれ、撮影された。サーシャ(アレクサンドル・リトビネンコ)の殺害は、ロシア国家の敵とみなされる人物に対する一連の冷酷な攻撃の始まりであり、このことはかつてないほど重要な意味を持つ」



メッセージの全文はスターチャンネルのサイトで是非ご一読頂きたい。URL<https://www.star-ch.jp/drama/litvinenko/sid=1/p=o/>



本作はイギリスのテレビ局、ITVが今月12月8日に開設するストリーミングサービスITVXの目玉作品であり、現在進行中のロシアによるウクライナ侵攻という国際情勢とも重なって、世界中で熱い注目を集めており、本国イギリスのほか日本を含む世界80ヵ国以上での配信・放送が決定。スターチャンネルEXでは本国配信の12月15日から1週間後のスピード配信でお届けする。



まさに“今”見なければならないノンフィクションドラマ『リトビネンコ暗殺』にご注目下さい。



<配信および放送情報> 海外ドラマ 『リトビネンコ暗殺』 (全4話)

◆配信:「スターチャンネルEX」

<字幕版>12月22日(木)より配信開始※毎週1話ずつ更新 ※第1話は無料

<吹替版>1月19日(木)より配信開始 ※毎週1話ずつ更新

作品公式ページ:https://www.star-ch.jp/drama/litvinenko/sid=1/p=t/

◆放送:「BS10 スターチャンネル」

【STAR1 字幕版】 2月6日(月)より 毎週月曜よる11:00 ほか ※2月5日(日)吹替版 第1話 無料放送

【STAR3 吹替版】 2月8日(水)より 毎週水曜よる10:00 ほか



■2006年にロンドンで起きたロシア人元スパイ、リトビネンコの暗殺事件と、その後10年間の捜査の全貌を忠実に再現したノンフィクション



★「リトビネンコ暗殺事件」とは―

2006年11月、ロンドンで放射性毒物を投与され暗殺された、旧ソ連国家保安委員会(KGB)の流れをくむロシア連邦保安局(FSB)の元工作員で、反ロシア活動家のアレクサンドル・リトビネンコ。1998年に当時プーチン氏が長官を務めていたFSBを記者会見の席で批判し逮捕投獄され、 2000年にイギリスに亡命すると、プーチン政権下で行われたさまざまな事件の内幕を暴露する。 2006年10月にイギリス国籍を取得するも束の間、11月1日、リトビネンコは突然嘔吐し、入院した病院で「毒を盛られた」と主張。病床で撮影された1枚の写真はその訴えと共に世界に衝撃を与える。そしてロンドン警視庁による事情聴取に対し、「暗殺を指示した黒幕はウラジーミル・プーチンである」と断言し、11月23日に死亡した(享年44)。死後、プーチン大統領を糾弾する内容の遺書が公表された。



本作はリトビネンコ事件を警察視点で追ったドキュメンタリー番組『KGBの刺客を追え』(2017)を製作した英国アカデミー賞(BAFTA)受賞者のリチャード・カバジが共同プロデューサーとして参加し、リトビネンコの妻マリーナとロンドン警視庁の捜査官ら関係者全面協力の元、死の間際に病室で行われた事情聴取から、死因の毒物、放射性物質ポロニウム210の特定、容疑者の追跡、そして、ロシア政府との困難極まる駆け引きなどを経て、2016年にイギリス政府としてプーチンが関与したとの見解を正式に表明するまでの10年間に及ぶ苦難と奮闘を徹底的なリサーチに基づき再現。ロシア政府と歴代イギリス首脳の親密さや、“亡命イギリス市民”リトビネンコの死の真相究明に対して消極的だった英国政府の様子が実際の報道映像とともに映し出され、本格調査にこぎつけるまでの妻マリーナや、ロシアに乗り込むロンドン警視庁の刑事たちの奮闘ぶりも注目ポイントだ。ノンフィクションならではの恐ろしさとリアリティに溢れる手に汗握る展開は、原発事故の内幕に生々しく迫ったHBOドラマ『チェルノブイリ』を彷彿させる。



■『ドクター・フー』のデヴィッド・テナント主演、 『Lupin/ルパン』の脚本家&『ピーキー・ブライダーズ』のプロデューサー



(C)ITV Studios Limited All rights reserved.



