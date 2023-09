[株式会社パルグループホールディングス]

株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役 松尾勇)が手掛けるNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の新たなマルチ・キャラクターブランド「ポケユニ/ポケットユニバーサル」では、「おさるのジョージ」の原作者H.Aレイの誕生月である9月に制定された、好奇心を育む月間「キュリオシティ・マンス」として開催されるイベントやキャンペーンに「ポケユニ」も参加します。さらに、「ポケユニ」オリジナル企画も多数用意しております。

全国の対象店舗で配布される“わくわく体験キット”の配付や、商品購入キャンペーンも開催。「ポケユニ」でしか手に入らない限定カードノベルティの配付も行います。さらにポケユニハラジュクでは、9月1日(金)~10月1日(水)の期間限定でおさるのジョージ365CURIOUS POP-UP STOREも展開。9月23日・24日では二日間にわたり「おさるのジョージ」がポケユニハラジュクへ遊びに来ます。



"わくわく体験キット"配付+「おさるのジョージ」グッズ1,000円以上ご購入ノベルティ







全国の「おさるのジョージ」グッズ販売店や書店などで、キュリオシティ・マンス記念、ワクワク体験キットを配布。

ポケユニハラジュク、ポケユニアベノも対象店舗です。















購入者先着特典として全国の対象店舗で、『おさるのジョージ』公式商品を1,000円(税込)以上ご購入のお客様に「おさるのジョージ」おえかきシートを先着で1点プレゼント。

ポケユニも対象です。







”わくわく体験キット”、購入者先着特典の詳細は『おさるのジョージ』キュリオシティ・マンス公式サイトをご覧ください。

URL:https://osarunogeorge.jp/curiositymonth/2023/









おさるのジョージ365CURIOUS POP-UP STOREをポケユニハラジュクで期間限定開催!







好奇心をくすぐる可愛いアート・クラシックアートを使用したおさるのジョージアイテムを取り揃えた、おさるのジョージ365CURIOUS POP-UP STOREをポケユニハラジュクで期間限定開催。

通常オンラインサイトでしかお取り扱いのないアイテムを展開します。



期間:9月1日(金)~10月1日(水)

場所:ポケユニハラジュク



▽おさるのジョージ365CURIOUS公式オンラインストア

https://www.osarunogeorge365.com/



「おさるのジョージ」がポケユニハラジュクに来店!キャラクターグリーティングイベント開催決定!







キュリオシティ・マンスを記念してポケユニハラジュクにて「おさるのジョージ」のキャラクター・グリーティングイベント開催決定しました。「おさるのジョージ」と一緒に写真撮影が可能です。登場スケジュールは追って解禁します。

開催日:9月23日(土)~9月24日(日)

場所:ポケユニハラジュク

※状況により抽選になる可能性がございます。

※当日スケジュールを変更する可能性がございます。





ポケユニストア公式Twitterで開催!限定ノベルティカードプレゼントキャンペーン!









ポケユニハラジュク/アベノ限定で「おさるのジョージ」グッズを1点以上お買い上げ+キャンペーン該当ツイートをリポスト頂いた方へ期間限定のノベルティカードを全種プレゼントします。

なくなり次第終了です。



大好評のポケユニアートキャンバスもキュリオシティ・マンス使仕様に







ポケユニハラジュク/アベノで大好評のポケユニアートキャンバス略してポケキャン。9月1日(金)~9月25(金)まで、皆さんの新しくチャレンジしたいことや、興味のあることを大募集。みなさんのチャレンジを教えてください!

















【ポケユニ/ポケットユニバーサルとは】





「ポケユニ」は、ポケットサイズになったユニバーサル・キャラクターたちが、おそろいのハートをつけて「ユニ友」として大集合。一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!がコンセプトのマルチ・キャラクター・ブランドです。



ブランドのテーマは「TOGETHER24/7~いっしょっていいね~」。作品のジャンルを超えた様々なキャラクターたちが一同に集まることで、これまでにない発見、驚き、楽しさが生まれます。そんなキャラクターたちと24時間いつでも一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!

そして「ポケユニ」キャラクターを通じてお友達といつでも一緒に繋がっていられる!そんなキャラクターたちやお友達とのつながりを提供するブランドが「ポケユニ/ポケットユニバーサル」です。





キュリオシティ・マンスとは







「おさるのジョージ」原作者H.A.レイの誕生月である9月を好奇心を育む月間「キュリオシティ・マンス」(Curiosity Month)と制定。日本全国で様々なキャンペーンを開催します。





▽キュリオシティ・マンス公式サイト

https://osarunogeorge.jp/curiositymonth/2023/















■ご取材につきまして

「ポケユニ/ポケットユニバーサル」、「ポケユニ ハラジュク」「ポケユニ アベノ」をご取材頂けるメディア様を募集しております。TV、雑誌、新聞、SNS、動画・多方面からの取材をお待ちしております。

ご取材ご希望の際は下記窓口よりぜひご連絡くださいませ。



「ポケユニ/ポケットユニバーサル」 メディア様窓口

ポケユニ SNS/PR担当:高橋 七海

Mail: takahashi_nam@palgroup.co.jp

TEL:070-1259-7609

Instagram:@pokeuni_store(https://www.instagram.com/pokeuni_store/)





■「ポケユニ」公式SNSアカウント

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式インスタグラム(@pokeuni_official)

https://www.instagram.com/pokeuni_jp



・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」ストア公式ツイッター(@pokeuni_store)

https://twitter.com/pokeuni_store



■「ポケユニ」公式通販サイト

・「ポケユニ/ポケットユニバーサル」公式通販サイト(PALCLOSET)

https://www.palcloset.jp/pokeuni/



・「ポケユニ」「チャイルド・プレイ」公開35周年記念特設サイト

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/pokeuni/2023/chucky_35th/









