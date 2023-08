[株式会社Cygames]

第1回キャラクター人気投票でTOP5に輝いたキャラクターのグッズが登場!今週末はキャスト登壇イベント開催!



TVアニメ「シャドウバースF」は朝9時30分から、テレビ東京系6局ネットにて好評放送中!

本日は8月12日(土)朝9時30分から放送の第56話のあらすじと先行カットをご紹介します。

さらに、第1回キャラクター人気投票でTOP5に輝いたキャラクターのグッズ情報と明日、8月12日(土)にツリービレッジにて開催されるキャスト登壇イベントの情報もお届けいたします!





第56話『私も世界も、変わりはしない』先行カット&次回予告動画

















第56話『私も世界も、変わりはしない』

▼ あらすじ ▼

ツバサとアンドレアのバトルは後攻5ターン目を迎えていた。強力なカードでツバサをじわじわと追い詰めていくアンドレア。圧倒的な強さを誇り、自らその強さを自覚しているにもかかわらず、それでも冷ややかな態度を崩さない。その諦念は根深く、セブンシャドウズであることも、先生であることも、このバトルもどうでもいいと、吐露するのだった。その言葉にショックを受けるかと思いきや、不敵な笑みを浮かべ、怒りをあらわにするツバサ。そして怒濤のコンボでアンドレアの体力を一気に削っていき、すべてを失っても絶望の先に希望があると、自身が見た光を胸に全力でぶつかろうとする。その輝きでアンドレアの闇を照らせるのか……!?



▼ STAFF ▼

シナリオ:伊神貴世、磯崎輪太郎

絵コンテ・演出:山本天志

演出助手:山根幹史

総作画監督:島沢ノリコ、原田大基

作画監督: 稲葉栄、白鳥弘公、飯飼一幸、舘崎大、松下純子







TVアニメ「シャドウバースF」第56話予告動画はコチラ ⇒https://www.youtube.com/watch?v=hc1XxlXSfns



第1話~最新の第55話まで無料配信中!







YouTube「テレビ東京公式 あにてれちゃんねる」では

TVアニメ「シャドウバースF」の第1話から、最新の第55話まで無料配信中!

第56話放送前に是非ご覧ください!

TVアニメ「シャドウバースF」第55話はコチラ ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=AV3hdRFlyQk



『TVアニメ シャドウバースF×サンリオキャラクターズ』POP UP SHOP ツリービレッジにて開催中!









・開催日時&場所

東京:テレビ局公式ショップ~ツリービレッジ~

現在開催中~8月17日(木)まで! 営業時間:9時00分~21時00分

大阪:テレビ局公式ショップ~ツリービレッジ~ 大阪店

2023年9月1日(金)~9月13日(水) 営業時間:11時00分~21時00分

博多:テレビ局公式ショップ~ツリービレッジ~ 博多店

2023年9月16日(土)~9月27日(水) 営業時間:10時00分~21時00分



・コラボグッズ第2弾も発売開始!ポーチやポストカードなど、素敵な商品が盛りだくさん!





購入特典など、詳細はツリービレッジ公式サイトをご確認ください。



・ツリービレッジ公式サイト

⇒ https://tree-village.jp/news/014230.html



TVアニメ「シャドウバースF」スペシャルイベント in ツリービレッジ 明日開催!







・開催日時

2023年8月12日(土)15時00分~

※上記開始時間は当日の状況により前後する場合がございます。



・出演者

上村祐翔(天竜ライト役)・富田美憂(小鳥遊ツバサ役)

川口敬一郎(『シャドウバースF』監督)・新宅潔(ZEXCS 代表取締役/プロデューサー)