リトビネンコ役を演じたのは、イギリスの国民的スター、デヴィッド・テナント(『80日間世界一周』『ステージド』『ドクター・フー』)。撮影前にリトビネンコの妻マリーナ夫人に面会した彼は、「このストーリーは彼女が実際に生きてきたストーリーであり、彼女にとってはまだ終わっていないのだ」と、彼女を含む遺族に対する責任を痛感したと語り、ロシア語の台詞に挑戦。キャリア最高と言える迫真の演技で見事に演じきった。マリーナ役を演じるのは旧ソ連出身のアメリカ人女優、マルガリータ・レヴィエヴァ( 『ブラックリスト』『リベンジ』 )。亡き夫の遺志を胸に不屈の精神で今も闘い続けている妻を熱演している。脚本は『Lupin/ルパン』や『キリング・イヴ/Killing Eve』を手がけた注目のクリエイター、ジョージ・ケイ。監督は『クリミナル』シリーズのジム・フィールド・スミス。製作総指揮は『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』『ピーキー・ブライダーズ』のパトリック・スペンス。スペンスは本作を「勇気と回復力を示し、私たちを鼓舞してくれた家族と警察チームの物語」と述べている。



■本物であることにこだわり、実際の現場でロケ撮影。世界で大注目!80ヵ国以上で配信・放送決定!早くもスターチャンネルで独占日本初公開!



心に響くドラマにするためにロンドンの日本食レストラン「itsu(イツ)」、リトビネンコが眠るハイゲート墓地など実際の現場で撮影した。その墓地での撮影の日、 2021年9月に欧州人権裁判所がリトビネンコ殺害の責任はロシアにあると判決を下し、ロシア政府に対して、妻マリーナに損害賠償金の支払いを命じた。しかしこの判決内容を受け、ロシア政府の大統領報道官は「事実無根」として非難し、賠償金の支払い拒否を表明した。本作の公開は現在進行中のロシアによるウクライナ侵攻という国際情勢とも重なって、世界中で熱い注目を集めており、本国イギリスのほか日本を含む世界80ヵ国以上での配信・放送が決定している。



【メインキャラクター】

アレクサンドル・リトビネンコ(デヴィッド・テナント)



ロシアの元スパイで、反ロシア活動家。亡命先のイギリス市民権を得た矢先、放射性毒物を盛られ、瀕死の病床で、“プーチンによる指示”を断言する。





マリーナ・リトビネンコ(マルガリータ・レヴィエヴァ)



アレクサンドル・リトビネンコの妻。亡き夫のために、事件の真相究明のため闘い続ける。





ブレント・ハイアット(ニール・マスケル)



病床でリトビネンコに事情聴取したロンドン警視庁の警部補。強い責任感で捜査に励み、マリーナ夫人に対しても誠意を持って接する。





クライブ・ティモンズ(マーク・ボナー)



鋭い洞察力と強いリーダーシップで捜査班を指揮する、ロンドン警視庁の警視。





ブライアン・ターピー(サム・トラウトン)



ロンドン警視庁の警部補。毒殺実行犯と見做されたルゴボイらへの聴取をするためモスクワへ派遣されるが、ロシア政府の対応に翻弄される。





アンドレイ・ルゴボイ(ラッド・カイム)



毒殺事件の実行犯と有力視された、リトビネンコの元同僚のロシア人スパイ。





ベン・エマーソン(スティーヴン・キャンベル・ムーア)



マリーナが雇った人権派の弁護士。イギリス政府にプーチン関与の認識を正式表明させるため、内務省の

調査委員会にはたらきかける。





アレックス・ゴールドファーブ(マーク・イヴァニール)



微生物学者で人権活動家。リトビネンコ一家が亡命した時以来の友人で、彼の死後もマリーナとその息子をサポートする。





ボリス・ベレゾフスキー(ニコライ・ザンコフ)



ロシアの新興財閥(オリガルヒ)の一角として台頭するも、プーチン大統領と対立してイギリスに亡命、強硬なプーチン批判を繰り広げた。



【脚本】ジョージ・ケイ(『キリング・イヴ/Killing Eve』『Lupin/ルパン』 『クリミナル』シリーズ )

【製作総指揮】パトリック・スペンス( 『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』 『ピーキー・ブライダーズ)ほか

【監督】ジム・フィールド・スミス(『クリミナル』シリーズ)

【出演】デヴィッド・テナント(『80日間世界一周』 『ドクター・フー』)、マルガリータ・レヴィエヴァ( 『ブラックリスト』 『リベンジ』 )、マーク・ボナー(『ライン・オブ・デューティー』 『埋もれる殺意』、ニール・マスケル(『スモール・アックス』)ほか





