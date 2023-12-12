世界中で人気のブランド「BURGA（バーガ）」のスマホケース…
［株式会社ユニケース］
国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門店及び、ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース（本社：東京都渋谷区／代表取締役：千代川 澄凛）は、同社が運営するUNiCASE（ユニケース）にてヨーロッパのリトアニア発の人気ブランドBURGA（バーガ）のスマホケースの取り扱いを開始いたします。
┃BURGA（バーガ） ブランド詳細
BURGAは「機能性を犠牲にすることなくファッショニスタに応えるスマホケースブランド」として2016年にリトアニアで２人の親友が立ち上げました。
スタイリッシュで豊富なデザイン、それでいてしっかりスマートフォンを保護するケースはヨーロッパだけでなく世界中で人気を博し注目されています。
BURGA（バーガ）の正規輸入品を日本で購入できるのはUNiCASE（ユニケース）だけ。
ぜひこの機会にUNiCASEでのお買い物をお楽しみください。
BURGA商品一覧はこちら⇒ https://unicase.jp/feature/375.html?input_order=1
┃BURGA Tough Case 商品詳細
美しいデザインだけでなく、ケース外側にはポリカーボネート、内側には柔らかい素材を合わせた二層構造により大切なスマホをしっかりと保護してくれる機能性を兼ね備えたスタイリッシュなBURGAのスマホケース。
BURGAの数あるデザインの中から、UNiCASEでは人気の12種のデザインを取り揃えました。
■対応機種
iPhone 15
iPhone 15 Pro
iPhone 14
Google Pixel 8
Google Pixel 7a
■販売価格
￥6,600 (税込)
BURGA商品一覧はこちら⇒ https://unicase.jp/feature/375.html?input_order=1
■取り扱い店舗
◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp
◇「UNiCASE」Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/unicase
※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。
┃人気のブランドケース多数
トレンドに合わせてiPhoneケースも着せ替えてみてはいかがですか？ UNiCASEでは人気のファッションブランドケースを取り揃えています。
海外セレブに大人気のUrban Sophistication（アーバン ソフィスティケーション）や女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、男女問わず選べるadidas(アディダス)、ビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)、女性のライフスタイルに合わせたMAELYS LOUNA、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、オンオフで使えるMallow... ブランドコラボケースも！定番人気のiFace（アイフェイス）もあります。
ブランド特集ページはこちら ⇒ https://unicase.jp/original/brand_list.html
※在庫状況は直接店舗までお問い合わせください。
┃新商品ぞくぞく入荷中！
UNiCASEでは、iPhone本体のデザインを活かすシンプルなクリアケースをはじめ、ディズニーなどの人気キャラクターのアイテム、おしゃれなブランドとコラボレーションしたオリジナルiPhoneケース、かわいいデザイン、かっこいいデザイン、性別・世代を問わずお使いいただけるアイテムを幅広く揃えております。是非ご利用ください。
┃UNiCASE（ユニケース）のコンセプト
多くのお客さまがモバイルライフをいままで以上にお楽しみ頂けるよう、ユニークで厳選されたこだわりの関連アイテムを豊富に取り揃えるスマートフォンアクセサリー専門店「UNiCASE（ユニケース）」。
iPhoneやスマートフォン、iPadなどのモバイル端末をご利用の皆さまの、スタイリッシュでオリジナリティ溢れる感性や、個性、好みにぴったりマッチするような関連製品をご提供できるよう、「UNiCASE（ユニケース）」では、多数のラインナップを準備しております。
これからも、「これまで見たことのないようなオリジナルアイテム」や「他店では選べないような“限定アイテム”」など、「面白い・オリジナル・可愛い・トレンド・便利」をコンセプトに、企画・販売して参ります。
私たち「UNiCASE（ユニケース）」は、こうしたより一層のサービスと品揃えで、皆さまにご満足頂ける空間を提供してまいります。
iPhone15ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/case/?input_order=1
iPhone15フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15/film/?input_order=1
iPhone15 Proケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/case/?input_order=1
iPhone15 Proフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro/film/?input_order=1
iPhone15 Plusケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/case/?input_order=1
iPhone15 Plusフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Plus/film/?input_order=1
iPhone15 Pro Maxケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhone15 Pro Maxフィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone15%20Pro%20Max/film/?input_order=1
iPhone14 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/case/?input_order=1
iPhone14 フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhone14/film/?input_order=1
iPhone14 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro/case/?input_order=1
iPhone14 Plus ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Plus/case/?input_order=1
iPhone14 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone14%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/case/?input_order=1
iPhoneSE(第3世代) フィルム
https://unicase.jp/iphone/iPhoneSE(%E7%AC%AC3%E4%B8%96%E4%BB%A3)/film/?input_order=1
iPhone13 mini ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20mini/case/?input_order=1
iPhone13 ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13/case/?input_order=1
iPhone13 Pro ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro/case/?input_order=1
iPhone13 Pro Max ケース
https://unicase.jp/iphone/iPhone13%20Pro%20Max/case/?input_order=1
iPhoneケース
https://unicase.jp/iphone/case/?input_order=1
Apple純正アクセサリー一覧
https://unicase.jp/feature/371.html?input_order=1
Google Pixel 8ケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/case/?input_order=1
Google Pixel 8フィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%208/film/?input_order=1
Google Pixel 7aケース
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/case/?input_order=1
Google Pixel 7aフィルム
https://unicase.jp/Google%20Pixel/Google%20Pixel%207a/film/?input_order=1
スマホショルダーケース
https://unicase.jp/iphone/case/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/?input_order=1#goods_list
スマホケース
https://unicase.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B/?input_order=1
Apple Watch バンド
https://unicase.jp/AppleWatch/band/?input_order=1
AirPods ケース
https://unicase.jp/airpods/case/?input_order=1
┃UNiCASE公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/unicasejp/
X(Twitter)：https://twitter.com/UNiCASEjp
TikTok：https://www.tiktok.com/@unicase_official
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/
┃著作権表記
Copyright (C) 2023 UNiCASE All Rights Reserved.
