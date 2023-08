[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下サイゲームス、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、サイゲームスの子会社である、デザイン制作・ゲーム企画事業を展開する株式会社CyDesignation(以下、サイデザイネイション、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:皆葉英夫)との共同制作によるソーシャルゲーム『グランブルーファンタジー』の大型リアルイベント「グラブルフェス2023」と、株式会社サンリオの『サンリオキャラクターズ』とのコラボレーションが決定したことをお知らせいたします。







コラボレーション概要





『サンリオキャラクターズ』と「グラブルフェス2023」のコラボレーションが決定しました。

「グラブルフェス2023」当日は、会場内でシナモロールやポムポムプリンと会えるかも…!?



さらに、『グランブルーファンタジー』×『サンリオキャラクターズ』の新規描き下ろしコラボグッズを多数発売予定です。「グラブルフェス2023」だけでしか手に入らない限定グッズをお見逃しなく。



イベントの詳細は順次お知らせいたします。イベントの開催をぜひお楽しみに!





「グラブルフェス2023」について





多彩なコンテンツでグラブルの世界を体感できる「グラブルフェス2023」の開催が決定しました。



■日時:2023年12月23日(土)、24日(日)

■場所:東京ビッグサイト 西・南ホール



今年も、ステージプログラムやライブプログラム、アトラクション、展示など、多彩なコンテンツを鋭意企画・制作中となっておりますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

チケット情報などイベントの詳細は順次お知らせいたします。









※掲載されている日時・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像およびサービス内容は開発中のものであり、実際の開催・実施時には異なる場合がございます

※本プレスリリースで使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます



■ゲーム概要

タイトル:グランブルーファンタジー

サービス開始日:2014年3月10日

開発・運営:株式会社Cygames



ゲームURL:

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/guranburufantaji/id852882903?mt=8

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12016007.lite&hl=ja

【AndApp】https://granbluefantasy.jp/download/index.php

【ブラウザ】https://game.granbluefantasy.jp/

※App Store版、Google Play版、AndApp版のご利用にあたっては「Mobage」への会員登録が必要です

※ブラウザ版のご利用にあたっては「Mobage」、「GREE」、「DMM」、「Yahoo! JAPAN」のいずれかへの会員登録が必要です



