いちごシーズン限定 「苺のミルクレープ」ほか、12月26日(月)から順次発売



株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表役社長 角田良太)が運営するアフタヌーンティー・ラブアンドテーブルでは、毎年いちごシーズンに発売しているプレミアムな5層仕立ての「苺のミルクレープ」、紅茶がふんわり香る「ストロベリーミルクティーのミルクレープ」など期間限定のミルクレープを2022年12月26日(月)から順次発売します。

◆アフタヌーンティーブランドサイトニュースページ:https://www.afternoon-tea.net/article/love-and-table/winter_20221214/













旬の苺をふんだんに使用した、プレミアムな5層仕立ての「苺のミルクレープ」



毎年、苺が美味しくなる季節に発売している「苺のミルクレープ」は、旬の苺がたっぷり楽しめるプレミアムな一品です。一枚一枚お店で丁寧に焼き上げる発酵バターとライ麦粉のクレープ、ディプロマットクリーム、旬の苺をたっぷり5層仕立てに。甘酸っぱくジューシーな苺の果実味が存分に味わえる、特別なミルクレープに仕上げています。





【PREMIUM CLASSIC】季節限定

■商品名:苺のミルクレープ

■価格:お茶付き 2,013円(税込)

■販売期間:1.2022年12月26日(月)~2023年3月1日(水)、2.2023年3月30日(木)~5月10日(水)

■販売店舗:全店 ※表参道のみ、1/15~3/1は実施なし

■商品説明:

旬の苺をふんだんに使用し、ディプロマットクリームともちもち食感のクレープで5層に重ねました。



※数量限定のため、なくなり次第終了します。









苺×ミルクティー、苺×ピスタチオ、オレンジ×チョコレートなど、冬の新作ミルクレープも!



ミルクティーホイップと苺を重ねてアールグレイが香るクランブルをトッピングした「ストロベリーミルクティーのミルクレープ」や、香り高いピスタチオホイップと苺の「苺とピスタチオのミルクレープ」、チョコレートクリームとヘーゼルナッツプラリネチョコを重ねた濃厚なミルクレープに、オレンジピールとフレッシュオレンジをあしらった「オレンジとヘーゼルナッツのショコラミルクレープ」も期間限定で登場します。





【SIGNATURE】NEW 季節限定

■商品名:ストロベリーミルクティーのミルクレープ

■価格:お茶付き 1,650円(税込)

■販売期間:2022年12月26日(月)~2023年2月1日(水)

■販売店舗:全店

■商品説明:

こだわりのクレープ生地にミルクティーホイップ、苺を重ね合わせました。アールグレイ香るクランブルをトッピング。



※数量限定のため、なくなり次第終了します。



【SIGNATURE】季節限定

■商品名:苺とピスタチオのミルクレープ

■価格:お茶付き 1,650円(税込)

■販売期間:2023年2月2日(木)~3月1日(水)

■販売店舗:全店

■商品説明:

ふんわりとした口当たりの香り高いピスタチオホイップと苺を重ね合わせました。チョコレートの食感がアクセント。



※数量限定のため、なくなり次第終了します。



【SIGNATURE】NEW 季節限定

■商品名:オレンジとヘーゼルナッツのショコラミルクレープ

■価格:お茶付き 1,518円(税込)

■販売期間:2023年2月2日(木)~3月1日(水)

■販売店舗:ルミネ新宿、ルミネ横浜、静岡パルシェ、ルクア大阪

※表参道のみ実施なし

■商品説明:

ベルギーのカレボー社製スイートチョコを使用したチョコレートクリームとヘーゼルナッツプラリネチョコを重ねた濃厚なミルクレープ。オレンジピールとフレッシュオレンジをトッピング。



※数量限定のため、なくなり次第終了します。





ルクア大阪限定!テイクアウトクレープ







NEW ルクア大阪限定

■商品名:クリームクレープロール チョコ&バナナ

■価格:400円(税込)テイクアウト限定

■販売期間:2023年2月2日(木)~3月1日(水)

■商品説明:

バナナとチョコレートクリームをもちもちクレープで丁寧に巻きました。ヘーゼルナッツプラリネの香ばしさがアクセント。



NEW ルクア大阪限定

■商品名:クリームクレープロール 苺&ピスタチオ

■価格:500円(税込)テイクアウト限定

■販売期間:2023年2月2日(木)~3月1日(水)

■商品説明:

ふんわりとした口当たりの香り高いピスタチオホイップと苺をもちもちクレープで

丁寧に巻きました。チョコレートの食感がアクセント。



■販売店舗:アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル ルクア大阪

※2022年12/26~2023年2/1の期間中は、昨年も好評だった「クリームクレープロール ストロベリー」を販売します。





4店舗限定!季節のパスタメニュー





【フードセット】季節限定

■商品名:熟成肉とペコリーノチーズのボロネーゼ

■価格:お茶付き 1,573円(税込)

■販売期間:2022年12月26日(月)~2023年2月1日(水)

■商品説明:

じっくりと熟成させた牛肉を使用した特製のミートソースに、コクと旨味のあるペコリーノチーズを合わせました。



【フードセット】NEW 季節限定

■商品名:合鴨とグリーンオリーブ、ルッコラのトマトソース

■価格:お茶付き 1,573円(税込)

■販売期間:2023年2月2日(木)~3月1日(水)

■商品説明:

トマトソースに合鴨スモーク、グリーンオリーブ、アスパラガスなどを合わせました。フレッシュルッコラがアクセント。



■販売店舗:アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル ルミネ新宿、ルミネ横浜、静岡パルシェ、ルクア大阪

※上記のパスタメニューは、表参道店では実施しておりません。





【Afternoon Tea LOVE&TABLE】ショップコンセプト



One Crepe at a Time. 極上のクレープで幸せなひとときを。一枚一枚丁寧に焼き上げたこだわりのクレープを、はちみつや発酵バターでシンプルに味わったりフルーツやソースでカスタマイズ。自慢の自家製ミルクレープは、クリームとフルーツを何層も重ねちょっと大きめで見た目も鮮やか。人気のアフタヌーンティー・パスタやティー&コーヒーとともに、ホームメイド・クレープパーラーで幸せなひとときを重ねてください。





クレープのこだわりについて



風味豊かな国産発酵バター、香ばしい香りのライ麦粉、優しい甘さのブラウンシュガー、もちもち食感を生み出すタピオカ粉を使用したこだわりのクレープ生地を一枚一枚丁寧に焼き上げています。アフタヌーンティーの紅茶と合わせて、とっておきのティータイムをぜひお楽しみください。





◆アフタヌーンティーブランドサイトニュースページ:https://www.afternoon-tea.net/article/love-and-table/winter_20221214/



アフタヌーンティーブランドサイト https://www.afternoon-tea.net/

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止による臨時休業や営業時間の短縮などにより、販売店舗や販売期間が予告なく変更になる場合がございます。