┃サービス名表記
サービス名：UNiCASE（ユニケース）
サービスロゴ：
※「UNiCASE（ユニケース）」は株式会社ユニケースの登録商標です
┃株式会社ユニケース 概要
設立：2004年6月18日
代表取締役社長：千代川 澄凛
本社所在地：〒150-0033 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート 14階
URL：https://www.unicase.co.jp
事業内容：通信販売事業、小売事業、卸販売事業
【当リリースのお問い合わせ先】
株式会社ユニケース 担当者： UNiCASEサポート担当
E-mail：support@unicase.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/12-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
BigBlueソーラーパネル 太陽光パネル 年末セール在庫一掃 業界TOP23％高変換効率 ポイント配布(12/12 19:46)
AvidPad A30クリスマスプレゼント企画。Twitterでは抽選会が行われており、抽選で1名様に「A30」タブレットを(12/12 19:46)
【JAF千葉】千葉県立美術館でJAF会員限定イベントを開催(12/12 19:16)
「歯に色が移らない」ターメリック不使用の本格グルテンフリーカレーが神戸マルイに初出店！(12/12 19:16)
アンソニー・マッキー主演海外ドラマ「ツイステッド・メタル」2024年2月22日（木） Huluで独占配信決定！(12/12 19:16)
日本最大級の文具の祭典「文具女子博in横浜2023」に「ＲＯＫＫＡＫＵ」が出店します！(12/12 19:16)
ASTON MARTIN ARCADIA TOKYO 2023(12/12 19:16)
アスリートとスポンサーのシナジー - Athlifes千葉県支部が描く新たな未来図"(12/12 19:16)
ウルシステムズ、セントラル短資ＦＸの顧客取引システムを刷新(12/12 19:16)
【テレビなど取材実績多数】草津温泉の有名なジャンボスマートボール＆回転射的場が、草津温泉で初の木のガチャポンを導入しリニューアルで温泉街ならではの昭和レトロ化がさらに進行！？(12/12 19:16)
角川ホラー文庫創刊30周年！ 日本ホラー小説大賞《短編賞》がまとめて読める、『日本ホラー小説大賞《短編賞》集成』が2023年11月24日、1，2巻同時発売！(12/12 18:46)
『ようこそ実力至上主義の教室へ』TVアニメ３期放送記念フェア開催！(12/12 18:46)
絶賛放映中の大人気TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』がオンラインくじとして発売決定！ 描き下ろしイラストを使用したビッグタペストリーを始めとして、豪華景品がいっぱい!!(12/12 18:46)
『Ｄ×２ 真・女神転生リベレーション』12月13日（水）20時より、「Ｄ２メガテン公式生放送～6周年記念！新コラボ決定特番～」を配信！(12/12 18:46)
第25回JCBA近畿コミュニティ放送賞 娯楽番組部門 最優秀賞 受賞！！ ウメダFM Be Happy！789 ワールドワイド 5ミニッツ！(12/12 18:46)
『恋花幕明録』舞台化作品明治モダン歌劇「恋花幕明録～前日譚～」メインビジュアル＆全キャスト公開！(12/12 18:46)
日本初演の戯曲『スターリン』 道化が暴く独裁者の虚構と実像は 劇団俳優座が3人の演出家3つのチームで一挙上演 カンフェティでチケット発売中(12/12 18:46)
12/19(火)より、「luz」とのコラボキャンペーン開催決定！！ JOYSOUND直営店30店舗にて、オリジナルポストカード付きのコラボドリンクを展開！(12/12 18:46)
北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事が 日建連表彰2023「土木賞」を受賞(12/12 18:46)
Ado、「Adoの歌ってみたアルバム」 12月13日（水）発売！(12/12 18:46)
羊文学クリスマススタンプラリー in 西武渋谷店(12/12 18:46)
【開志専門職大学×新潟県立新潟翠江高等学校】情報学部 平川秀樹教授が新潟県立新潟翠江高等学校にて教員向け「体験型・生成AI研修」を行いました。(12/12 18:46)
神奈川県初出店 あなたのスポーツライフを豊かにする「スーパースポーツヴィクトリア CeeU Yokohama店」 2023年12月15日(金)GRAND OPEN(12/12 18:46)
大学生のためのブランドデザインコンテスト「第12回BranCo!『遊び』」決勝プレゼンテーションイベント開催のお知らせ(12/12 18:46)
巨人創設90周年の12/26(火)は「日テレジータス巨人祭！」V9から阿部巨人始動まで巨人関連番組を一日中お届け！(12/12 18:46)
oomiya presents TGC 和歌山 ２０２４協賛ステージ「きらぼしキッズコレクション」１２月１６日（土）パーク内特設ランウェイで２次審査 公開オーディションを開催！(12/12 18:46)
井上道義ラストイヤー N響＆服部百音との最後のショスタコーヴィチ 井上道義 指揮 NHK交響楽団演奏会 ヴァイオリン 服部百音 24年6月、東京・サントリーホール、大阪・フェスティバルホールで実現(12/12 18:46)
「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」2024年2月19日(月)より開催！(12/12 18:46)
仕事も遊びも全力で！！造る、学ぶ、楽しむ「おしごとキッズ」カメラマンお仕事体験！(12/12 18:46)
【JR九州オリジナルツアー】西九州新幹線 「かもめ」で行く（長崎県）のもざき水仙まつりと中国式精進料理「普茶料理」を味わう旅 について(12/12 18:46)