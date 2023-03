[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

「シャイニーカラーズ」のブース展開が決定!来場者限定特典の画像も公開!



株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、「AnimeJapan 2023」にて『アイドルマスター』シリーズ新作アニメが一同に集まるブース出展の最新情報についてお知らせいたします。





2024年春にTVアニメ放送が決定した「アイドルマスター シャイニーカラーズ」が、AnimeJapan 2023のアイドルマスターブースに出展する事が決定いたしました。



「2023年、アイドルマスターはアニメに本気!」をスローガンに、2023年に展開するアニメ「シンデレラガールズ U149」「ミリオンライブ!」「シャイニーカラーズ」の3ブランドがAnimeJapan 2023アイドルマスターブースに勢揃いします!



ぜひAnimeJapan 2023「東2ホールA04 アニメアイドルマスターブース(アニマスブース)」へお越しください!











「アイドルマスター シャイニーカラーズ」出展決定!





「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」「アイドルマスター ミリオンライブ!」 に加え、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドルマスターブース出展が決定しました!



「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のコーナーは、先日公開された第1弾キービジュアルの他、アイドル16人のパネルも展示予定です。





「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のコーナーは、第3芸能課の事務所をモチーフにしたデザインです。黒板や身長計も設置され、黒板にはプロデューサーの皆さんからのイラストやコメント等を書きこんでいただけます。さらには廾之先生直筆黒板アートの展示も予定しておりますので、是非ご覧ください。





「アイドルマスター ミリオンライブ!」のコーナーは、765プロライブ劇場(シアター)のエントランスをイメージ。アニメのサイン入りアフレコ台本やミリオンライブ!10thツアーのコンサートライトを展示の他、アニマスブース宣伝隊長の春日未来も登場しますので、みなさん是非会いに来てくださいね。







来場者限定特典の画像を公開!





AnimeJapan 2023来場者に限定で配布するアイドルの手書きメッセージ付き「AnimeJapan 2023出勤証明書」の画像を公開いたします!

※クリアカード仕様



各作品を代表するアイドル3名からのメッセージが付いた、今回限りのスペシャルな仕様となっています。



ぜひブースにお越しいただき、キャンペーンに参加してくださいね!







配布条件:アイドルマスターブースの写真を「#アイマスはアニメに本気」を付けてTwitterへ投稿いただいた方に、先着順で配布いたします。



※特典は両日配布いたします。

※特典は無くなり次第終了となります。







ステージの生配信を実施!





AnimeJapan 2023にて実施のステージは、生配信でもご視聴いただけます!

豪華声優陣を迎え、アニメの収録秘話や最新情報など、盛りだくさんでお届けします!

「シンデレガールズ U149」「ミリオンライブ!」が揃うスペシャルなトークステージを、配信でもぜひお楽しみください。



▼ニコニコ生放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv340535868

▼YouTube Live(アイドルマスター チャンネル)

https://youtube.com/live/OpzmZxaaT3o

▼Twitter Live

https://twitter.com/i/broadcasts/1yNGaNmjgNDJj



※ニコニコ生放送、YouTube Live、Twitter Liveはどなたでもご覧いただけます。

※YouTubeはGoogle LLC の商標です。







その他AnimeJapan2023関連施策





・献血ポスター配布決定!



AnimeJapan 2023にて、AnimeJapan 2023と日本赤十字社のコラボによる献血キャンペーンを実施いたします。

なんと、「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」「アイドルマスター ミリオンライブ!」「アイドルマスター シャイニーカラーズ」も献血キャンペーンに参加することになりました!

献血に参加した方に、それぞれのポスターを数量限定で配布します。

ぜひAnimeJapan 2023で献血に参加して、ポスターを受け取ってくださいね!

詳細は追って解禁・発表されますので、日本赤十字社の発表をお待ちください。









・デジタルスタンプラリー



アニメアイドルマスターブースの他、出展ブースに設置されたラリースポットを回ってスタンプを集めると、各出展ブースから提供された豪華賞品が当たります!



詳しくはAnimeJapan 2023公式サイトをご確認ください。

https://www.anime-japan.jp/entertainment/stamp/



・AJぬりえ



「シンデレラガールズ U149」「ミリオンライブ!」が参加しています。

ぜひTwitterで、『#AJぬりえ』をつけて出来でき上あがった作品を投稿してくださいね!



