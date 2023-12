[株式会社enish]

株式会社enish(本社:東京都港区、代表取締役社長:安徳 孝平、以下enish)は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2023年12月29日(金)より新イベント「新たな年、変わらぬ信念」を開催!ミッションクリアでヒストリアの限定スキンがもらえちゃう!また、本日より新登場の【謹賀の装束】エルヴィン・スミス、【謹賀の装束】ペトラ・ラル、【謹賀の装束】ハンジ・ゾエがピックアップされた「新たな年、変わらぬ信念ガチャ」も開催!最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式Twitterアカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。







ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/





■「新たな年、変わらぬ信念ガチャ」開催!



▼開催期間

2023/12/29(金) ~ 2024/1/28(日) 23:59 まで





▼ガチャ詳細

・新登場の【謹賀の装束】エルヴィン・スミス/【謹賀の装束】ペトラ・ラル/

【謹賀の装束】ハンジ・ゾエがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「新たな年、変わらぬ信念ステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定!





▼★4ピックアップ対象

・【謹賀の装束】エルヴィン・スミス/ 前衛 / 攻撃型





・【謹賀の装束】ペトラ・ラル/ 前衛 / 攻撃型





・【謹賀の装束】ハンジ・ゾエ/ 後衛 / 攻撃型





■ゆく年くる年爆進ブースト開催中!

戦術スタイルの獲得経験値が最大6倍となる、ゆく年くる年 爆進ブーストイベントが開催中!この機会に戦術スタイルレベルを上げて強敵に挑もう!



▼開催期間

2024/1/12(金) 10:29まで







■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日(土)に「進撃の巨人」The Final Season完結編(後編)が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスを含むフルボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。





■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要



タイトル:進撃の巨人 Brave Order

ジャンル:多人数共闘型RPG

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト:https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント:https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS:iOS / Android

著作権表記:(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish(エニッシュ) http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地:東京都港区六本木6-1-20

設立:2009年2月24日

代表取締役社長:安徳 孝平

事業内容:ゲームアプリの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-16:46)