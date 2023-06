[パーソルHD]

APAC・インド 計12地域で二国間人材紹介を強化、外国人材のはたらく機会創出



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループで、転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀬野尾 裕、以下パーソルキャリア)と、アジア・パシフィック地域での人材サービス・ソリューションを展開するPERSOLKELLY PTE. LTD.(本社:シンガポール、代表取締役社長:Francis Koh、以下PERSOLKELLY)は、在インドのハイスキルのITエンジニアと在日本企業をマッチングする、二国間の人材紹介事業を開始します。外国人材のはたらく機会を創出するとともに、在日本企業の戦略的な人材活用と事業成長を後押しします。





■背景:

日本では少子高齢化などを背景に、2030年に労働力人口が644万人不足する*1と予測され、特にテクノロジーの進化や企業のDX推進に伴い、ITエンジニアの人材不足は顕著となっています。

一方インドでは、2023年に人口が中国を上回り、世界最多の人口を有する国になると見込まれています*2。また、コンピュータサイエンス分野における2021年度の大学入学者人数は約108万人*3にのぼるほか、インド政府による人材育成プログラム「Skill India」をはじめ、さまざまな分野での職業訓練や雇用促進施策が後押しとなり、優秀なITエンジニアが多く輩出される基盤づくりが進んでいます。



■概要:

二国間の人材紹介事業では、まずパーソルキャリアが在日本企業の抱える経営課題をヒアリングし、人材採用ニーズの顕在化と、課題解決に導く人材の要件定義を行います。一方PERSOLKELLYでは、アジア・パシフィック(APAC)地域の各拠点において、職種別の専門知見のあるキャリアアドバイザーが在APAC地域の転職希望者のスキルや希望など詳細をヒアリングし、求人情報とマッチングを実施。その後パーソルキャリアが、在日本企業へ在APAC地域の転職希望者をご紹介し、就業決定につなげます。



これまで事業展開していたAPAC11地域(シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシア、中国、香港、台湾、韓国、オーストラリア)に加え、本年度より新たにインドでも事業展開します。ITエンジニアやバイリンガル/マルチリンガルなどハイスキルの外国人材を対象に、国を超えた採用・転職支援を行うことで、外国人材のはたらく機会創出を実現します。



*1:パーソル総合研究所:労働市場の未来推計 2030

https://rc.persol-group.co.jp/roudou2030/

*2:国連「世界人口推計2022(World Population Prospects 2022)」https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

*3:Ministry of Education releases All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020-2021 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/PressReleasePage.pdf



【本サービスに関するお問合せ先】

PERSOL Global Office < global@persol.co.jp >



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



■PERSOLKELLY PTE. LTD.について< https://www.persolkelly.com/ >

PERSOLKELLY PTE. LTD. は、アジア・パシフィック地域において総合的な人材サービスおよびソリューションを提供する地域最大級の人材サービス企業です。シンガポールに本社を置き、パーソルホールディングス株式会社とアメリカのKelly Services, Inc.のジョイントベンチャーとして2016年に設立されました。現在、PERSOLKELLYは、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン*、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムを含む13カ国地域、45拠点以上でビジネスを展開しています。*フィリピンは、John Clements Consultants Inc.との業務提携のもとビジネスを展開しています。



■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

さまざまな事業・サービスを通じて、はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。