・開催会場

テレビ局公式ショップ~ツリービレッジ~

〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2

東京スカイツリータウン(R)・ソラマチ (R)ウエストヤード 4階

ツリービレッジ公式サイト:https://tree-village.jp/



・イベント参加方法

会場での『シャドウバースF×サンリオキャラクターズ』POP UP SHOP開催期間中、コラボ商品を含むTVアニメ「シャドウバースF」関連のグッズを1会計につき税込3,300円以上ご購入いただいたお客様に、その場でイベント参加の当落がわかる「イベント参加抽選券(くじ券)」を1枚配布いたします。

当選された方につきましては、イベント当日会場に設置している特設カウンターにて、「整理番号付きイベント参加券」と引き換えさせていただきます。当日は、当選した「イベント参加抽選券」を必ずお持ちください。



・諸注意

開催にあたり、いくつか注意事項がございますので詳しくはTVアニメ「シャドウバースF」公式サイトのイベントページをチェックしてください。



・TVアニメ「シャドウバースF」公式サイトイベントページ

⇒https://anime.shadowverse.jp/event/



「CyStore」にて第1回キャラクター人気投票でTOP5に輝いたキャラクターのグッズが登場!







Cygames公式通販サイト「CyStore」にて第1回キャラクター人気投票でTOP5に輝いたキャラクターのグッズが登場!現在、予約販売中です!



【商品概要】

アクリルスタンド

価格:1,700円(税込) ※ウィンギーのみ1,100円(税込)



B2タペストリー

価格:3,500円(税込)



予約販売期間

現在受付中!~8月18日(金)14時59分まで



販売先

CyStore(サイストア)→https://cystore.com/



番組概要









TVアニメ「シャドウバースF」キービジュアル

タイトル:TVアニメ「シャドウバースF」

放送日時:毎週土曜日朝9時30時~ 放送中

放送局:テレビ東京系6局ネット



【イントロダクション】

ワールドランキング上位者となり、新たな“最強のシャドバプレイヤー”となったライト。セブンシャドウズへの挑戦権を獲得したライトたちは、巨大な浮島「シャドウエリア」へと招かれる。

バトルはライトたちとセブンシャドウズのチーム戦。各エリアに配置されたセブンシャドウズと勝負し、先に5勝したチームが勝者となる。

アーク、アークルーラー、そしてセブンシャドウズ。すべての真実は、バトルの果てに――。世界の行く末を決める、大いなる試練が始まる!!



【STAFF】

監督:川口敬一郎

副監督:林直孝

シリーズ構成:磯崎輪太郎 赤尾でこ

アートディレクター:ぽんず

キャラクター原案:岡田学彌 みけぼし ヘスン おにねこ

キャラクターデザイン:原田大基

フォロワー監督:北川大輔

サブキャラクターデザイン:新田靖成

デジフレデザイン:宮川知子

プロップデザイン:岩永悦宜

色彩設計:佐藤直子 品地奈々絵

美術監督:鐘權濱

美術設定:緒川マミオ

モニターグラフィックス:sankaku

3DCGディレクター:大嶋慎介(DEEN DIGITAL)

撮影監督:中村雄太 浅川茂輝 越山麻彦

編集:平木大輔

音響監督:飯田里樹

音楽:池頼広

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:ZEXCS



【CAST】

天竜ライト:上村 祐翔

蜜田川イツキ:山村 響

真壁スバル:浦 和希

ドラグニル:井澤 詩織

ジェントルマン:森久保 祥太郎

風祭レン:武田 羅梨沙 多胡

小鳥遊ツバサ:富田 美憂

白銀ミカド:榊原 優希

邪星リョウガ:逢坂 良太

乙坂シオン:集貝 はな

ほか



公式HP: https://anime.shadowverse.jp/

公式X(Twitter) :@shadowverse_anm

公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UC-JGJyM34ZzX-EUkIzIwrLA

YouTube「テレビ東京公式 あにてれちゃんねる」(1話~最新話まで無料配信中):

https://youtube.com/playlist?list=PLHLXVxqL73-ytpbEoKvow41WPZWofcaCH



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-18:46)