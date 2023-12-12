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世界中で人気のブランド「BURGA（バーガ）」のスマホケースをUNiCASEで取り扱い開始

［株式会社ユニケース］

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：千代川 澄凛）は、同社が運営するUNiCASE（ユニケース）にてヨーロッパのリトアニア発の人気ブランドBURGA（バーガ）のスマホケースの取り扱いを開始いたします。



┃BURGA（バーガ）　ブランド詳細
BURGAは「機能性を犠牲にすることなくファッショニスタに応えるスマホケースブランド」として2016年にリトアニアで２人の親友が立ち上げました。
スタイリッシュで豊富なデザイン、それでいてしっかりスマートフォンを保護するケースはヨーロッパだけでなく世界中で人気を博し注目されています。
BURGA（バーガ）の正規輸入品を日本で購入できるのはUNiCASE（ユニケース）だけ。
ぜひこの機会にUNiCASEでのお買い物をお楽しみください。

BURGA商品一覧はこちら⇒　https://unicase.jp/feature/375.html?input_order=1

┃BURGA Tough Case 商品詳細

美しいデザインだけでなく、ケース外側にはポリカーボネート、内側には柔らかい素材を合わせた二層構造により大切なスマホをしっかりと保護してくれる機能性を兼ね備えたスタイリッシュなBURGAのスマホケース。
BURGAの数あるデザインの中から、UNiCASEでは人気の12種のデザインを取り揃えました。

■対応機種
iPhone 15
iPhone 15 Pro
iPhone 14
Google Pixel 8
Google Pixel 7a

■販売価格
￥6,600 (税込)

BURGA商品一覧はこちら⇒　https://unicase.jp/feature/375.html?input_order=1

■取り扱い店舗
◇「UNiCASE」オンラインストア　⇒　https://unicase.jp
◇「UNiCASE」Amazon　⇒ https://www.amazon.co.jp/unicase
※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。

┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。

┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなどの人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。

┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。

iPhone15ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1

iPhone15フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1

iPhone15 Proケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1

iPhone15 Proフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1

iPhone15 Plusケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1

iPhone15 Plusフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhone15 Pro Maxフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1

iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1

iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1

iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1

iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1

iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1

iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1

iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1

iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1

iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1

iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1

iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1

Apple純正アクセサリー一覧
https://unicase.jp/feature/371.html?input_order=1

Google Pixel 8ケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/case/?input_order=1

Google Pixel 8フィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/film/?input_order=1

Google Pixel 7aケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/case/?input_order=1

Google Pixel 7aフィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/film/?input_order=1

スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list

スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1

Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1

AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1

┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
X(Twitter)：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/

┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.

┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：

※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です

┃株式会社ユニケース　概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：千代川 澄凛
本社所在地：〒150-0033　東京都渋谷区恵比寿4-1-18　恵比寿ネオナート 14階
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース　　担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/12-18:16）

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