視聴URL:https://yahoo.jp/ol7HAJ









▲画像は上よりego apartment 、Bleecker Chrome



株式会社GYAOがヤフー株式会社と協力して運営する動画配信サービス「GYAO!」では、世界で4億5,600万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスSpotify(会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden)とのコラボレーションにより、『RADAR: Early Noise 2022』に選出した注目の次世代アーティスト・ego apartmentとBleecker Chromeのスペシャル映像を制作し、本日より「GYAO!」および各アーティストのYouTubeチャンネルにて無料配信いたします。

『RADAR: Early Noise 2022』は、Spotifyがその年に飛躍を期待する国内新進アーティスト10組をピックアップし、年間を通じてサポートしていくプログラム。その一環として行われる本企画では、Spotifyと連携し、各アーティストの魅力や世界観が伝わるように、パフォーマンス映像やドキュメンタリーなど、アーティスト毎にアプローチを変えた構成のスペシャル映像を撮り下ろし、マルチチャンネルで展開していきます。

第1弾として公開されるのは、ボーダレスな活動と作風で海外リスナーも多い非凡な3人組ユニットego apartmentと、ラップスキルや歌唱力に加えてセルフプロデュース能力でも高い評価を受けるBleecker Chromeの2組。ego apartmentは本企画のために撮り下ろされた“Sensation”と“the wire”の2曲のパフォーマンス映像(※)、Bleecker Chromeは海外での楽曲制作やライブイベント出演など、最近の活動の裏側に密着したドキュメント映像といった共に異なる切り口で各アーティストの魅力を存分に伝える内容に仕上がっています。本映像は「GYAO!」および各アーティストのYouTubeチャンネルにて本日より配信されるほか、11月25日(金)に東京・渋谷 Spotify O-EASTにて開催されるライブイベント『Early Noise Night』など『Early Noise』にまつわる様々な場面で展開されていく予定です。

※「GYAO!」では”Sensation”のShort Ver.のみの配信となります。



<GYAO配信概要>

■GYAO視聴ページ https://yahoo.jp/ol7HAJ

■配信スケジュール: 2022年11月18日(金)10:00より配信開始。

■配信アーティスト:ego apartment、Bleecker Chrome

■アーティスト視聴ページ

ego apartment:https://youtu.be/XM6vfebPuFc

Bleecker Chrome:https://m.youtube.com/watch?v=JMzWsVXUIdE&feature=youtu.be



<アーティストについて>



・ego apartment: (エゴアパートメント)





Bass: Dyna(ダイナ)サイパン島出身、リーダー

Guitar/Vocal: Peggy Doll(ペギードール)大阪府堺市出身

Guitar/Vocal: Zen(ゼン)シドニー出身



英語日本語を混ぜ合わせた歌詞、変幻自在な2ボーカルスタイルにアナログ感を残すが新しさを感じさせるサウンド。海外のリスナーも多く、2021年8月にリリースされた3作目シングル曲『NEXT 2 U』ではSpotifyで再生回数140万超え、2021年9月にリリースされた4作目シングル曲『Wrong with u』ではSpotifyで再生回数120万超えとじわじわ話題に。悲しさと楽しさを同時に放つDynaのトラックに、哀愁かつ美しい唯一無二の声を持つZen、そして非凡なメロディセンスと歌声で認知度を高めるPeggy Dollからなる3人組ユニット。2022年12月1日には初となるワンマンライブをアメリカ(The ROXY)にて開催。

Official Web https://www.egoapartment.net/



・Bleecker Chrome(ブリーカークローム)





“Xin( シン )” と “KENYA( ケンヤ )” で構成される “Bleecker Chrome”。3年半のニューヨーク武者修行でアーティストとしての感性・実力を養い、2019 年に 1st EP『Born Again』でシーンの話題をさらった。トレンドをモノにしたラップスキルや歌唱力だけでなく、メンバー自らソングライティングやビートメイキングをこなすセルフプロデュース能力の高さも高く評価されている。その後、各自ソロ活動を展開し、AK-69『Next to you』への客演参加をはじめ、トップアーティストとのコラボレーションやヒットアルバムへの楽曲提供など幅広い活動を続ける。2021 年 7 月『ALIVE』のリリースで待望のカムバックを果たし活動を再開。2022 年1月にはシングル『U』を、3 月には待望の1st アルバム『SEVEN THIRTY ONE 』をリリース。さらに、YOSHIKI EZAKI とともに『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』の主題歌を担当、7 月には武道館でのテニプリイベントへの出演を果たす。8月11日には渋谷WWWで2年ぶりのワンマンライブを開催した。10月にはEP『Chrome Season』をリリース。先行シングルとしてリリースされた”Bankroll” ではDef Jam Thailand所属の注目株TARVETHZ が参加し、また収録の『come again』はm-floの代表曲『come again』をサンプリングアレンジしたm-flo公認の楽曲としても注目を集めている。

Instagram:https://www.instagram.com/bleeckerchrome/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC_f7PMdXA19JHH7WLa3Wk7w



<Spotify について>

Spotifyは2008年のサービス開始以来、音楽の聴き方を進化させてきました。 Spotifyでは8,000万曲以上の音楽や470万番組以上のポッドキャストを無料でも発見・管理・共有いただけますが、有料のプレミアムプランである「Spotify Premium」にアップグレードいただくと、広告が入らず、より良い音質で、ダウンロードすればオフラインでもお楽しみいただけます。Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオ ストリーミングサービスであり、世界183の国と地域で1億9,500万人以上のSpotify Premium会員を含む 4億5,600万人以上のユーザーが利用しています。



