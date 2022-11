[株式会社スター・チャンネル]

オリジナルドラマ「5つの歌詩」はスターチャンネルEXで独占配信中、BS10 スターチャンネルで独占放送中









BS放送と配信サービスを手掛ける「スターチャンネル」が2022年、新たな取り組みとして、心の風景を映し出す楽曲を独自にピックアップし、オリジナル・ストーリーとして映像化したオリジナル・ドラマプロジェクト「5つの歌詩(うた)」。



DREAMS COME TRUE吉田美和が生み出す歌詩には、時に私たちの背中を押してくれたり、励ましてくれたり、慰めてくれたりと、私たちに「生きるチカラ」を与えてくれています。その奥深い歌詩の世界で、吉田が一番使用している言葉が「あなた」という一語。今回ドラマ化される「空を読む」、「マスカラまつげ」、「TRUE, BABY TRUE.」、「何度でも」の4曲と、このドラマ企画の為に書き下ろされ、新曲の発売に先駆けて、初公開となった「スピリラ」の計5曲は、身近にいる家族、恋人、友人、大事な人など、それぞれの「あなた」と言う存在を思い浮かべて観ていただける物語です。



そして、この度、本作の配信・放送を記念し12月に開催されるスペシャルライヴ「STAR CHANNEL presents DREAMS COME TRUE 5つの歌詩(うた) SUPER LIVE 2022」にDREAMS COME TRUEの他に、#5「スピリラ」に出演し、印象的な演技を披露している土村芳(三島薫役)、前田亜季(遠山真理恵役)、足立梨花(中谷宏実役)の3人の出演が決定しました!



#5「スピリラ」に出演する3人は、今年「おいしい給食 season2」(22)や「二十四の瞳」(22/NHK)と出演作が続 く土村芳(三島薫役)、連続テレビ小説「ごちそうさん」(13/NHK)、「帰郷」(19/時代劇専門チャンネル)、『茜色に焼かれる』(21)に出演する前田亜季(遠山真理恵役)、そして「僕はまだ君を愛さないことができる」(19/ CX)、「サギデカ」(19/NHK)、『キスできる餃子』(18)などに出演する足立梨花(中谷宏実役)。



DREAMS COME TRUEの奥深き歌詩の世界を堪能できる、「STAR CHANNEL presents DREAMS COME TRUE 5つの歌詩(うた) SUPER LIVE 2022」。ドラマをお楽しみいただいている皆さん、そしてドリカムファンの皆さん、必見・必聴のスペシャルライヴ。どうぞお楽しみに!



<LIVE概要>

【名 称】STAR CHANNEL presents DREAMS COME TRUE 5つの歌詩(うた) SUPER LIVE 2022

【日程/会場】

・12月 7日(水) 17:00 OPEN / 18:30 START 大阪城ホール

・12月 8日(木) 17:00 OPEN / 18:30 START 大阪城ホール

・12月17日(土) 16:00 OPEN / 17:30 START 横浜アリーナ

・12月18日(日) 15:30 OPEN / 17:00 START 横浜アリーナ

■出演:DREAMS COME TRUE

土村芳、前田亜季、足立梨花



■追加席販売決定!

ステージプラン確定につき、追加席(先着順)販売決定!

11/19(土)13時よりチケット発売開始!

指定席 ¥9,900(税込)

ローソンチケット:https://l-tike.com/dct-sc/

※お支払い方法はクレジットカードのみとなります。

※先着受付となりますので予定枚数に達し次第、受付終了となります。

※小学生以上のみ入場可(未就学児童の入場不可)

※枚数制限:お一人様につき最大4枚まで



対象公演

・12月 7日(水)、12月 8日(木) 大阪城ホール

・12月17日(土)、12月18日(日) 横浜アリーナ



■チケット料金

全席指定 ¥ 9,900(税込)

注釈付指定席 ¥8,800(税込)

立見 ¥8,800(税込)

※小学生以上のみ入場可(未就学児童の入場不可)

※詳しくは各プレイガイドのサイトをご確認ください



■各公演の問合せ

【横浜】ホットスタッフ・プロモーション03-5720-9999(平日12:00~18:00)

【大阪】YUMEBANCHI 06-6341-3525(平日12:00~17:00)



■ライヴ特設サイトhttps://star-ch.jp/dreamscometrue-live/

■イベントに関するお問い合わせ:東北新社 live@tfc.co.jp

【主 催】東北新社

【協力】THReee entertainment

【後援】ユニバーサル ミュージックSIGMA

大阪:FM802/FM COCOLO

【協賛】スターチャンネル

みずほフィナンシャルグループ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



●土村芳(三島薫役)



