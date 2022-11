[株式会社スター・チャンネル]

豪華出演陣:KARAギュリ、Wanna One出身ユン・ジソン、Pink Fantasyモモカ、NU’EST出身キム・ジョンヒョン(JR)、SECRET NUMBERレア









「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、酒×韓国映画×K-POPアイドル×現地制作という、日本で唯一の映画番組『ナッスル~韓国映画ほろ酔いトーク~』を、毎月1話ずつ日本独占配信&放送します。



「ナッスル」とは「昼間から呑む」という意味。韓国映画を“酒の肴”に、日本でも人気の豪華K-POPアイドルと、映画人や映画評論家といった専門家とが、毎月、楽しい映画トークをほろ酔い気分で繰り広げます。各回で取り上げるのは、スターチャンネルが11~12月に日本初公開を実現させた映画です。これまで日本未公開だったため、ネットで検索しても日本語での情報はほとんど皆無。こうした作品についてたっぷり語ります。



番組に登場するPink Fantasyのモモカ、SECRET NUMBERのレア、NU’EST出身キム・ジョンヒョン(JR)、KARAのギュリ、Wanna One出身ユン・ジソンの全員が、10月末~12月頭にかけ本国にて新曲活動を展開しており、日本のK-POPファンの間でも注目が高まっている最中。「今回はお酒を飲むために集まったわけではないのに…」(ギュリ)、「お酒のせいか危うく番組の趣旨を見失いそうになりました」(チャン・チョルス監督)と、シラフを懸命に維持しながら挑んだ番組収録。



韓国映画の魅力とK-POP、お酒が取り持つ縁。45分のトーク番組『ナッスル~韓国映画ほろ酔いトーク~』にぜひご注目ください!



●配信チャンネル:https://www.amazon.co.jp/channels/starch

●放送チャンネル:https://www.star-ch.jp



≪日本独占配信&放送≫ 『ナッスル~韓国映画ほろ酔いトーク~』

【配信】12月22日よりPrime Videoチャンネル「スターチャンネルEX」にて配信スタート! ※新エピソード毎月1話配信

【放送】 2023年1月より、BS10 スターチャンネルにてTV放送スタート ※新エピソード毎月1話放送



【出演者】 MC:Wanna One出身 ユン・ジソン サブMC:Pink Fantasy モモカ

KARA ギュリ、SECRET NUMBER レア、NU'EST出身 キム・ジョンヒョン(JR)

【映画人】解説:チャン・チョルス(『シークレット・ミッション』『愛に奉仕せよ』映画監督)



第1回『治外法権』(2015)



(C)2015. Stom Entertainment all rights



韓国カルト教会。政治と癒着し“治外法権”状態の組織に、韓国警察きっての札付き問題児デカ2人が殴り込む!痛快バディムービー!





第2回『秋の郵便局』(2017)



(C)2015. SYCOMAD all rights reserved.



K-POPのトップに君臨するBoA主演。遠い親戚である年下男子との美しい田舎町でのマッタリ恋の行方に、予測不能な結末が!





第3回『花の手』(2018)



(C)2018. SYCOMAD all rights reserved.



映画祭でしか出会えない、地味だが素敵な小品をお届け。亡き祖母の故郷を散骨のため訪れた若者たちと、地元老人達の心温まる交流。チュンサ国際映画祭芸術映画特別賞、ソウル老人映画祭オープニング作品。





【BS10 スターチャンネル】ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp



【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch ※AmazonおよびAmazon Prime VideoはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



