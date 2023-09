[The Orchard Japan]

「落ちる(falling)」のか「飛ぶ (flying)」のか、女性としても大人の階段に踏み出したジョルジャが故郷(ルーツ)に戻り、現在の姿を描写した超大作







photo by Mike Excell



イギリスの歌姫Jorja Smith(ジョルジャ・スミス)が、待望の2作目アルバム『falling or flying』をリリースした。



『falling or flying』は、時には洗練されたR&B、時にはヒートアップしたUKファンク、そして時には強烈で生々しいオルタナティブ要素までが入った多様な作品になっており、新たな一歩を踏み出した象徴ともなっている。ジョルジャは、常にうごめく心の歯車を認めながらも、それを乗り越え、成長し、何よりも自分自身を尊重している。故にアルバムの幕開けは、大胆で複雑なビートに乗せて、世間の視線にさらされていることを鋭く自己分析した、反抗的なリード・シングル「Try Me」。



「Try Me」





「まるで『バーン!』って顔面にズシンと来る感じで、まさに入場曲と言えるサウンド」、とジョルジャは語る。彼女は確信に満ちた今作の音楽的方向性を、ふたりの女性から成る地元(ウォルソール)の無名プロダクション・ユニットDAMEDAME*に委ね、「このアルバムを制作することで、私は故郷に戻ってきた気分。」と、温かく微笑みながら言う。「自分のルーツがある場所が、力を与えてくれるんです。だからDAMEDAME*とこの作品を制作できて本当に感謝しています。彼女たちは故郷にしっかり根を下ろしているの。そして私たちはこの作品を一緒に作るのを本当に楽しんだ」。



アルバムの前半は「飛ぶこと (flying)」で、自分自身を感じること、そして中盤はその自信から「落ちる(falling)」ことへの不安や自信喪失へと切り替わると彼女は言う。2023年のサマー・アンセムとなった「Little Things」から、壮大なJ Hus(Jハス)のフィーチャー曲「Feelings」へと流れ、そしてタイトルトラック「Falling or flying」まで、それはジョルジャが友人関係や、自身との関係、男性へのアプローチ。それでもしばしば物足りなさを感じる。そして「GO GO GO」は、ジョルジャが10代の頃に好きだったJaws(ジョーズ)、The Kooks(ザ・クークス)、Bombay Bicycle Club(ボンベイ・バイシクル・クラブ)といったバンドを彷彿とさせる、インディーに接近した推進力のあるトラック。



「Little Things」





「私は小さなオルタナティブ枠に入ったようだけど、実際にはこれまでもそこにいたのよ。」と彼女は笑顔で語る。「みんなは『これは予想外だった』と言うかもしれないけれど、私は『それがあるべき』と思っている。」このトラックはアルバムの「落ちる(falling)」部分への移行を示し、より強烈でありながら、より内省的なサウンドに切り替わる。その先には、彼女がウォルソールに戻ってから始めた11歳から18歳の少女合唱団を採用した「Try and Fit In」のような美しい曲もあり、青少年センターの閉鎖によって若者たちが集い、創作する場が不足していることに気づいた彼女の取り組みでもある。



Lila Ike(リラ・アイケ)をフィーチャーした「Greatest Gift」は、若き日の自分への感動的な手紙であり、自分自身への誇りを認めると同時に、内なる子供に戻りたいという願望でもある。男性からの嫌がらせによって、自分自身を疑わなければならなくなったことを歌った曲や、過去の"愛"が本当に愛だったのかどうかを考えた曲、脚光を浴びる現実と舞台裏にいる人々について歌った曲、歌詞が自分のことを指していることを気づかないであろう人々に対する動揺や感謝の気持ちを歌った曲もある。とはいえ、多くの場合、これらの曲は他の何よりも自己反省的なものだと彼女は認識している。「誰かのことを歌ったつもりが、実は自分のことを歌っていることに気付くことがあるの。」と彼女は考える。「結局これらの曲は、時には自分自身のために存在しているだけ」。



「Broken Is The Man'(Lyric Video)」





ジョルジャは、今日の音楽界で活躍する数多くの英国の声の中でも最も力強く、それに匹敵するような激しさと緊急性を持った曲を書く。2018年にリリースするなり大絶賛されたデビューアルバム『Lost & Found』以来、5年半にわたり、人生をナビゲートする若い女性として、感情豊かなソングライティング、パワフルな歌唱力、純粋な感情、そして生まれながらの才能として、世界中で一斉に称賛されてきた。音楽活動を休止したのは2021年で、その後『Be Right Back』が登場し、デビュー作『Lost & Found』の成功と、次なるプロジェクトの間に位置するものだった。『Be Right Back』は、演奏して、ジャムして、フリースタイルで表現し、ジョルジャがずっと表現しようとしていたことを音にすることから生まれた。「『Be Right Back』は、私がしたいことをその通りにやったもの。みんなが、私が戻ってくることを知っているという小さな待合室だったの。」



そして、彼女は戻ってきた。これまでのファンだけでなく、新しいリスナーをも惹きつけ、魅了することが確実なステージへと復帰した。そして、『Lost & Found』がチャートと音楽の世界を席巻してからの5年間で、彼女にとって何が変わったのか。「私はこの世界が好き。そして、まだまだ物事を理解しようとしているところ。常に理解しようとしているのよ。」とジョルジャは言う。「これは私が今、自分がつながることができるものを世に出すのはこれが初めて。」この数年間、彼女にとっては、20代半ばへの反省的で変革的な過渡期だった。彼女は自分自身に立ち向かい、音楽の風景が絶えず変わる中で、ソングライターとして、そして女性として成長してきたのである。



『falling or flying』では、ジョルジャ・スミスは自分自身(そして私たち)に、物事が上向いているか下向いているかにかかわらず、自分自身がそれをコントロールしていることを思い出させてくれる。実際、彼女は成長し、自分自身であることを保ったまま、成功を収めているのだ。



・リリース情報

Jorja Smith(ジョルジャ・スミス)

ニュー・アルバム『falling or flying』配信中

配信リンク:https://famm.orcd.co/fallingorflying

*国内仕様直輸入盤 (歌詞対訳+解説付)、輸入盤、配信にてリリース



トラックリスト

01. Try Me

02. She Feels

03. Little Things

04. Flights Skit

05. Feelings Feat. J Hus

06. Falling or flying

07. GO GO GO

08. Try and fit in

09. Greatest Gift Feat. Lila Ike

10. Broken is the man

11. Make sense

12. Too many times

13. Lately

14. BT69 JJY

15. Backwards

16. What if my heart beats faster?



【ミュージック・ビデオ】

「Broken Is The Man'(Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=zoGERRdAD0g

「Falling or flying」https://www.youtube.com/watch?v=S_O0lUA_lPw

「GO GO GO」https://www.youtube.com/watch?v=LMMXg_ecrSA

「Little Things」https://www.youtube.com/watch?v=hqtDXcwX61I

「Try Me」https://www.youtube.com/watch?v=gUn6i9bfdRA



Follow Jorja Smith:

Instagram https://www.instagram.com/jorjasmith_/

YouTube https://www.youtube.com/@JorjaSmith/

Facebook https://www.facebook.com/jorjasmithmusic/

Twitter https://twitter.com/JorjaSmith/

TikTok https://www.tiktok.com/@jorjasmith

Website https://www.jorjasmith.com/