1990 年 12 月 11 日生まれ、岩手県出身。2013 年、映画『彌勒』で主演を務め、芸能界デビュー。以降、連続テレビ小説 「べっぴんさん」(16/NHK)や、「この世界の片隅に」(18/TBS)、「3年A組-今から皆さんは、人質です-」(19/NTV)、「アンサング・ シンデレラ 病院薬剤師の処方箋 」(20/CX)、「病室で念仏を唱えないでください」(21/TBS)、「ライオンのおやつ」(21/ NHK BSプレミアム)、「二十四の瞳」(22/ NHK BSプレミアム)などに出演。映画では、『何者』(16)、『去年の冬、きみと別れ』(18)、『空母いぶき』(19)、『MOTHER マザー』(20)、 『本気のしるし《TVドラマ再編集劇場版》』(20)、『僕たちは変わらない朝を迎える』(21)、『劇場版おいしい給食 卒業』(22)などに出演。





●前田亜季(遠山真理恵役)



1985年7月11日生まれ、東京都出身。『学校の怪段 2・3』(96・97 年)でヒロインを演じ、その後テレビドラマ・映画・声優・ナレーションと活躍の場を広げる。映画『バトル・ロワイアル』(00)では日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。主な出演作に連続テレビ小説「ごちそうさん」(13/NHK)、「深夜食堂-Tokyo Stories Season2-」(19/Netflix)、「逃亡者」(20/EX)、映画では『リンダリンダリンダ』(05)、『銀色の雨』(09)、『青木ヶ原』 (13)、『乱反射』(19)、『一度も撃ってません』(20)、『茜色に焼かれる』(21)などがある。映画「川のながれに」が11月11日~フォーラム那須塩原にて先行公開、11月25日~池袋シネマ・ロサ、シモキタ-エキマエ-シネマ『K2』にて、順次全国公開予定。





●足立梨花(中谷宏実役)



1992年10月16日生まれ、三重県出身。2007年、第32回ホリプロスカウトキャラバンでグランプリを受賞し芸能界入り。映画初出演作『愛流通センター』(08)で主演を務め、オムニバス映画「非女子図鑑」(09)の第1話「占いタマエ!」でも主人公を演じる。主な出演作に連続テレビ小説「あまちゃん」(13/NHK)、「大東京トイボックス」(14/TX)、「地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子」(16/NTV)、「噂の女」(18/BSテレ東)、「僕はまだ君を愛さないことができる」(19/CX)、映画では『好きっていいなよ。』(14)、『傷だらけの悪魔』(17)、『キスできる餃子』(18)などがある。今年は「悪女のすべて」(22/BS松竹東急)などに出演。





5つの歌詩 「スピリラ」ストーリー







東京郊外の街の夕方。薫(土村芳)は、仕事を終えていつものバスで帰宅していた。特に不満があるわけでもなく過ぎていく毎日…。地元の友達ともなんとなく疎遠になり、会社でも仲良しはいるが友達とは少し違う。かといって、新しい友達、仲間との出会いも無い。そんなある日、車両トラブルでバスが停車してしまう。途方に暮れて、しかたなくバスを降りるが、そこにはいつもバスの中で顔を合わせている同年代の二人の姿が…。薫が意を決して真理恵(前田亜季)と宏実(足立梨花)に声をかけたことから奇跡の一日が始まる。



出演:土村芳、前田亜季、足立梨花、やついいちろう、橋本じゅん

演出:木内健人

脚本:岡田惠和

企画:スターチャンネル 制作:東北新社/MMJ (C)︎2022 東北新社

公式HP:https://www.star-ch.jp/dreamscometrue





オリジナルドラマ「5つの歌詩」はスターチャンネルEXで独占配信中、BS10 スターチャンネルで独占放送中





【スターチャンネルEXとは】 公式HP:https://ex.star-ch.jp/

「スターチャンネルEX」は、独占作品を中心に、日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選映画が観られる動画配信サービス。映画スターが出演するドラマや、有名映画監督が手掛ける話題のドラマ、スターチャンネルの映画レーベル最新作など、映画ファンが楽しめる“ここでしか観られない”作品の数々を月額990円(税込)で見放題!オンデマンド配信に加え「テレビ」と同じ感覚で映画や海外ドラマが楽しめる独自編成のライブ配信や、作品のみどころを掘り下げるこだわりの作品解説も充実しています。



【スターチャンネルとは】 公式HP:https://www.star-ch.jp/

スターチャンネルは映画が好きな全ての人のための「映画エンターテインメントサービス」です。BS3チャンネルの放送と配信サービス、劇場公開作品を通じて、映画の様々な楽しみ方をご提供します。



