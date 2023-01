[エイベックス通信放送株式会社]

キム・ジョンヒョンが主演し、ネットを中心に話題を集めたコメディドラマ『ウラチャチャ My Love』のスタッフが再集結して制作された続編『ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~』が映像配信サービスdTVで配信スタートいたしました。







前作に引き続き、舞台となるのは破産寸前のゲストハウス・ワイキキ。



そこに住むのが、一発屋の栄光にすがる無名俳優のジュンギ、元アイドルの売れない歌手のウシク、高校野球で活躍するも肩を故障して2軍落ちしたプロ野球選手のギボンの3人。それぞれ人生に行き詰まったダメダメ男子たちが、「ワイキキ」を立て直そうと四苦八苦します。



自らの家賃すら払えない状況の中、突然隕石が落下したり、3人の初恋の相手・スヨンが転がり込んできたりと想定外の出来事が連発。



ジュンギの友人のジョンウン、さらにスヨンの姉のユリも加わり、「ワイキキ」で共同生活を送る男女6人が、恋に仕事に大騒動を巻き起こしていきます。





6人に扮するのは、それぞれ幅広い作品で活躍する注目の若手俳優陣。



ジュンギ役には、サスペンス「赤い月青い太陽」やミュージカル「愛の不時着」などのイ・イギョンが前シリーズに続き続投。



ウシク役には、「君のハートを捕まえろ!~Catch the Ghost~」「海街チャチャチャ」のキム・ソノ。



そして、ギボン役には、「仮面の王イソン」「恋する十二夜」のシン・ヒョンス。



3人に想われるヒロイン・スヨン役には、「女神降臨」「その男の記憶法」のムン・ガヨン。ユリ役には「リッチマン」「君は私の春」のキム・イェウォン。ジョンウン役には、映画『新感染』、「ミッシング~彼らがいた~」のアン・ソヒ。



ラブコメから時代劇、舞台などさまざまな分野をこなす実力派キャストたちが、それぞれにダメな部分を抱えながらも、精一杯「ウラチャチャ(=「頑張るぞ」の掛け声)」な毎日を送る6人を好演!



爆笑コメディ群像劇に挑戦し、新たな魅力を発揮しています。





若者6人の友情と恋模様に、思いっきり笑えて元気をもらえる『ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~』。



dTVでは、前シリーズ『ウラチャチャ My Love』も配信中!



ぜひ、この機会に合わせてお楽しみください。





■『ウラチャチャ!?~男女6人恋のバトル~』



~あらすじ~



ゲストハウス“ワイキキ”を経営する高校からの親友イ・ジュンギ(イ・イギョン)とチャ・ウシク(キム・ソノ)とクク・ギボン(シン・ ヒョンス)。繁盛しないゲストハウスは家賃すら払えず、廃業寸前に追い込まれていた。無名俳優のジュンギ、歌手を目指すウシク、2軍落ちしたプロ野球選手のギボン。ある日、3人が高校生の時に好きだった高校のマドンナ、ハン・スヨン(ムン・ガヨン)がゲストハウスに現れる。



作品URL:https://bit.ly/3UIX5v0



コピーライト:(C)Jcontentree corp. all rights reserved





