ベリーの華やかな香りと甘酸っぱい味わいをお楽しみいただける新商品「ベリーブラウニー」を期間限定で発売いたします



株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)はブラウニー専門店【côte cour(コートクール)】より「ベリーブラウニー」を2023年1月10日(火)から発売いたします。



厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートをブレンドしたブラウニーに、プチプチ弾ける食感がアクセントのフリーズドライのラズベリーを練り込みました。あまおう苺生地で見た目にも華やかにデコレーション。2種類のベリーの華やかな香りと甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。感謝の想いを込めたバレンタインの贈り物に、自分へのご褒美スイーツにもお勧めです。今しか味わえない期間限定のブラウニーを是非お買い求めください。











◆商品概要

【商品名】ベリーブラウニー

【価 格】5本入り 税込1,080円

【発売日】2023年1月10日(火)~ ※無くなり次第終了

【取扱店】恵比寿本店、松屋銀座店、ルミネ立川店、

ラゾーナ川崎プラザ店 、羽田空港第2ターミナル金の翼店、

東京ギフトパレット店、他



◆商品情報





東京ブラウニー

コートクールの定番商品。

厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートを生地に練り込み、力強いカカオの風味が感じられる生地に仕上げました。

なめらかでしっとりとした食感が愉しめます。



6本入 ¥1,350(税込)

10本入 ¥2,106(税込)





アールグレイブラウニー

自慢のブラウニー生地に紅茶フレーバーをプラスして焼き上げました。

一口食べると芳醇なカカオの風味と、アールグレイの華やかな香りが口いっぱいに広がります。



6本入 ¥1,458(税込)









オリエンタルショコラサンド ラズベリー

風味豊かなラズベリーソースを、ミルクチョコレートでコーティングし、 ココアクッキーでサンドした、贅沢な味わいのサンドクッキーです。 濃厚なチョコレートの風味と、ラズベリーの爽やかな酸味のコントラストをお楽しみいただけます。



6個入 ¥1,350(税込)





◆ブランド情報





ブラウニー本来の味を、

日本のみなさまにお届けしたい。

その強い想いから、日本初のブラウニー専門店として、「コートクール」は誕生しました。



2種類のクーベルチュールチョコレートを

ブレンドすることで生まれる、濃厚なカカオの風味。さらに、選び抜いた食材だけを使い、

今までにない深い味わいに仕上げました。



コートクールが贈る、

極上のブラウニーをご堪能ください。





◆店舗情報

・恵比寿本店

住所:〒150-0011 東京都渋谷区東 3-9-40

営業時間:11:00 ~ 19:00 定休日:火曜







・松屋銀座店

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店 地下1階

・ルミネ立川店

東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 1F スイーツゾーン

・ルミネ荻窪店

東京都杉並区上荻1-7-1 ルミネ荻窪1F

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F

・羽田空港第2ターミナル金の翼店

東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第二ターミナル2F マーケットプレイス

・東京ギフトパレット店

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口 東京ギフトパレット



◆公式サイト

ホームページ:https://cotecour.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/cotecour_jp/

Twitter:https://twitter.com/cotecourjp

Facebook:https://www.facebook.com/cotecourjp/



◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター byバターバトラー、GENDY、

ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、

ドローリー



