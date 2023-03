[株式会社 日本旅行]

音楽振動技術×酒蔵ツーリズムで地域課題の解決を目指す



株式会社日本旅行(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小谷野悦光)のグループ会社である株式会社日本旅行北海道(本社:北海道札幌市、代表取締役社長:清水伸一)は、オンキヨー株式会社(大阪府中央区、代表取締役社長:大朏宗徳)と、東武百貨店主催の「第3回47都道府県にっぽんのグルメショー」に共同出展します。









日本旅行北海道では、オンキヨー株式会社の「音」「振動」の技術を活用する事業と連携し、当社の大切なパートナーである地域の活性化や自治体が抱える社会課題解決を図る新規事業を行っています。現在、当社のパートナーである道内酒造に、食品の熟成時に音楽による振動を与え、食品の味、香りなどを熟成させる技術のご提案を続けております。



この度は、オンキヨー株式会社と共同で、当グルメショーに出店し、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「音楽振動熟成酒」等の商品を販売します。「音楽振動熟成酒」は、オンキヨーが蓄積してきたオーディオ技術のノウハウによる技術的根拠と産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた技術で醸造されたお酒です。今回の出展は、全国のパートナー酒蔵と協業し開発した「音楽振動熟成酒」を一堂に集めた初の催事となります。



当社では、今後もオンキヨー株式会社と連携して、日本酒やワインにまつわる新しい顧客体験をご提供できるよう、各種イベントへの出店をはじめ酒蔵ツーリズムを推進し、地域の活性化をはじめとする地域の社会課題の解決に貢献してまいります。





出店概要



・名称 第3回47都道府県 にっぽんのグルメショー

・日時 2023年3月9日(木)~14日(火)6日間 午前10時~午後7時

・会場 東武百貨店池袋店 8階 催事場

・公式サイト https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/5583/





催事での販売ラインナップ



<洋酒>

◆ 株式会社奥尻ワイナリー(北海道)

・メルロー 750ml(Matured by Onkyo) ・メルロー 750ml ・ピノ・グリ 750ml

・メルローロゼ 750ml ・奥尻ワイン塩 60g

◆ 株式会社積丹スピリット(北海道)

・積丹ジン KIBOU~きぼう~ 500ml(Matured by Onkyo)

・積丹ジン KIBOU~きぼう~ 500ml

◆ 株式会社 Occi Gabi Winery(北海道)

・ゲヴェルツトラミナー 750ml ・キュヴェ・カベルネ 750ml ・アコロン 750ml



<日本酒>

◆ 株式会社旭酒造(山口県)

・交響曲 獺祭~磨~ 720ml(Matured by Onkyo)

◆ 三芳菊酒造株式会社(徳島県)

・飲み比べセット(Matured by Onkyo) ・猩々(レコ酒)

◆ 菊池酒造株式会社(岡山県)

・燦然 蔵リズム(Matured by Onkyo)

◆ 株式会社増田徳兵衛商店(京都府)

・商品未定

◆ 西條合資会社(大阪府)

・商品未定

◆ 山野酒造株式会社(大阪府)

・純米吟醸 かたの桜 音楽振動熟成酒(Matured by Onkyo)



<アニメコラボレーション>

◆ シャトージュン株式会社(山梨県)

・ 『THE ANSWER』楽曲加振熟成ワイン 720ml(Matured by Onkyo)

◆ 三芳菊酒造株式会社(徳島県)

・ 『涼宮ハルヒの憂鬱』楽曲加振熟成酒 720ml 3種の味わい(3本入)(Matured by Onkyo)

◆ 武甲酒造株式会社(埼玉県)

・『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』楽曲加振熟成酒 720ml (Matured by Onkyo)

◆ 松岡醸造株式会社(埼玉県)

・おそ松さん加振日本酒『音松酒』 720ml(Matured by Onkyo)

・おそ松さん加振日本酒『音松酒』 カップ酒 180ml(Matured by Onkyo)

・おそ松さん加振日本酒『音松酒』 カップ酒 180ml 6本セット(Matured by Onkyo)



