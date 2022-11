[プラザスタイル]

2022年11月22日(火) ~ 28日(月) 「PLAZA ONLINE WEEK」開催!



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2022年11月22日(火)から28日(月)まで、PLAZAのECサイト「PLAZA オンラインストア」にて「PLAZA ONLINE WEEK(オンライン ウィーク)」を開催します。







11月22日(火)から28日(月)の期間、PLAZA オンラインストアにて、楽しくおトクにお買い物いただける「PLAZA オンラインウィーク」を開催!



世界中で人気のキャラクター『SpongeBob(スポンジ・ボブ)』デザインのキュートなダンボールで、ご注文品をお届けします。さらに、送料無料キャンペーンも同時開催中!5,500円(税込)以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方は、送料が無料になります。



そのほかにも、ここでしか買えない限定アイテムや、お好きな文字をカスタマイズできるアイテム、期間限定展開のブランドなど、メニューを盛りだくさんにご用意。商品のラインアップやその他詳細は、PLAZA オンラインウィークの特設ページでご覧いただけます。



ぜひこの機会にスマートフォンアプリ「PLAZAアプリ」から会員登録をして、お買い物をお楽しみください。





PLAZA オンラインウィーク おすすめ商品











<文字入れ(プリント)可能>

SpongeBob サーモマグ

全3種 各5,390円



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P01SPB0082?press=onl2211







SpongeBob ルームウエア

全2色 各7,590円

https://www.plazastyle.com/ec/proList/doSearch/srDispProductList/%20/9/%20/%20/1/%20/%20/%20/%20/%20/%20/%20/40/0/0?jp=on&wd=SB%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%A2&press=onl2211









KNT365 PEANUTS CO-KNITTY

全3種 各3,080円



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P04BAG2363?press=onl2211









<文字入れ(刺繍)可能>

L.L.Bean グローサリー・トート

全3色 各3,190円



https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P04BAG2471?press=onl2211







『スポンジ・ボブ』ダンボールでお届け!







11月22日(火)より、PLAZA オンラインストアのご注文商品を『SpongeBob(スポンジ・ボブ)』デザインのキュートなダンボールでお届けします。いつも元気で前向きなスポンジ・ボブといっしょに、オンラインストアでお買い物を楽しもう!



『スポンジ・ボブ』ダンボール 詳細ページ:

https://www.plazastyle.com/ec/sp/slist/bob_cardboardbox



※『スポンジ・ボブ』ダンボールは、オンラインウィーク期間にかかわらずなくなり次第終了です。

※『スポンジ・ボブ』ダンボールはサイズに限りがあります。商品名に【ケース販売】【長傘配送】等の記載がある商品や、その他対応できない大きさの商品、小型の商品に関しても一部対象外となる場合があります。

※その他注意事項は上記詳細ページをご確認ください。





PLAZA ONLINE WEEK









期間:2022年11月22日(火)~28日(月)