詳しくはAnimeJapan2023公式サイトをご確認ください。

https://www.anime-japan.jp/entertainment/nurie/





≪AnimeJapan概要≫



■開催日時:2023年3月25日(土)・26日(日) 9:00~17:00 ※最終入場16:30

■開催場所:東京ビッグサイト(〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)東展示棟 東1~6ホール



≪Anime Japan2023公式HP≫

https://www.anime-japan.jp/

※入場方法およびチケット販売等の詳細は Anime Japan2023 公式 HP をご確認ください。



≪ブース出展概要≫



■日付

2023年3月25日(土)、26日(日)



■場所

東2ホール A04



■出展作品

・TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」

・アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」

・アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」



≪ステージ出展概要≫



「”アニマス”トークステージ -2023年、アイドルマスターはアニメに本気!-」



■日付

2023年3月25日(土) 16:15 ~ 16:50



■出演者

・TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」

佐藤 亜美菜(橘 ありす役)、照井 春佳(櫻井 桃華役)

・アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」

山崎 はるか(春日 未来役)、木戸 衣吹(矢吹 可奈役)





≪出展作品紹介≫



TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」



■概要

放送時期:2023年4月5日24時よりTV東京にて放送開始

原作:バンダイナムコエンターテインメント

原案:「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 廾之(サイコミ連載)



■キービジュアル





■公式サイト

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/u149_anime



■第3弾PV



https://youtu.be/h2IyBSPuvFQ



【スタッフ】

監督:岡本 学

副監督:高嶋宏之

脚本・シリーズ構成:村山 沖

アニメーションキャラクターデザイン:井川典恵

コンセプトアート:大久保錦一

デザインワークス:野田 猛/小田崎恵子/中村倫子/渡部尭皓/槙田路子

美術設定:曽野由大/高橋武之/金平和茂

美術監督:井上一宏

色彩設計:土居真紀子

3DCG:石川寛貢/榊 正宗

撮影監督:関谷能弘

編集:三嶋章紀

音響監督:岡本 学

音楽:日本コロムビア

アニメーション制作:CygamesPictures



【キャスト】

橘 ありす:佐藤亜美菜

櫻井桃華:照井春佳

赤城みりあ:黒沢ともよ

的場梨沙:集貝はな

結城 晴:小市眞琴

佐々木千枝:今井麻夏

龍崎 薫:春瀬なつみ

市原仁奈:久野美咲

古賀小春:????

プロデューサー:米内佑希



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149





アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」



■概要

劇場先行上映スケジュール(全国の劇場にてTVアニメ全12話先行上映)

第1幕 8月18日~9月7日

第2幕 9月8日~9月28日

第3幕 9月29日~10月19日

TV放送時期:2023年10月予定

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント



■劇場ビジュアル





■公式サイト

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/imasml_765PRO



■ティザーPV



https://youtu.be/9HiBLQE4w4E



【スタッフ】

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組



【キャスト】

春日未来:山崎はるか

最上静香:田所あずさ

伊吹 翼:Machico

エミリー スチュアート:郁原ゆう

大神 環:稲川英里

北上麗花:平山笑美

北沢志保:雨宮 天

木下ひなた:田村奈央

高坂海美:上田麗奈

桜守歌織:香里有佐

佐竹美奈子:大関英里

篠宮可憐:近藤 唯

島原エレナ:角元明日香

ジュリア:愛美

白石 紬:南 早紀

周防桃子:渡部恵子

高山紗代子:駒形友梨

田中琴葉:種田梨沙

天空橋朋花:小岩井ことり

徳川まつり:諏訪彩花

所 恵美:藤井ゆきよ

豊川風花:末柄里恵

中谷 育:原嶋あかり

永吉 昴:斉藤佑圭

七尾百合子:伊藤美来

二階堂千鶴:野村香菜子

野々原 茜:小笠原早紀

箱崎星梨花:麻倉もも

馬場このみ:高橋ミナミ

福田のり子:浜崎奈々

舞浜 歩:戸田めぐみ

真壁瑞希:阿部里果

松田亜利沙:村川梨衣

宮尾美也:桐谷蝶々

望月杏奈:夏川椎菜

百瀬莉緒:山口立花子

矢吹可奈:木戸衣吹

横山奈緒:渡部優衣

ロコ:中村温姫

プロデューサー:中村源太

チーフプロデューサー:赤羽根健治

青羽美咲:安済知佳

音無小鳥:滝田樹里

高木順二朗:大塚芳忠

他



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.





アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」



■概要

2024年春 TVアニメ放送決定

放送に先駆け、2023年10月27日(金)より劇場先行上映



<劇場先行上映スケジュール>

第1章 2023年10月27日(金)~ 11月16日(木)

第2章 2023年11月24日(金)~ 12月14日(木)

第3章 2024年1月5日(金)~ 1月25日(木)

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント



■第1弾キービジュアル





■公式サイト

https://shinycolors-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official



■ティザーPV





https://youtu.be/9bLZsXpHsgw



【スタッフ】

監督:まんきゅう

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

音楽:ランティス

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

配給:松竹ODS 事業室



【キャスト】

櫻木真乃:関根 瞳

風野灯織:近藤玲奈

八宮めぐる:峯田茉優

月岡恋鐘:礒部花凜

田中摩美々:菅沼千紗

白瀬咲耶:八巻アンナ

三峰結華:希水しお

幽谷霧子:結名美月

小宮果穂:河野ひより

園田智代子:白石晴香

西城樹里:永井真里子

杜野凛世:丸岡和佳奈

有栖川夏葉:涼本あきほ

大崎甘奈:黒木ほの香

大崎甜花:前川涼子

桑山千雪:芝崎典子

他



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



