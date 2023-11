[GYRO HOLDINGS]

人生で一番美味しい!?シャッキシャキ肉野菜炒めのレシピを無料公開



国内約230店舗、海外2店舗、業態数約90の飲食店を展開するGYRO HOLDINGS株式会社(本社:新宿区西新宿、代表取締役社長:根本 寿一)の事業会社である株式会社subLime(本社:新宿区西新宿、執行役員社長:丸山 亮一)所属のSeries総料理長 金子優貴は、この度レシピ動画サービス「クラシル」にレシピを公開いたしました。







日本現存最古の中華料理店「聘珍楼」やマンダリンオリエンル東京「SENSE」にて修行。麻布台にある中華レストラン「Series」料理長に就任し、オープンから8ヶ月でミシュラン一つ星獲得した総料理長 金子優貴。この度、レシピ動画サービス「クラシル」に“簡単できちんとおいしく作れる“をコンセプトとしたレシピを公開し、11月7日(⽕)より配信されることになりました。



第一弾は、どこの家庭でも馴染みのある定番料理「肉野菜炒め」のレシピ。

3つのポイントを押さえることにより、人生で一番美味しい!?シャッキシャキの肉野菜炒めを作ることができます。食材もオーソドックスなキャベツ・玉ねぎ・豚バラ肉などを使用。店舗でも使用している《魔法の調味料》の作り方もご紹介しておりますので、この機会にぜひお試しください。



今後、「羽根つき餃子」や「そばめしチャーハン」といった第2弾、第3弾のレシピ公開も控えておりますので、どうぞお楽しみに。ご家庭でお気軽に名店の味をお楽しみいただけます。



レシピ公開概要





公開日 :2023年11月7日(火)

公開場所:クラシル公式Youtubeチャンネル「シェフのレシピ帖」

レシピ名:肉野菜炒め

U R L :https://youtu.be/kXlew5ypHEc



■レシピ動画サービス「クラシル」について

クラシル(https://www.kurashiru.com/) は「くらしをおいしく、あたたかく」をコンセプトに、管理栄養士が監修した「かんたんにおいしく作れるレシピ」を60,000件以上提供するレシピ動画サービスです。

▼「クラシル」 iOS版

App Store:https://appsto.re/jp/YSri_.i

▼「クラシル」 Android版

Google Play:https://goo.gl/B447IR







Series総料理長 金子優貴について







大阪あべの辻調理師専門学校を卒業後、現存する日本最古の中国料理店『聘珍楼(へいちんろう)』にて中国料理の基礎を学び、マンダリンオリエンタル東京の一つ星レストラン『SENSE(センス)』にて、最先端の技術やプレゼンテーションを学ぶ。

その後、東京都内のレストラン料理長を経て、麻布台『Series』の料理長に就任。オープンからわずか8か月でミシュラン一つ星を獲得し、以降3年連続で星を獲得し続けている。

2023年4月25日に東京ソラマチ31階に2号店となる『Series the Sky』をオープンし、総料理長に就任。



●Instagram / https://www.instagram.com/chef_kaneko



Seriesについて

伝統的な広東料理の技法に香港、上海、シンガポール、インドネシアなど海外での研修で得たアジア各国のスパイスを加えた中華レストラン。オープンからわずか8か月でミシュラン一つ星を獲得。 店名のSeriesの意味にもある”連なり”がテーマとなっており、ソムリエの資格をもつシェフが少量多皿のコースにペアリングを合わせます。



店 名 :Series(シリーズ)

営業時間:12:00-14:00、18:00-21:00

定休日 :水曜日 ※祝日が絡む場合、変則となります。

住 所 :〒106-0041 東京都港区麻布台3-4-11麻布エスビル 1F

電 話 :03-5545-5857

ホームページ:https://series-restaurant.com/





Series the Skyについて

東京ソラマチ31階、高さ150mという非日常空間で都心のパノラミックな眺望と、少量多皿のコースをメインとした中華料理とワインのペアリングをお楽しみいただけます。高級感あふれるシックな色調に、各所に散りばめられた古伊万里などの調度品が交わるラグジュアリーな雰囲気は、誕生日や記念日などの特別な日にピッタリ。アニバーサリープランなどもご用意しておりますので、お祝いムードも演出できます。

ソラマチの最上階という最高のロケーションで、季節の食材を使用したオリジナリティー溢れる中華料理と共に、大切な方と至福のひとときをお過ごしください。



店 名 :Series the Sky(シリーズ ザ スカイ)

営業時間:ランチ11:00~15:00(最終入店14:00)/アフタヌーンティー15:00~17:00(最終入店16:00)

ディナー18:00~23:00(最終入店20:00)

定休日 :無し ※施設に準ずる

住 所 :東京都墨田区押上1丁目1番2号 東京スカイツリータウン・ソラマチ31階

電 話 :03-6658-8444

ホームページ:https://series-the-sky.com/





会社概要





GYRO HOLDINGS

「食で未来を創る」をビジョンにかかげ、食を通じてオリジナリティと圧倒的付加価値の高いサービスを広く提供することで、食に関する課題解決や世の中が少しでも豊かになることを目指していきます。

傘下には事業会社である株式会社subLime、株式会社パートナーズダイニング、株式会社ティーケーエス、株式会社牛の達人、株式会社イーグラント・コーポレーション、株式会社ファイブ.シー、株式会社ESOLA、株式会社OYAを有し、居酒屋業態を中心に、カフェ、洋風レストラン、ビアガーデン、和風レストラン、高級レストランなど90ブランド以上の飲食店を展開しています。



会社概要

商号 : GYRO HOLDINGS株式会社

代表者 : 代表取締役社長 根本 寿一

所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設立 : 2006年6月

資本金 : 3,000万円

事業内容 : 食に関わるサービスの提供(1.飲食店経営 2.独立支援 3.FC店舗支援)

URL : https://gyro.holdings



subLime

食に関わるサービスを提供し、「世の中をより豊かにすること」を思想とするsubLime(サブライム)。

食に関する課題を解決する術を考え抜き、オリジナリティ・圧倒的付加価値のあるアイデアを真の「食のブランドバンク」として生み出すことで、「食の未来」がより豊かになるサービスを提案、提供いたします。提供するサービスの最上位概念は「顧客至上主義」。生み出したサービスは、お客様にとって最高のものか?世の中をより豊かにするものか?を常に追求し続け、お客様と共に「食」で未来をつくります。



会社概要

商号 : 株式会社subLime

代表者 : 執行役員社長 丸山 亮一

所在地 : 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-22-43 新宿JECビル4F

設立 : 2010年7月

資本金 : 1,000万円

事業内容 : 飲食店の経営、飲食店のコンサルティング業務

URL : https://32lime.com/





