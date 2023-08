[株式会社パルグループホールディングス]

「ポケユニ」でしか手に入らないオリジナルアートを用いたスペシャルなアイテムを9月22日(金)に展開。様々なキャンペーンも開催します!







株式会社パル(本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役 松尾勇)が手掛けるNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の新たなマルチ・キャラクターブランド「ポケユニ/ポケットユニバーサル」では、

ホラー映画の金字塔「チャイルド・プレイ」シリーズ公開35周年を記念して、限定コレクションを展開します。今回はコレクションビジュアルを一部公開します。チャッキーやティファニーはもちろん、グレンも新しく登場。また映画でお馴染みのGood Guys人形ボックスのアートなど、「ポケユニ」でしか手に入らないスペシャルなアイテムを9月22日(金)に発売します。

また全国で開催される「ハロウィーン・ホラー・ナイト開催記念!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスプレゼントキャンペーン」に「ポケユニ」も参加。その他ノベルティキャンペーンなど様々なイベントやキャンペーンを続々開催予定です。





特設サイトはこちら

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/pokeuni/2023/chucky_35th/



9月22日(金)発売商品ラインナップ(一部)







・トートBAG(1,980円)・ミニトート(2種/1,485円)・PVCクリアマルチケース(2種/770円)・マグカップ(2種/1,650円)・フェイストート(1,980円)・フェイスポーチ(1,650円)

(価格は税込)

※商品は続々追加予定。詳細は追ってポケユニ公式SNSにて発信します。





「ハロウィーン・ホラー・ナイト開催記念!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスプレゼントキャンペーン」









「ハロウィン・ホラー・ナイト開催記念!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン1デイ・スタジオ・パスプレゼントキャンペーン」が全国で開催されます。「ポケユニ」商品も対象です。詳細は下記URLをご覧ください。



URL:https://nbcuni.co.jp/movie/sp/halloween2023







また9月11日(月)には対象商品である「ユニバーサル・モンスターズ」グッズも発売予定です!一部の商品ビジュアルを公開します。※商品は続々追加予定。詳細は追ってポケユニ公式SNSにて発信します。





ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、ハロウィーン・ホラー・ナイトについて

▼詳しくはコチラ

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/halloween-2023/halloween-horror-night-2023



ポケユニストア公式Twitterで開催!限定ノベルティカードプレゼントキャンペーン!







ポケユニハラジュク/アベノ限定で「チャイルド・プレイ」公開35周年記念商品を1点以上お買い上げ+キャンペーン該当ツイートをリポスト頂いた方へ期間限定のノベルティカード3枚(全3種)をプレゼントします。

なくなり次第終了です。



▽詳しくは公式Twitterをご覧ください。

https://twitter.com/pokeuni_store









【ポケユニ/ポケットユニバーサルとは】





「ポケユニ」は、ポケットサイズになったユニバーサル・キャラクターたちが、おそろいのハートをつけて「ユニ友」として大集合。一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!がコンセプトのマルチ・キャラクター・ブランドです。



ブランドのテーマは「TOGETHER24/7~いっしょっていいね~」。作品のジャンルを超えた様々なキャラクターたちが一同に集まることで、これまでにない発見、驚き、楽しさが生まれます。そんなキャラクターたちと24時間いつでも一緒にいると毎日がもっと楽しくなる!

そして「ポケユニ」キャラクターを通じてお友達といつでも一緒に繋がっていられる!そんなキャラクターたちやお友達とのつながりを提供するブランドが「ポケユニ/ポケットユニバーサル」です。















