[株式会社ジュン]

フレンチシックなアイテムや、新しいセットアップスタイルなど最新のコレクションを展開



株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進)が運営する「ROPE' PICNIC(ロペピクニック)」は、新作コレクションと共に、ブランドが大切にしていることや、ものづくりのストーリーが詰まった2023‐24秋冬のウェブカタログを8月8日(火)に公開。







本カタログでは、ブランドコンセプトである「Life is a picnic.」を表現。新シーズンが待ち遠しくなるような服や小物が並び、開くたびにおしゃれしたい気持ちを後押ししてくれるようなメッセージのこもった内容になっています。

2023‐24秋冬コレクションは、普遍的なフレンチシックにロペピクニックならではのフィルターを通したアイテムや、キッズ、ドッグとリンクコーデがかなう、洗えるニットアイテムなどをラインアップ。

店頭ではノート型のカタログを購入者限定で配布いたします。



ウェブカタログ:https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_collection_23autumnwinter/



STATEMENT





じぶんらしく、わたしらしく。

とっておきのお気に入りを身につけて

毎日を楽しく、新しく。

背伸びはしない、無理もしない。

わたしだけに優しく寄り添ってくれるものが

いつでもわたしを‘’ちゃんと‘’かわいくしてくれるから

仕事を頑張る毎日、

友達やパートナーとのおでかけ

家族とのかけがえのない時間。

どんな時でもそばにいて、どんな場所でもわたしの近くに。

ロペピクニックと一緒に今日もかわいく、美しく。

まるでピクニックのように楽しくワクワクする

毎日を過ごしてみませんか。



LOOK







Knit ¥5,489

Blouse ¥4,389

Pants ¥5,489



Sleeveless jacket ¥7,689

All in one ¥7,689



Cut sew ¥3,839

Knit ¥5,489

Skirt ¥5,489

Earring ¥1,650

Ring ¥1,430

Shoes ¥6,589



Cardigan ¥5,489

Blouse ¥4,389

Pants ¥5,489



Blouse ¥5,489

Pants ¥5,489

Bag ¥5,489

Earring ¥1,650



【Woman】

Knit ¥4,389



【Boy】

Knit ¥3,289

Pants ¥3,850



【Girl】

Knit ¥3,289

One-piece ¥4,389



【Dog】

Knit ¥3,289



商品詳細やその他のLOOKはこちら:https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_collection_23autumnwinter/



プレゼントキャンペーン







店頭ではカタログ公開に合わせてプレゼントキャンペーンを開催。

8月8日(火)から、税込¥10,000以上の購入者限定でカタログ&ステッカー&トートバッグをセットでプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。一部店舗、公式オンラインストアでは実施しておりません。予めご了承ください



取り扱い店舗





ロペピクニック リアル店舗

https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

オンラインストア

https://www.junonline.jp/rope-picnic/



ロペピクニック インフォメーション





ブランドサイト

https://www.ropepicnic.com/

Instagram

https://www.instagram.com/ropepicnic_official/

Twitter

https://twitter.com/RopePicnic

Facebook

https://www.facebook.com/ropepicnic2000/



