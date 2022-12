[株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー]

KIHACHI×リサ・ラーソンのコラボレーション:2022年12月25日(日)から順次発売



株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表取締役社長 角田良太)が運営するパティスリー キハチ、キハチ カフェ、キハチオンラインショップでは、北欧の人気陶芸家「リサ・ラーソン」とのコラボレーション商品を、2022年12月25日(日)から順次発売します。

◆キハチホームページ:https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1070.html







食の新しい発見、楽しさ、豊かさを提案する「KIHACHI」と、北欧の人気陶芸家「リサ・ラーソン」がコラボレーション。世界中から愛されているアイコン的な存在、ネコのマイキーの限定スイーツとギフトを発売します。







キハチ カフェ限定:苺を盛り込んだアフタヌーンティーが新登場!



全国のキハチ カフェでは、苺がいちばん美味しい季節だけ展開する「KIHACHIのナポレオンパイ」を中心に、キハチの人気スイーツやパティシエ帽をかぶったマイキー型のオリジナルクッキーを盛り込んだ「苺のAfternoon Tea Fika! Set ~リサ・ラーソン スペシャル~」を発売。



リサ・ラーソンの口癖でもある「Fika!」お茶しない?を合言葉に、大切なお友達やご家族とゆったりとしたティータイムをお楽しみください。



NEW オリジナルアンダーペーパー付き

■商品名:苺のAfternoon Tea Fika! Set ~リサ・ラーソン スペシャル~

■価格:3,740円(税込)コーヒーまたは紅茶付き

■販売期間:2023年1月17日(火)~2月15日(水)※14:00~数量限定(予約不要/1名様より)



リサ・ラーソンのアイコン的な存在、ネコのマイキーがパティシエ帽をかぶってクッキーに!

苺がいちばん美味しい季節だけお楽しみいただけるキハチの人気スイーツ「KIHACHIのナポレオンパイ」や、

苺のミニパフェ、ベリーのパンナコッタなど、赤と白を基調とした苺スイーツとともに盛り合わせました。

ネコのマイキーがデザインされた「オリジナルアンダーペーパー」にのせて提供します。





ティースタンド上段

・パティシエネコのクッキー(マイキー)

・苺のミニパフェ

・パンナコッタ ベリーソース

・ラズベリーのメレンゲ



ティースタンド下段

・KIHACHIのナポレオンパイ

・苺のソルベ



<販売店舗>

キハチ カフェ 日比谷シャンテ、アトレ浦和、東急百貨店たまプラーザ店、福岡三越、セントシティ、福屋八丁堀本店、名鉄百貨店本店



※ネコの陶器は、メニューに含まれません。

※数量限定のため、なくなり次第終了します。店頭にて直接ご注文ください。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、販売期間が変更になる場合がございます。





コラボレーション限定ギフト 第1弾:2022年12月25日(日)から順次発売



パティスリー キハチのお菓子は、赤と白のコントラストが可愛いマイキーの限定デザインで5種登場します。パッケージの中に、KIHACHIロゴ入りのパティシエ帽をかぶったマイキーが隠れているちょっとした遊び心も。コラボ限定デザインの缶入り「パティシエネコのクッキーBOX」やフラットポーチ入り「コーヒーとお菓子のポーチセット」など、自分へのご褒美やバレンタインギフトにもぴったり。すべて数量限定のため、お気に入り商品は、先行販売を行う<キハチオンラインショップ>で、先にご購入いただくのがおすすめです。



※キハチオンラインショップ商品は、2023年1月 10日(火)から順次発送

※パティスリー キハチ、キハチカフェの店頭は、2023年1月10日(火)発売スタート





NEW

■商品名:【キハチ×リサ・ラーソン】ボンボンショコラ 4個入

■価格:1,400円



一粒一粒の個性を楽しむ、なめらかなくちどけのボンボンショコラ。キャラメルには、KIHACHIロゴ入りのパティシエ帽をかぶったリサ・ラーソンの人気のネコ、マイキーのデザインが入っています。



・フランボワーズ

・キャラメル

・黒胡麻

・ジャンドゥーヤ





NEW

■商品名:【キハチ×リサ・ラーソン】パティシエネコのクッキーBOX

■価格:2,400円(税込)



パティシエ帽をかぶったリサ・ラーソンの人気のネコ、マイキーを型どったオリジナルクッキーの詰合せ。素朴な味わいのプレーンと、ショコラの2種アソートです。オリジナルデザインの缶入りで自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです。





NEW

■商品名:【キハチ×リサ・ラーソン】ショコラアソートBOX

■価格:2,400円(税込)



小麦粉、バター、卵などの基本素材の持ち味を活かし焼き上げた、パティスリー キハチのショコラ味の焼菓子と、パティシエ帽をかぶったリサ・ラーソンの人気のネコ、マイキーを型どったオリジナルクッキーの詰合せです。



・ショコラマドレーヌ

・マーブルケーク

・パウンドケーキ チョコレート&オレンジ

・バームクーヘン ショコラ

・ビターチョコクッキー

・パティシエネコのクッキー ショコラ

・パティシエネコのクッキー プレーン





NEW

■商品名:【キハチ×リサ・ラーソン】キャラメルショコラサンド

■価格:1,880円(税込)



ココアサブレのサクサク食感と、しっとりとしたビターチョコレートからとろりと溶け出すほろ苦いキャラメルソースが絶妙な組み合わせのキャラメルショコラサンド。





NEW

■商品名:【キハチ×リサ・ラーソン】コーヒーとお菓子のポーチセット

■価格:1,800円(税込)



リサ・ラーソンの人気のネコキャラクターマイキーがパティシエ帽をかぶったコラボ限定デザインのフラットポーチと、お菓子とドリップコーヒーのセット。自分用はもちろんギフトにもおすすめです。



・ポーチ

・キハチ ザ ワッフル

・ドリップコーヒー









<販売店舗>

パティスリー キハチ、キハチ カフェ(2023年1/10発売)

キハチオンラインショップ(2022年12/25 10:00AM先行販売スタート、2023年1/10より順次発送)



※ネコの陶器は、メニューに含まれません。

※数量限定商品です。店舗により取扱商品が異なる場合がございます。



◆キハチホームページ:https://www.kihachi.jp/news/restaurant-cafe/restaurant-cafe_1070.html



◆コラボレーション限定ギフト第2弾として、ホワイトデーにもぴったりな新商品が登場します。





Lisa Larson(リサ・ラーソン)







1931年、スウェーデン・スモーランド地方・ハルルンダ生まれの陶芸家。スティグ・リンドベリに才能を見出されスウェーデン最大のセラミック会社グスタフスベリ社で活躍。2022年スウェーデン政府より勲章を授与されました。



<マイキーについて>

リサと娘のヨハンナの初めての共作絵本「BABY NUMBER BOOK」から生まれた猫のマイキー。今では、日本で最も愛される北欧の猫になりました。



◆リサ・ラーソン オフィシャルサイト:https://lisalarson.jp

◆トンカチストア:https://shop.tonkachi.co.jp

※2022年12/26 10:00AMより販売、2023年1/12以降、順次発送予定





