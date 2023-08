[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、1800万ダウンロードを突破したスマートフォン・PC向け漫画サービス「サイコミ」において、8月7日(月)から『新世代サイコミ漫画大賞2023』を開催します。







『新世代サイコミ漫画大賞2023』概要





オールジャンル大歓迎!バトル、恋愛、スポーツ、ビジネス、ファンタジー、ミステリ、その他どんなジャンルでもOK。ネーム(読切 or 連載1話想定)+作画見本だけでお手軽に応募できる漫画賞です。もちろんプロ・アマや年齢も不問です。

最高賞金は300万円。受賞者全員に担当編集がつき、大賞と金賞の受賞者には、「サイコミ」での連載デビューを保証します。

過去には『Forward !-フォワード!-』の吉田雄太先生、『私がわたしを売る理由』の夏子久先生、『かみさまの贖罪』の大塚素先生らが、漫画賞受賞から連載を立ち上げております。昨年度の受賞者も現在新作企画が進行中です。



詳細はサイコミ公式サイトのお知らせ(https://appweb.cycomi.com/fw/cycomibrowser/rookieaward/newgeneration2023)をご確認ください。



編集部より





「サイコミ」の漫画賞は、男性向け・女性向け問わず、どんなジャンルでも挑戦いただけます。ネーム+作画見本だけで応募できるチャレンジのしやすさに加え、2021,2022年と2年連続で大賞を輩出した実績も特徴です。また、大賞以外の受賞者も続々と連載を立ち上げています。

今回の漫画賞では、多くの才能を発掘するために、授賞枠・連載権確約枠を増設しました。他誌でうまくいかなかった方も、「サイコミ」なら輝けるチャンスがあります。「サイコミ」の漫画賞受賞をきっかけに、ぜひ多くの方に連載のチャンスを掴んでいただきたいと思います。皆様のご応募を心よりお待ちしております。



賞金





大賞 300万円+「サイコミ」における新作の連載権確約

金賞 100万円+「サイコミ」における新作の連載権確約

銀賞 30万円

銅賞 10万円

奨励賞 5万円

※金賞以下は、複数作品を選出する可能性があります。

※各賞金は連載準備金です。





応募期間





2023年8月7日(月)15:00~ 2024年1月8日(月) 16:00



応募方法





投稿用アカウント作成後、専用の漫画賞投稿フォーム(https://manga-rookie.com/login)から応募を受け付けます。



発表方法





2024年2月中旬にサイコミ公式サイトや公式Twitterで発表予定です。





サービス概要





タイトル:サイコミ

配信開始日: 2016年5月8日

開発・運営:株式会社Cygames

ダウンロードURL:Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Storehttps://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版:https://cycomi.com

公式Twitter:https://twitter.com/cycomi

※推奨環境はこちら(https://cycomi.com/requirements)をご参照ください。



